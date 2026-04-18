Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (18/4) đến ngày 19/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh mới cường độ yếu tràn xuống.

Trao đổi với trên Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến khoảng ngày 22-23/4, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm đợt mưa dông mạnh do tác động của không khí lạnh cuối mùa.

Trong thời kỳ giao mùa, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Như vậy, chỉ trong một tuần, Bắc Bộ đón liên tiếp 3 không khí lạnh gây mưa, thời tiết mát mẻ: Đầu tiên tràn xuống nước ta từ đêm 16/4 đến ngày 17/4. Đợt thứ 2 từ chiều tối 18/4 đến ngày 20/4 và đợt thứ 3 từ ngày 22 đến ngày 24/4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/4

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Nhiệt độ từ 24-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 18-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-36 độ.