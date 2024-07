Microsoft bắt nhân viên tại Trung Quốc dùng iPhone để làm việc, ai chưa có sẽ bị "ép" phải nhận iPhone 15 từ công ty

Theo Bloomberg, Microsoft đã thông báo cho hàng trăm nhân viên về việc xác minh danh tính thông qua ứng dụng quản lý mật khẩu Microsoft Authenticator và Identity Pass. Đây là hai ứng dụng chỉ khả dụng trên các thiết bị của Apple. Lý do được đưa ra là do các dịch vụ di động của Google, bao gồm cả cửa hàng ứng dụng Google Play, không khả dụng ở Trung Quốc. Điều này khiến hệ sinh thái ứng dụng của Apple trở thành lựa chọn duy nhất để nhân viên Microsoft tại Trung Quốc tải xuống và sử dụng hai ứng dụng bảo mật nêu trên.

Động thái thay đổi này nằm trong nỗ lực của Microsoft nhằm tăng cường an ninh nội bộ theo Sáng kiến Tương lai An toàn Toàn cầu (SFI) được công bố vào tháng 11 năm ngoái. Trước đó, Microsoft đã gặp rắc rối vì những sai sót bảo mật gần đây. Theo một báo cáo của Ủy ban Đánh giá An toàn Không gian mạng Hoa Kỳ vào tháng 3, công ty đã mắc phải một loạt "lỗi có thể tránh được".

Ủy ban này tiết lộ rằng tin tặc đã có thể truy cập hộp thư Microsoft Exchange Online của các cá nhân tại 22 tổ chức và tải xuống khoảng 60.000 email chỉ riêng từ Bộ Ngoại giao. Một phát ngôn viên của Microsoft trước đây nói với Business Insider rằng: "các sự kiện gần đây đã chứng minh sự cần thiết phải áp dụng văn hóa mới về kỹ thuật bảo mật trong chính mạng lưới của chúng tôi".

Vào tháng 5, Microsoft đã công bố mở rộng phạm vi của SFI để bao gồm các khuyến nghị từ CSRB. Các hành động bao gồm bảo vệ tài khoản bằng xác thực đa yếu tố chống lừa đảo. Phó chủ tịch điều hành của Microsoft, ông Charlie Bell, viết: "Chúng tôi đang đặt bảo mật làm ưu tiên hàng đầu tại Microsoft, trên hết mọi thứ—hơn tất cả các tính năng khác"

Mặc dù yêu cầu nhân viên sử dụng iPhone cho công việc, nhưng Microsoft vẫn cho phép họ tiếp tục sử dụng thiết bị Android cho mục đích cá nhân. Thậm chí, công ty sẽ cung cấp cho họ một chiếc iPhone 15 miễn phí. Đại diện Microsoft hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.