MET Gala 2023: Đề bài hay ho nhưng khiến sao châu Á quyền lực cũng trở nên mờ nhạt

Những khoảnh khắc lộng lẫy của Met Gala 2023 (Nguồn: Haper's Bazaar UK)

Khi các ngôi sao hàng đầu châu Á trở nên lép vế

Có lẽ, một trong những topic gây tranh cãi nhất của sự kiện MET Gala 2023 chính là sự xuất hiện của Jennie Kim (BLACKPINK) trong bộ đồ được lôi ra từ kho lưu trữ của Chanel.

Jennie Kim (BLACKPINK) trong bộ đồ được lôi ra từ kho lưu trữ của Chanel

Ai cũng biết MET Gala vốn là một sự kiện quan trọng, một sự kiện được coi là lễ trao giải Oscar thường niên của thời trang cao cấp thế giới. Đến với MET Gala, công chúng sẽ trông chờ những màn xuất hiện gây choáng ngợp (có thể hiểu theo cả hướng tích cực hay tiêu cực), áp đảo theo đúng những tiêu chí mang tính vật lý: to - dài - nặng. Chỉ cần lật lại một bài tổng hợp các trang phục mang tính biểu tượng tại MET Gala theo các năm của bất cứ đầu báo thời trang uy tín nào, bạn cũng có thể thấy rất rõ các tiêu chí này được áp dụng triệt để.



Đến với MET Gala, công chúng sẽ trông chờ những màn xuất hiện gây choáng ngợp (có thể hiểu theo cả hướng tích cực hay tiêu cực), áp đảo theo đúng những tiêu chí mang tính vật lý: to - dài - nặng

Quay trở lại với bộ trang phục của Jennie. Nếu xét theo những lý lẽ các fan hâm mộ bênh vực cô: trả đúng đề bài (tưởng nhớ tới Karl Lagerfeld); toát lên khí chất sang - chảnh; makeup đẹp; thần tượng châu Á đầu tiên được Chanel mở kho lưu trữ và có đãi ngộ khủng… thì đúng là Jennie làm tròn vai một đại sứ thương hiệu của Chanel (đại diện cho nhà mốt cùng các đại sứ khác tại sự kiện) và vai trò của một Jennie Kim - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK (trung thành với phong cách balletcore cô theo đuổi trong suốt World Tour vừa qua). Thế nhưng khi xét trên vị thế một ngôi sao quốc tế và một biểu tượng thời trang quốc tế thì Jennie Kim lại hoàn toàn chìm nghỉm.



Vóc dáng của Jennie Kim có thể nhỏ bé hơn so với khổ người phương Tây nhưng điều đó không có nghĩa là Chanel không có các lựa chọn tốt hơn và có thể chỉnh sửa thiết kế cho phù hợp với dáng vóc của Jennie. Đừng quên Lily-Rose Depp - cô công chúa nepo baby đình đám cũng chỉ cao có 1m60 (vóc người gầy gò thậm chí là còn bé nhỏ hơn Jennie) - còn từng được trao một thiết kế cô dâu Chanel ấn tượng và cũng từng chặt đẹp trên thảm đỏ sự kiện với một thiết kế Chanel Couture mùa xuân 1992 (thiết kế này còn từng được diện bởi siêu mẫu Christy Turlington). Sự thật thì đôi khi mất lòng: Tại một nơi đòi hỏi sự đầu tư và "máu liều" để bung xõa hết mình với thời trang đích thực như MET Gala, Jennie Kim lại cho thấy sự hụt hơi khi phải khoác lên mình một chiếc áo rộng mà truyền thông và người hâm mộ đã kỳ vọng ở cô bấy lâu.

Lily-Rose Depp từng được trao một thiết kế cô dâu Chanel ấn tượng và cũng từng chặt đẹp trên thảm đỏ sự kiện với một thiết kế Chanel Couture mùa xuân 1992

Để thực sự lột xác thành một icon thời trang có tầm ảnh hưởng máu mặt hàng thật giá thật như G-Dragon thôi cũng có vẻ đã là khó chứ đừng nói tới những Rihanna hay Kim Kardashian, chị em nhà Hadid. Các fan hâm mộ có thể hết lòng (và hết lời) bênh vực rằng với một idol Hàn Quốc có vóc dáng như Jennie thì sự xuất hiện như thế đã là đủ rồi đừng đòi hỏi hơn. Nhưng, đã từ bao lâu nay, Jennie (và các cô gái khác của BLACKPINK) đã là siêu thần tượng (super idol) và được coi là sao quốc tế rồi chứ không còn đứng ở vị trí là một thần tượng của khu vực châu Á nữa. Mà nếu đã là sao quốc tế thì truyền thông và công chúng quốc tế có quyền nhận xét cũng như cần Jennie phải làm tốt hơn thế.



