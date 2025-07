Apple Music “chơi lớn”, làm điều chưa từng có dịp kỷ niệm 10 năm

Nhân dịp tròn 10 năm hoạt động, Apple Music vừa công bố không gian sáng tạo mới tại Los Angeles, đánh dấu bước đi lớn trong hành trình hỗ trợ nghệ sĩ toàn cầu. Studio hiện đại này không chỉ là nơi sản xuất nội dung, mà còn là trung tâm kết nối, sáng tạo và trình diễn - nơi nghệ sĩ được truyền cảm hứng để kể câu chuyện âm nhạc theo cách riêng.

Tọa lạc tại Los Angeles, không gian mới rộng hơn 1.300 mét vuông, bao gồm ba tầng chức năng với loạt tiện ích được thiết kế riêng cho việc sản xuất và trình diễn âm nhạc: Hai phòng thu radio hiện đại với khả năng phát Âm Thanh Không Gian sống động, sân khấu đa góc quay dành cho các buổi diễn trực tiếp, phòng phối nhạc với hệ thống loa PMC 9.2.4 cao cấp, studio chụp ảnh, khu vực biên tập và cả những buồng thu âm riêng tư để nghệ sĩ có thể sáng tác, ghi hình hoặc thực hiện podcast theo thời gian thực.

Không gian studio hoàn toàn mới mà Apple vừa công bố.

Điểm đặc biệt là khu vực Hành Lang Dành Cho Nghệ Sĩ Hàng Đầu, nơi trưng bày các hình ảnh, vật phẩm và tác phẩm nghệ thuật lưu giữ những cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình 10 năm của Apple Music.

“Chúng tôi tạo ra studio này như một không gian để các nghệ sĩ có thể đến sáng tạo, kết nối và chia sẻ tầm nhìn của họ”, Rachel Newman, đồng giám đốc Apple Music chia sẻ. Dự kiến, studio LA sẽ hoạt động từ mùa hè năm nay và trở thành điểm kết nối trong mạng lưới các trung tâm sáng tạo của Apple trên toàn cầu, từ New York, Berlin, Paris, Tokyo đến Nashville.

Studio mới tại Los Angeles là một cơ sở ba tầng với diện tích hơn 1.393 mét vuông được thiết kế chú trọng đến trải nghiệm của nghệ sĩ.

Trung tâm tại LA bao gồm hai phòng thu với khả năng phát Âm Thanh Không Gian và các thiết lập linh hoạt cho những buổi phỏng vấn trực tiếp, trò chuyện thân mật hoặc biểu diễn ngẫu hứng.

Một phần không thể thiếu trong hành trình 10 năm là Apple Music Radio, nền tảng phát thanh phát trực tuyến 24/7, miễn phí toàn cầu. Từ những ngày đầu với Beats 1, Apple Music Radio đã trở thành nơi để nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ suy nghĩ, ra mắt sản phẩm và kết nối gần gũi hơn với người nghe.

“Mười năm trôi qua, Apple Music Radio đã trở thành đúng như tất cả những gì chúng tôi từng kỳ vọng. Chúng tôi tổ chức các chương trình xoay quanh âm nhạc, và âm nhạc luôn là ưu tiên hàng đầu” – Zane Lowe chia sẻ.

Để kỷ niệm dấu mốc 10 năm, Apple Music tổ chức chuỗi chương trình đặc biệt kéo dài một tuần. Mở màn là “Don’t Be Boring: The Birth of Apple Music Radio” lên sóng lúc 8 giờ tối 30/6 (giờ Việt Nam). Tiếp đó, từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày 1/7 là chương trình “10 Years of Apple Music”, phát sóng liên tục 8 tiếng trên Apple Music 1, tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Đặc biệt, chương trình trực tiếp “Live: 10 Years of Apple Music” sẽ lên sóng từ 6 đến 9 giờ sáng ngày 1/7, do Zane Lowe và Ebro Darden dẫn dắt.

Ngoài phát sóng trực tiếp, Apple Music còn ra mắt danh sách 500 bài hát được nghe nhiều nhất trong lịch sử dịch vụ. Chương trình đếm ngược bắt đầu từ ngày 1/7, công bố mỗi ngày 100 ca khúc và kết thúc vào 5/7 với playlist đầy đủ “10 Years of Apple Music: Top Songs”.

Apple Music sắp ra mắt Replay All Time, một phiên bản đặc biệt của trải nghiệm Replay hàng năm cho phép thính giả xem và nghe trực tuyến các bài hát mà họ đã phát nhiều nhất kể từ khi tham gia Apple Music.

Với không gian sáng tạo mới, loạt chương trình đặc biệt và các tính năng cá nhân hóa mạnh mẽ, Apple Music khẳng định vị thế là nền tảng âm nhạc luôn đặt nghệ sĩ và trải nghiệm người nghe lên hàng đầu, sẵn sàng bước vào thập kỷ sáng tạo tiếp theo.