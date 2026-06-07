“Nghị lực thép” của người đàn ông nằm bất động chỉ cử động được 3 ngón tay

Từng có lúc muốn khép lại cuộc đời khi bệnh tật khiến cơ thể gần như bất động hoàn toàn, nhưng giờ đây anh Nguyễn Bá Kỳ đã có một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người khâm phục.

Từ cậu bé khỏe mạnh đến những năm tháng tăm tối

Trong căn nhà khang trang ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An , anh Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990) nằm trên chiếc giường đặt ngoài sân, nở nụ cười khi chúng tôi hỏi về cuộc đời gian nan của anh.

Sau cơn bạo bệnh, anh gần như bị liệt toàn thân, chỉ có thể nằm một chỗ.

Anh Kỳ sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Nghi Phong (cũ). Tuổi thơ của anh cũng bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến năm 12 tuổi, khi những cơn đau nhức dần xuất hiện khắp cơ thể.

Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ kết luận anh mắc bệnh viêm đa khớp. Gia đình chạy vạy khắp nơi chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Theo thời gian, cơ thể anh dần co cứng và các khớp biến dạng. Từ một cậu bé khỏe mạnh, anh gần như bị liệt toàn thân, chỉ còn 3 ngón tay bên trái có thể cử động và chiếc đầu chỉ xoay được về một phía.

Nỗi buồn chưa dừng lại ở đó. Trong những ngày anh nằm điều trị bệnh viện, cha của anh đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Đến khi trở về nhà, anh mới biết cha đã mãi mãi ra đi.

"Sau khi bố mất, mọi gánh nặng đổ lên vai mẹ. Một mình mẹ vừa làm lụng kiếm sống, vừa chăm sóc tôi và chị gái", anh Kỳ nhớ lại.

Hoạt động anh có thể làm được chỉ là cử động 3 ngón tay.

Bệnh tật khiến việc học dang dở. Mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống, tắm rửa đến di chuyển đều phụ thuộc vào mẹ. Càng lớn, anh càng cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho gia đình.

Những năm sau, trong lúc tuyệt vọng nhất, anh từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. "Ngày đó mẹ tôi khóc rất nhiều. Mẹ nói với tôi rằng mẹ sống vì tôi, nếu tôi chết, mẹ cũng sẽ không sống nữa. Chính câu nói ấy đã kéo tôi trở lại", anh kể.

Sau lần đứng giữa ranh giới sống còn, anh Kỳ tự nhủ nếu đã sống thì phải sống sao cho có ý nghĩa. Anh bắt đầu tìm tòi và được truyền cảm hứng bởi một người khuyết tật khác. Anh nghĩ: "Người ta bị khuyết tật còn nặng hơn mình nhưng họ vẫn làm được công nghệ thông tin, vậy thì mình cũng sẽ làm được".

Mặc dù vậy, người đàn ông này vẫn nghị lực tự viết kỳ tích của cuộc đời mình.

Đúng lúc, một nhà hảo tâm tặng anh chiếc máy tính. Món quà tuy không quá lớn nhưng đã làm thay đổi cuộc đời chàng thanh niên bại liệt ấy.

Về sau, từ làm đĩa nhạc, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video đến thiết kế website, anh đều kiên trì mày mò từng chút một và có những khoản thu nhập đầu tiên.

Dần dần, anh nhận được những công việc về dựng video đám cưới, thiết kế website, làm marketing cho doanh nghiệp. Những đồng tiền kiếm được bằng chính sức lao động khiến anh như tìm lại giá trị của bản thân.

Chuyện tình cổ tích của cặp đôi khuyết tật

Nếu chiếc máy tính mở ra cho anh Nguyễn Bá Kỳ cơ hội làm lại cuộc đời thì cũng chính từ thế giới mạng, anh Kỳ gặp được người phụ nữ sẽ đồng hành cùng mình suốt đời.

