Miền Bắc bất ngờ đón không khí lạnh "lạ thường": Hà Nội mưa lớn, nhiệt độ giảm còn 23 độ

Từ chiều tối 8/6, không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa dông diện rộng, cục bộ mưa rất to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nhiệt độ giảm rõ rệt.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam. Trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo dự báo, khoảng chiều tối 8/6, khối không khí lạnh sẽ tác động đến vùng núi phía Bắc, sau đó lan ra các địa phương Đông Bắc Bộ, một phần Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ảnh minh hoạ

Từ đêm 8/6, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ trung bình khoảng 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 8/6 trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ C.

Trên biển, từ đêm 8/6, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có khả năng xảy ra mưa to đến rất to kèm dông. Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, tập trung từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6.

Trong mưa dông có khả năng cao xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác.