Metro nối sân bay Long Thành, Vành đai 4, quốc lộ 13 sẽ khởi công dịp 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 tới đây, TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình trọng điểm, với tổng vốn hơn 249.000 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, loạt dự án hạ tầng giao thông lớn, trong đó có nhiều công trình trọng điểm quốc gia đang được đẩy nhanh thủ tục để kịp khởi công chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9/2026. Trong đó, có 11 dự án dự kiến khởi công và 5 dự án dự kiến khánh thành trên nhiều lĩnh vực với tổng mức đầu tư khoảng 249.422,7 tỷ đồng.

11 dự án dự kiến khởi công, tổng vốn gần 238.000 tỷ đồng

Báo cáo tại Phiên họp đánh giá kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2026, do UBND TP.HCM tổ chức, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các dự án khởi công dịp 2/9 này là những dự án cấp bách, trọng điểm, trong đó nhiều dự án giao thông cửa ngõ, vành đai, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở...

Hướng tuyến Thủ Thiêm - Long Thành với 18 nhà ga, là tuyến đường sắt đô thị đi qua 2 thành phố lớn.

Nhóm dự án khởi công đáng chú ý nhất là nhóm giao thông, với tổng mức đầu tư khoảng 158.776 tỷ đồng.

Dự án nổi bật, có quy mô lớn nhất là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành với tổng vốn đầu tư 134.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đầu tư.

Dự án đang được Sở Xây dựng thẩm định, đồng thời tổng hợp ý kiến của các cơ quan, chuyên gia. Hồ sơ hiện chưa đủ điều kiện phê duyệt và nhà đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với nhà đầu tư thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời Sở Tài chính phối hợp lựa chọn tư vấn thẩm tra.

Đứng thứ hai về quy mô vốn trong nhóm giao thông là Dự án Vành đai 4 TP.HCM (dự án thành phần 2-3, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, bao gồm cầu Phú Thuận qua sông Sài Gòn và cầu Thầy Cai qua kênh Thầy Cai), với tổng mức đầu tư 7.050 tỷ đồng.

Với dự án này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau quá trình rà soát, ngày 8/8, Ban Giao thông tiếp tục trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thành phố yêu cầu Sở Tài chính sớm tham mưu UBND TP.HCM phê duyệt hồ sơ, đồng thời Ban Giao thông khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Cũng thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM, khởi công dịp này là dự án thành phần 2-1 (đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, bao gồm cầu Châu Đức tại ranh giới với tỉnh Đồng Nai) có tổng mức đầu tư 4.776 tỷ đồng.

Phối cảnh đường Vành đai 4 (Nguồn: Sở xây dựng TP.HCM)

Dự án thành phần 3 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ (nay là Tây Ninh), cũng dự kiến khởi công dịp 2/9 tới.

Đây là dự án thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư 6.674 tỷ đồng.

Với dự án này, ngày 21/7, Sở Xây dựng đã nhận báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; ngày 24/7 có tờ trình trình UBND TP.HCM phê duyệt. Sau khi Sở Tài chính báo cáo về việc phê duyệt, UBND TP.HCM có văn bản ngày 7/8 về thay đổi hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Ngày 10/8, Sở Xây dựng tiếp tục có tờ trình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Một dự án giao thông cửa ngõ đáng chú ý dự kiến khởi công dịp 2/9 này là Dự án thành phần 2 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương.

Đây cũng là dự án thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư 6.276 tỷ đồng.

Đến ngày 10/8, Sở Xây dựng đã có văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi sau khi Hội đồng thẩm định đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung. Thành phố đang yêu cầu Sở Tài chính sớm tham mưu Hội đồng thẩm định dự án, đồng thời Ban Giao thông chuẩn bị kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Bên cạnh các dự án giao thông, nhiều dự án hạ tầng môi trường và nhà ở cũng dự kiến khởi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương dự kiến khởi công dịp 2/9 tới.

Trong đó, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, dự án Cải thiện môi trường nước Bình Dương, với tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện.

Theo Sở Xây dựng, Chủ đầu tư hiện đang đàm phán để ký hợp đồng với đơn vị thi công và tổ chức khởi công công trình. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cũng đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng gói thầu nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Thuận An thêm 20.000 m³/ngày.

Ở lĩnh vực nhà ở, TP.HCM dự kiến khởi công 5 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 81.904 tỷ đồng.

Đáng chú ý là Khu đô thị nhà ở xã hội xã Bà Điểm - hạng mục hạ tầng kỹ thuật, với tổng mức đầu tư rất lớn, lên đến 64.053 tỷ đồng.

Đến nay, dự án chưa xác định chủ đầu tư, tuy nhiên, Công ty Cổ phần Delta đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội có diện tích khoảng 191,61 ha.

Ngày 1/8, doanh nghiệp tiếp tục có văn bản xin ý kiến góp ý đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án.

Sở Xây dựng cũng đã có tờ trình ngày 10/8 về việc thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Công trình Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM sẽ hoàn thiện nhân dịp 2/9 sau 4 tháng thi công. (Ảnh phối cảnh)

Tiếp đó là Dự án nhà ở xã hội trong dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Bến Thành, có tổng mức đầu tư 16.369 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền thực hiện.

Ngày 15/7, UBND TP.HCM đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Khang Điền đã trình báo cáo nghiên cứu khả thi và hiện hồ sơ đang được Hội đồng thẩm định cùng Sở Xây dựng tổ chức thẩm định.

Chung cư nhà ở xã hội Đông Thành, có tổng mức đầu tư 808 tỷ đồng; nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B - Lô số 1 Khu 9AB - Đô thị mới Nam Thành phố, có tổng mức đầu tư 307 tỷ đồng; dự án căn hộ Lê Thành Tân Tạo 2, với tổng mức đầu tư 367 tỷ đồng cũng khởi công dịp này.

5 công trình dự kiến khánh thành dịp 2/9

Cùng với 11 dự án dự kiến khởi công, TP.HCM có 5 công trình dự kiến khánh thành dịp Quốc khánh, gồm 1 dự án hạ tầng kỹ thuật, 3 dự án dân dụng - công nghiệp và 1 dự án nhà ở. Trong đó có Dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM được thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao, không yêu cầu thanh toán, có tổng mức đầu tư 68,7 tỷ đồng.

Hiện Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Mặt trời Sài Gòn đang hoàn tất các hạng mục, dự kiến hoàn thành ngày 31/8.

Một loạt dự án trường học khánh thành trước năm học mới bao gồm Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (khối nhà C, tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng); Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản, với tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng; Dự án nâng cấp trường THPT Trần Văn Giàu với tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khu nhà ở chiến sĩ Công an TP.HCM tại số 20/2 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận (Quận 12 cũ), với tổng mức đầu tư 1.168 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường thực hiện, cũng dự kiến khánh thành trong dịp này.