Michael Trương "ra chuồng gà" trước mỹ nam Hàn Quốc mới gia nhập Đảo Thiên Đường

Tập 9 của show hẹn hò thực tế Đảo Thiên Đường có mở đầu đầy gay cấn với sự xuất hiện của thành viên nam mới. Anh chàng này là Sung Ieon, hiện đang là diễn viên và người mẫu tại Hàn Quốc. Sở hữu chiều cao ấn tượng, ngoại hình thư sinh ấm áp chuẩn Hàn, Ieon đã trở thành nhân vật được dàn cast nữ cực kỳ quan tâm. Bên cạnh đó, các thành viên nam cũng phải dè chừng bởi đối thủ thực sự trong cuộc chiến tình yêu đã xuất hiện.

Nam diễn viên Hàn Quốc Sung Ieon là tâm điểm của tập 9 Đảo Thiên Đường

Phản ứng vui buồn rõ rệt của giữa dàn cast nam và nữ khi thành viên mới xuất hiện

Sung Ieon xuất hiện tại tập 9 Đảo Thiên Đường

Sung Ieon sinh năm 1995, hoạt động tại Hàn Quốc với vai trò diễn viên, người mẫu trực thuộc công ty ADDED.N. Anh chàng đã gia nhập làng giải trí 10 năm, từng tham gia các bộ phim truyền hình như K2, Aide, Who Is, War on Crime,... Với chiều cao khủng 1m82 cùng thân hình vạm vỡ, gương mặt thư sinh, nam diễn viên cũng được nhiều thương hiệu quảng cáo và các nhà làm phim điện ảnh, kịch lựa chọn.

Sung Ieon sở hữu ngoại hình đúng chuẩn bạn trai lý tưởng của dàn cast nữ Đảo Thiên Đường

Anh chàng trở thành đối thủ đáng gờm của dàn cast nam ngay từ tập đầu xuất hiện

Sau phần lựa chọn món ăn bí ẩn, Rayeon là cô gái may mắn được hẹn hò với Ieon. Cặp đôi khiến dân tình thích thú bởi độ đẹp đôi và sự hoà hợp về tính cách, sở thích. Sau buổi hẹn, Rayeon và cả Ieon đều có những thiện cảm nhất định về đối phương. Chính vì vậy, nam diễn viên đã mời nữ idol tiếp tục hẹn hò vào buổi sáng hôm sau. Điều này đã khiến Michael Trương - nam thần được săn đón nhất Đảo Thiên Đường phải đứng ngồi không yên.

Rayeon và Ieon hẹn hò vui vẻ bởi cả hai có rất nhiều điểm chung về sở thích, tính cách

Michael Trương tỏ thái độ không vui khi thấy Rayeon vui bên người mới

Mỹ nam Hàn tiếp tục mời Rayeon hẹn hò ăn sáng vào ngày tiếp theo bởi có ấn tượng tốt với cô nàng

Cả hai đã mở lòng chia sẻ về các mối quan hệ trong nhà chung và trở nên thân thiết hơn sau bữa sáng lãng mạn

Sau khi Rayeon và Ieon trở về nhà, Michael Trương “xịt keo” khi biết được cả hai vừa có một buổi hẹn hò và có vẻ đã có những ấn tượng tốt về nhau

Sau cú sốc từ Rayeon, Michael Trương tiếp tục ngỡ ngàng khi Yuna Vũ ngỏ lời muốn tìm hiểu Ieon ngay trước mặt mình. Tam giác tình yêu giữa bộ 3 Rayeon - Michael Trương - Yuna Vũ bỗng chốc đảo lộn khi Ieon xuất hiện. Ban cố vấn chương trình và khán giả cho rằng, việc Michael Trương không bỏ phiếu cho Yuna chính là lý do khiến cô nàng chuyển hướng nhanh chóng bởi người có số phiếu ít nhất sẽ phải rời khỏi nhà chung. Từ một mỹ nam được săn đón nhất, Michael Trương dần trở nên lép vế trước đối thủ cực mạnh khi hai người con gái trong tầm ngắm của anh chàng đang dần rung động trước nhân vật này.

Yuna Vũ sốt ruột đi tìm kiếm Ieon để nói chuyện

Sau khi Ieon và Rayeon vừa trở về, Yuna đã mạnh dạn rủ Ieon đi hẹn hò. Michael Trương cũng có mặt tại hiện trường và chứng kiến tất cả

Nam người mẫu 35 tuổi dần cảm thấy lo lắng khi cả hai cô gái mà mình quan tâm đang dần chuyển mục tiêu

Sau khi chương trình lên sóng, đa số người xem đều cảm thấy chương trình dần trở nên hấp dẫn hơn khi có thành viên mới xuất hiện. Đặc biệt, không ít khán giả mong chờ mối quan hệ tay 4 giữa Rayeon - Michael Trương - Yuna - Ieon sẽ có những diễn biến mới ra sao.