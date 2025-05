Miền Bắc đón gió mùa đông bắc hiếm gặp giữa tháng 5

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng ngày 10/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Từ chiều tối và đêm 10/5 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Miền Bắc có thể đón thời tiết se lạnh vào 10-11/5.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/5 đến ngày 11/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều 10/5, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng 35-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt trên 38 độ.

Sự xuất hiện của không khí lạnh sau một ngày nắng nóng gay gắt càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo nhận định của các chuyên gia, miền Bắc vẫn thường đón không khí lạnh vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, hầu hết các đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa dông cho khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, mưa đá. Không khí lạnh có cường độ mạnh như lần này là khá hiếm gặp.