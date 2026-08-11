Những căn nhà trong trung tâm TP.HCM lần lượt được tháo dỡ, người dân háo hức chờ một tuyến đường “lột xác”

Hàng chục hộ dân trên đường Trần Bình Trọng, TP.HCM khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng tuyến đường lên 23 m.

Clip: Di Anh

Những ngày đầu tháng 8, đoạn đường Trần Bình Trọng từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương (phường Vườn Lài, TP.HCM) tấp nập không khí thi công. Hàng chục hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản để kịp bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng tuyến đường.

Dọc hai bên đường, nhiều căn nhà đã được tháo gần hết phần mặt tiền. Có nơi chỉ còn bộ khung bê tông, có nơi chất đầy cửa gỗ, mái tôn, khung sắt và những vật dụng vừa được tháo xuống.

Đoạn đường Trần Bình Trọng từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương (phường Vườn Lài, TP.HCM) tấp nập không khí thi công (Ảnh: Di Anh)

Trong lúc tất bật thu gom những món đồ cuối cùng trước khi rời căn nhà đã gắn bó nhiều năm, ông Nguyễn Văn Hưng (phường Vườn Lài, TP.HCM) cho biết gia đình đã hoàn tất việc đóng gói từ gần một tuần trước để chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới.

"Nhà tôi dọn dẹp căn bản cũng gần xong rồi. Hôm nay chỉ chờ bên điện lực và công ty cấp nước đến tháo đồng hồ nữa thôi, xong xuôi là bàn giao lại mặt bằng. Xung quanh đây người ta cũng dọn đi gần hết rồi."

Dù sắp chia tay nơi đã gắn bó gần 40 năm, ông Hưng không giấu được niềm vui khi nhắc đến dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Theo ông, sự thay đổi này sẽ mở ra diện mạo mới khang trang, thông thoáng hơn cho khu vực, đồng thời tạo động lực để chợ hoa Hồ Thị Kỷ phát triển sôi động.

"Mừng lắm, mở rộng ra thì sạch sẽ, khang trang hơn và chợ hoa Hồ Thị Kỷ chắc cũng sẽ tấp nập, đông vui."

Người dân phấn khởi trước những thay đổi tích cực đang diễn ra (Ảnh: Di Anh)

Không chỉ ông Hưng, cuộc sống của gia đình ông Lương Minh Vinh cũng đang dần ổn định sau khi chuyển đến nơi tái định cư. Vài ngày trước, gia đình ông đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án.

Theo ông Vinh, việc mở rộng tuyến đường sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc vốn diễn ra thường xuyên tại khu vực, nhất là khi đây là tuyến đường có lượng người và phương tiện qua lại rất lớn.

"Mở rộng đường thì sẽ không còn cảnh kẹt xe nữa vì khách ra vào đường này đông lắm. Người đi tham quan, người đi mua bông nên đường sá lúc nào cũng nhộn nhịp. Khu này được xem là 'tam giác vàng' của công viên, lại kết nối trực tiếp với khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh".

Dù quá trình thi công đã bắt đầu, hoạt động kinh doanh tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn duy trì nhịp sôi động. Nhiều tiểu thương kỳ vọng dự án sẽ sớm hoàn thành để việc buôn bán thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Nhiều căn nhà đã được tháo gần hết phần mặt tiền; có nơi chỉ còn bộ khung bê tông, có nơi chất đầy cửa gỗ, mái tôn, khung sắt... (Ảnh: Di Anh)

"Tôi mong dự án sớm hoàn thành để đường hoa ngày càng tấp nập, bà con kinh doanh ở đây cũng dễ làm ăn hơn." - ông Võ Hoàng Thanh Quốc, một tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chia sẻ.

Không chỉ người dân tất bật di dời, lực lượng thi công cũng đồng thời triển khai nhiều hạng mục hạ tầng. Máy móc liên tục hoạt động để lắp đặt cống hộp, thi công hệ thống thoát nước, hố ga và hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Theo ghi nhận, nhiều khoảng đất trống đã dần lộ diện sau khi các căn nhà được tháo dỡ. Không gian trên tuyến đường vì thế cũng thay đổi từng ngày, chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng mặt đường.

Dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị và tạo diện mạo mới cho khu vực (Ảnh: Di Anh)

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng có chiều dài khoảng 361 m. Sau khi hoàn thành, mặt đường sẽ được mở rộng từ khoảng 5 m lên 23 m với 4 làn xe, kết nối đồng bộ với khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ và mạng lưới giao thông trung tâm TP.HCM. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị và tạo diện mạo mới cho khu vực.