Người đàn ông ngoại quốc nhiều lần chặn xe phụ nữ ở Hà Nội: Chính quyền lên tiếng

Được biết, người đàn ông này có biểu hiện bất thường ở cả ngoài đường và trong gia đình. Vợ chồng người này thường xuyên xảy ra cãi vã.

Mạng xã hội thời gian này, xuất hiện hàng loạt bài viết từ các tài khoản phụ nữ lên tiếng cảnh báo về một người đàn ông ngoại quốc có hành vi quấy rối ngay giữa đường phố Hà Nội. Theo chia sẻ từ những bài viết này, thì người đàng ông có hành vi manh động, thường nhắm vào các bạn nữ đang đi xe máy một mình, cố tình tạt đầu hoặc chặn xe lại.

Sau đó, người này đưa một tờ giấy in sẵn mã QR Zalo với nội dung rủ rê đi khách sạn. Nếu những cô gái từ chối hoặc phản ứng, người đàn ông sẵn sàng lớn tiếng đe dọa. Thậm chí, khi có người đi đường lên tiếng can thiệp, đối tượng liền rút gậy ra thách thức. Những thông tin lan truyền này khiến dư luận tỏ ra hoảng sợ.

Hình ảnh người đàn ông ngoại quốc chặn đầu xe của một cô gái. (Nguồn: Mạng xã hội)

Ngày 10/8, thông tin trên Dân Việt, đại diện Công an phường Định Công xác nhận người đàn ông được phản ánh là người nước ngoài và đang có những biểu hiện tâm lý bất thường. Người này lấy vợ Việt Nam, mua nhà và sinh sống tại phường Định Công (Hà Nội). Trước đây, do có những biểu hiện không bình thường, chính quyền địa phương từng phối hợp với đại sứ quán nước mà người này mang quốc tịch để đưa ông về nước điều trị.

Sau khoảng một năm điều trị tại nước sở tại, người đàn ông trở lại Việt Nam sống cùng vợ. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, sau khi trở về, người này tiếp tục xuất hiện những biểu hiện bất thường. Cũng theo chia sẻ từ đại diện Công an phường Định Công trên Dân Việt, chính quyền địa phương đang phối hợp với đại sứ quán để lên phương án xử lý.

Không chỉ ở ngoài đường, người đàn ông ngoại quốc trên thường có những biểu hiện bất thường ở trong gia đình. Vợ chồng người này thường xuyên xảy ra cãi vã. Đại diện Công an phường Định Công cho biết đến nay chưa ghi nhận người đàn ông này có hành vi xâm hại hoặc gây ảnh hưởng đến nhân phẩm của người khác. Chính quyền địa phương chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục và phối hợp với các cơ quan liên quan để có phương án xử lý phù hợp.