Bên cạnh Jennie, một loạt sao châu Á khác như Song Hye Kyo (Fendi); Thái Từ Khôn (Prada); Jackson Wang (Louis Vuitton); … cũng có màn ra mắt MET Gala tương đối nhạt nhòa. Song Hye Kyo tuy xinh đẹp nhưng khi lên thảm đỏ lại thiếu đi khí chất sắc bén, mạnh mẽ (cũng khó có thể kỳ vọng Song Hye Kyo với khuôn dung nàng thơ trẻ măng lại chặt được ai). Có lẽ Song Hye Kyo phù hợp với các thương hiệu beauty hay những lần lên trang bìa một mình một cõi hơn là xuất hiện tại chốn phù hoa nơi mà ai cũng đòi hỏi sự chú ý như MET Gala thế này.

Cả Thái Từ Khôn và Jackson Wang tuy giải đúng đề (cả hai tái hiện lại trang phục mà Karl Lagerfeld hay mặc: suit full set; găng tay; trang sức, quạt và kính đen). Nhưng Thái Từ Khôn với khí chất "tự dưng" có hạn, khiến chiếc quạt đi kèm cũng mang hơi thở đạo cụ phim chưởng hơn là quạt phụ kiện thời trang. Jackson Wang tổng thể đẹp đẽ gọn gàng nhưng cũng không gây được ấn tượng mạnh mẽ trên thảm đỏ.

Jackson Wang, Song Hye Kyo, Thái Từ Khôn trên thảm đỏ của MET Gala năm nay

Nhìn sang những ngôi sao châu Á gạo cội như Dương Tử Quỳnh (Karl Lagerfeld, Richard Mille); Ke Huy Quan (Dior) tại MET Gala năm nay hay thậm chí… Phạm Băng Băng mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ quốc tế là một lần khiến truyền thông rúng động vì tầm vóc sao hạng A được thể hiện trọn vẹn chỉ cần qua bộ đồ và thần thái. Sự hiện diện của những ngôi sao này lại là một minh chứng cho việc không phải cứ là sao châu Á lên thảm đỏ sẽ là auto lép vế so với các ngôi sao Âu Mỹ. Điều quan trọng là có đủ bản lĩnh, tự tin để tìm ra cách nổi bật đúng nghĩa hay không.



Từ trái qua: Phạm Băng Băng tại MET Gala 2015, Ke Huy Quan và Dương Tử Quỳnh tại MET Gala 2023

Những sự việc trên đều có thể dẫn tới một kết luận rằng: thế hệ các sao châu Á đang sở hữu quyền lực và sự hiện diện dày đặc trên truyền thông, và chính thứ quyền lực mềm này đã giúp họ có được vị trí tốt trong những sự kiện đặc biệt nhất của ngành công nghiệp thời trang như là MET Gala. Thế nhưng, sự xuất hiện của họ tại sự kiện tầm cỡ thế này vẫn chỉ dừng lại ở mức là những clickbait thu hút truyền thông và traffic từ cộng đồng mạng. Còn để thật sự để khiến giới mộ điệu nói chung hay các fan chân chính của MET Gala nói riêng, phải giật mình cất tiếng "wow" một cách tâm phục khẩu phục, thì e là, đường còn xa còn xa. Tấm rào chắn mang tên "an toàn" cuối cùng vẫn là thứ khiến họ phải dè chừng, không dám bứt phá hết sức.



MET Gala 2023 - hiểu đúng sẽ thấy không hề nhạt

Motif hoa trà "nở rộ" tại Met Gala 2023

Có nhiều ý kiến cho rằng, MET Gala 2023 nhàm chán và khá dễ đoán bởi ai tới tham dự cũng hầu như mặc Chanel, Fendi hoặc tận dụng triệt để các yếu tố giải đề "văn mẫu": chất liệu tweed; hoa trà trắng; họa tiết/chi tiết gold chains (xích vàng); Choupette (mèo yêu của Karl Lagerfeld); cách ăn vận của Karl (găng tay da, phụ kiện Chrome Hearts, kính đen; quạt cầm tay…). Thế nhưng nếu lật lại đúng tính chất những màn xuất hiện để đời tại MET Gala và bản chất sự kiện này, chúng ta sẽ hiểu tại sao MET Gala 2023 "chỉ gồm" những lựa chọn như vậy.



Lil Nas X, Doja Cat và Jared Leto "giải đề bài" MET Gala 2023 bằng cách hoá cô mèo Choupette

Bạn có biết, mỗi nhà mốt di sản phải bỏ ra đâu đấy khoảng 400.000 - 500.000 USD cho 1 bàn tiệc cỡ 10 người tại MET Gala. Đây mới chỉ là chi phí chỗ ngồi chứ chưa tính tới những khoản đầu tư cho các đại sứ thương hiệu của họ xuất hiện tại MET rồi chi phí truyền thông, chi phí nhân sự tổ đội sản xuất hình ảnh tư liệu trước - trong - sau sự kiện… Nếu các ngôi sao xuất hiện và tạo được tiếng vang trên truyền thông (VD: Doja Cat mặc Oscar de la Renta; Jared Leto mặc Gucci; Anne Hathaway mặc Versace…) thì hẳn nhiên đấy là một cú chốt hốt trọn cho cả danh tiếng cá nhân của ngôi sao đó và cho thương hiệu đứng sau màn xuất hiện ấn tượng.



