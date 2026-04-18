Tài xế xe ôm công nghệ cầm gậy 3 khúc đánh người đi đường giữa giao lộ ở TP.HCM

Minh Tuệ, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 17:13 18/04/2026
Chỉ vì mâu thuẫn lời qua tiếng lại khi va chạm giao thông, nam tài xế xe ôm công nghệ đã khiến cả khu vực náo loạn khi hung hãn cầm gậy 3 khúc đánh người đi đường giữa giao lộ ở TP.HCM.

Chiều 18/4, Công an phường Bình Hưng Hoà đang cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm mời tài xế xe ôm công nghệ cầm gậy 3 khúc đánh người đi đường gây xôn xao dư luận.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh người mặc áo xe ôm công nghệ cầm gậy 3 khúc từ cốp xe máy ra đánh người đi đường.

Ảnh cắt từ clip

Theo clip, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ khi chạy đến giao lộ trên thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã, lời qua tiếng lại với 2 nam thanh niên đi xe máy.

Bất ngờ, nam tài xế móc trong cốp xe máy ra cây gậy 3 khúc lao đến đập vào người nam thanh niên đi xe máy. Nam thanh niên đi cùng (người quay clip) thấy vậy cũng bỏ chạy.Sau đó sự việc được người đi đường can ngăn, 2 bên cũng lên xe rời đi. Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận, chia sẻ.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 16/4 tại giao lộ đường Mã Lò - Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM. Hiện Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

