Vụ nhóm người khiêng quan tài có người sống, nhảy múa giữa phố: Chủ tiệc nói muốn “trải nghiệm”

Chủ tiệc cho biết đây là lần thứ 3 tổ chức tiệc sinh nhật và muốn làm như vậy để “trải nghiệm”.

Vụ việc nhóm người khiêng quan tài có người sống, nhảy múa giữa đường xảy ra tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ đã khiến dư luận bức xúc, thông tin trên báo VTC News cho hay, sự việc xảy ra vào tối ngày 4/5 tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm do ông Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1984, trú tại khu vực 10, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) làm chủ.

Chủ trại hòm sau đó đã được công an triệu tập lên làm việc. Người này cho hay vào tối 4/5 đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 43 của mình tại nơi ở. Đến cuối buổi tiệc, nhóm tổ chức có thực hiện “lễ bế quan”, một số người đã vào trong quan tài nằm và được khiêng ra ngoài đường nhảy múa.

Ông Nhật trình bày, việc khiêng quan tài ra đường diễn ra khoảng 3 phút. Trong lúc đó, ông Nhật đứng ở dải phân cách, nhún nhảy theo nhạc và không có hành động ngăn cản nhóm người tham gia.

Nhóm người khiêng quan tài ra giữa đường nhảy múa.

Cũng liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Thanh Niên , ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng cho hay, trong quá trình làm việc với chủ trại hòm, khi cơ quan chức năng hỏi về mục đích thực hiện hành vi trên, người này cho biết đây là lần thứ 3 tổ chức tiệc sinh nhật và muốn làm như vậy để “trải nghiệm”.

Ông Dũng cho rằng, hành vi mang quan tài diễu phố có 2 dấu hiệu, một là không phù hợp thuần phong mỹ tục, hai là gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông vì quan tài được khiêng ra giữa đường. Vị lãnh đạo nói thêm, những nội dung này đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và sẽ có kết luận trong thời gian sớm nhất.

Nhiều người còn chui vào quan tài nằm để những người khác khiêng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình tại bữa tiệc sinh nhật của chủ trại hòm được tổ chức theo kiểu “đám giỗ”. Trong bữa tiệc có đặt cả ảnh chân dung, bát hương, quan tài,...

Trong quá trình tổ chức tiệc, nhóm người bật nhạc để nhảy múa, sau đó khiêng quan tài bên trong có người sống ra đường, gây náo loạn con phố. Những hình ảnh khiến người xem ngán ngẩm, đánh giá là phản cảm.