Năm 2011, khi quản lý một diễn đàn dành cho người khuyết tật, anh quen chị Phan Thị Nga (sinh năm 1990, quê Hà Tĩnh). Khi ấy, chị Nga là sinh viên đại học ở Hà Nội. Bản thân chị cũng bị khuyết tật khi một cánh tay bị teo và chân phải yếu hơn bình thường. Sự đồng cảm khiến chị chủ động nhắn tin hỏi thăm anh.

Tình yêu của hai người xuất phát từ sự đồng cảm, vượt lên nghịch cảnh. Ảnh NVCC.

Những cuộc trò chuyện ngày một nhiều hơn. Từ cảm thông, họ dần nảy sinh tình cảm. Vài tháng sau, chị Nga bắt xe khách xuyên đêm từ Hà Nội vào Nghệ An để gặp người đàn ông mình thương.

Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy anh Kỳ nằm bất động trên chiếc xe lăn ngả giường, chị không hề chùn bước. Ngược lại, chị càng thương anh hơn. "Hàng xóm nghe tin tôi có bạn gái về thăm còn kéo sang xem. Mọi người không tin một người như tôi lại có người yêu", anh Kỳ cười nhớ lại.

Tuy nhiên, tình yêu của họ cũng gặp không ít rào cản. Gia đình chị Nga từng lo lắng cho tương lai con gái khi lấy một người chồng liệt toàn thân. Mẹ của anh Kỳ cũng từng bảo với chị Nga rằng "nếu lấy Kỳ, con sẽ khổ".

Nhưng vượt lên trên tất thảy, chị Nga vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Anh Kỳ kể, chị Nga lúc đó đã nói một câu mà anh nhớ mãi: "Cả đời này con sẽ chỉ lấy anh Kỳ làm chồng thôi".

Sau này, khi trực tiếp gặp mặt và trò chuyện, cha chị Nga cũng đã đồng ý gả con gái. Năm 2012, đám cưới của họ diễn ra trong sự xúc động của hai bên gia đình và bà con lối xóm.

Do sức khỏe không cho phép, mọi nghi thức từ dạm ngõ, ăn hỏi đến đón dâu đều phải nhờ người thân thay mặt. Đến lúc cô dâu về tới nhà, anh Kỳ mới ra được đầu ngõ đón vợ. "Hôm ấy nhiều người đến xem đám cưới của tôi lắm. Họ vừa thương vừa mừng cho chúng tôi", anh kể.

Cho đến nay, tổ ấm của gia đình đã có thêm ba người con khoẻ mạnh. Ảnh NVCC.

Đến nay, anh Kỳ và chị Nga đã có 14 năm chung sống. Tổ ấm nhỏ của họ có ba người con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Suốt ngần ấy năm, chị Nga vẫn là người âm thầm gánh vác mọi việc trong gia đình, từ chăm sóc chồng đến nuôi dạy con cái. Còn anh Kỳ luôn nỗ lực lo kinh tế bằng tất cả khả năng của mình.

Ngoài ra, anh Kỳ cũng tham gia các hoạt động của một số hội nhóm người khuyết tật. Đồng thời, khi có điều kiện, anh cũng thường xuyên chia sẻ, đóng góp đến với những người kém may mắn hơn mình.

Chia sẻ về nguyện vọng tương lai, anh Kỳ chỉ cười và nói rằng muốn cố gắng thật nhiều để lo cho con cái học hành tốt hơn. Ngoài ra cũng chăm lo cho cuộc sống của gia đình ngày càng hạnh phúc hơn.

Ông Lê Duy Thành, Phó phòng Văn hoá – Xã hội phường Vinh Lộc cho biết, trải qua bao khó khăn, người đàn ông bị liệt toàn thân đã tự viết nên kỳ tích cho cuộc đời mình. Không chỉ sống tốt, anh còn khiến nhiều người cảm phục trước những thành quả ngọt ngào mà hai vợ chồng đã đạt được sau nhiều năm miệt mài phấn đấu.

"Bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, anh Kỳ đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và sự cống hiến. Mỗi con người dù mang khiếm khuyết đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình, chỉ cần họ giữ vững niềm tin và lòng yêu thương", ông Thành nói.