Hà Nội giao mỗi Thuế cơ sở kiểm tra ít nhất 1 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc

Chủ tịch Thành phố giao Thuế Thành phố trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện các vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ của các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như: hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân và tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về tiêu cực, “bất thường” của các tổ chức tín dụng trong hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt.

Chỉ thị số 20 nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn thành phố. Ảnh minh họa

Sở Công Thương được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý; tham mưu, triển khai các biện pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai minh bạch thông tin, nguồn gốc hàng hóa; rà soát, xác minh các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý.

Chỉ thị 20 nêu rõ, trong năm 2026, Sở Công thương sẽ chủ trì tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc; thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Công an Thành phố được giao chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình; nhận diện, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ...

Lãnh đạo Thành phố giao Thuế Thành phố trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện các vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ của các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc (Thuế thành phố Hà Nội và các Thuế cơ sở thực hiện kiểm tra đối với ít nhất 1 doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách; thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026).

UBND phường, xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong công tác kiểm tra hoạt động của các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và thu đổi ngoại tệ trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc; thu đổi, mua, bán ngoại tệ để chấn chỉnh, xử lý theo quy định...