Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 13/8, Thủ đô nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa dông.

Thời tiết Hà Nội ngày mai 13/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày mai 13/8 có mây, ngày nắng nóng, một số khu vực có thể xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động 27-29°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thời tiết oi nóng xuất hiện rõ trong khoảng trưa và đầu giờ chiều, đặc biệt tại khu vực nội thành và những nơi có mật độ xây dựng cao. Người dân khi ra ngoài trong thời gian này nên hạn chế hoạt động lâu dưới trời nắng, đồng thời chủ động bổ sung nước để tránh ảnh hưởng do nhiệt độ cao.

Về chiều tối và đêm, khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Mưa có thể giúp nhiệt độ giảm tạm thời, tuy nhiên trong cơn dông người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 13/8: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37°C

Dự báo chi tiết nhiệt độ Hà Nội ngày 13/8

Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thời tiết: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió: Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Với mức nhiệt cao nhất có nơi vượt 37°C, cảm giác oi bức có thể gia tăng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Người dân nên chủ động sắp xếp công việc ngoài trời vào thời điểm thích hợp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian nắng nóng gay gắt.

Khuyến cáo cho người dân Thủ đô

Bên cạnh nắng nóng ban ngày, thời tiết Hà Nội ngày mai có sự thay đổi vào chiều tối và đêm khi mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài khu vực. Mưa dông thường diễn biến nhanh, có thể đi kèm gió mạnh, sét và những đợt mưa lớn cục bộ.

Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Khi xảy ra dông sét, nên tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, gần cột điện hoặc các khu vực trống trải.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 13/8 cho thấy Thủ đô tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, giúp thời tiết dịu hơn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.