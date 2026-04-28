Miền Bắc có thể mưa trên 100mm kèm dông lốc mạnh

Chiều tối nay (28/4), không khí lạnh đã tiến gần về biên giới nước ta. Dự báo đêm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ chiều tối nay đến sáng mai (29/4), miền Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa dự báo từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Mưa xuất hiện sau một ngày khá oi nóng nên nguy cơ rất cao có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 29/4, khu vực Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, do ảnh hưởng của không khí lạnh, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Nhờ không khí lạnh tràn về, từ ngày 29/4, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ, cao nhất 27-29 độ.

Hà Nội từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 29/4, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng 29/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Dự báo sau đó, từ ngày 30/4 đến 2/5, miền Bắc ít mưa, trời nắng, khoảng ngày 3-4/5, miền Bắc có thể đón thêm không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Tây Nguyên, từ chiều tối 28/4 đến ngày 29/4 cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Nhận định xa hơn, từ ngày 30/4-2/5, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có dông vào chiều tối và tối, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.