Bức ảnh chụp chung của những ngôi sao diện trang phục của nhà mốt Thom Browne

Ngược lại, nếu màn xuất hiện đó không tạo được tiếng vang thì chẳng khác nào đó là một lần đầu tư không sinh lời (nếu không muốn nói là thất bại) của cả thương hiệu và ngôi sao đó. Và một khi đã không tạo được tiếng vang thì liệu có còn tương lai nào để ngôi sao đó tiếp tục được quay trở lại MET không? Nếu hiểu theo hướng này, bạn có nghĩ rằng, các thương hiệu cũng như các ngôi sao được mời tham dự MET có dám mạo hiểm lôi ra một bộ váy, một thiết kế (có thể là rất hay ho) không có độ nhận diện cao đối với truyền thông và công chúng không?



Đấy là lý do tại sao, MET Gala 2023 đầy rẫy những lựa chọn "an toàn" có tính biểu tượng, đại diện cho sự nghiệp của Karl Lagerfeld (và chắc chắn sẽ được công chúng nhận ra gần như lập tức). Thay cho những lựa chọn nổi loạn hơn nhưng lại chỉ mang tính mùa vụ hoặc không mang tính đại diện đặc trưng cho cuộc đời cũng như sự nghiệp của Karl Lagerfeld (VD: các thiết kế trong các BST Metier D'Art của Chanel hay các BST seasonal, limited; các thiết kế của Karl lúc làm tại các nhà mốt như Chloe, Patou, Balmain từ rất lâu trước đó…).

Các bức hình này nằm trong buổi triển lãm nhìn lại sáu thập kỷ cống hiến cho thời trang của Karl Lagerfeld. Buổi triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan - nơi diễn ra MET Gala thường niên

Như vậy, khi lý giải được về cách giải đề chung của MET Gala 2023, chúng ta có thể thấy sự kiện này vẫn vui vẫn nổi "bần bật" đúng với truyền thống nhiều năm nay. Có thể sự lồng lộn này không thỏa mãn đám đông như cái cách mà những chủ đề các năm 2021 (In America: A Lexicon of Fashion); 2019 (Camp: Notes on Fashion); 2018 (Heavenly Bodies: Fashion & the Catholic Imagination)... bởi chủ đề năm nay xoay quanh một cuộc đời & di sản của một con người cụ thể thay cho những chủ đề có chiều kích kỳ vĩ hơn liên quan tới lịch sử, tôn giáo, quốc gia…



Sự nổi bật đó vẫn được thể hiện đúng bài và sắc sảo ở những look như: Nicole Kidman mặc chiếc váy Chanel mà cô đã từng mặc trong quảng cáo nước hoa Chanel no.5 huyền thoại trị giá tới 33 triệu Mỹ kim năm 2004; Dua Lipa mặc một thiết kế cô dâu Chanel mà siêu mẫu Claudia Schiffer từng diện trong BST Chanel Thu/ Đông 1992); Sora Choi mặc 1 set Thom Browne thực hiện riêng cho số đặc biệt của Vogue trong tháng 5, nhằm tưởng niệm Karl Lagerfeld. Motif hoa trà, xích vàng được thể hiện dọc trên thân thiết kế cùng chất liệu tweed kinh điển); Rihanna mặc Valentino (một chiếc đầm gồm nhiều bông trà trắng tạo thành từ 500 cánh hoa bằng satin.

Không chỉ có vậy, Rihanna còn tinh tế đeo găng tay, hạt trai xếp tầng trên cổ và một chiếc kính đen có gắn hàng lông mi mèo gợi nhắc tới cả Choupette và Karl Lagerfeld); Anne Hathaway mặc một thiết kế đầm bằng vải tweed của Versace và có những đường cắt được nẹp bằng kẹp vàng. Chiếc đầm này cũng gợi nhắc nhiều tới mẫu đầm kinh điển trong BST Chanel Couture mùa xuân 1992 rất nổi tiếng từng được siêu mẫu Christy Turlington mặc);...

Nicole Kidman, Anne Hathaway, Dua Lipa là những cái tên được đánh giá cao tại MET Gala 2023

Đây không chỉ là một sự kiện điểm mặt các ngôi sao có tầm ảnh hưởng tới thời trang mà còn là một cơ hội để không chỉ các ngôi sao mà còn cả các nhà thiết kế, các thương hiệu thể hiện sức sáng tạo không giới hạn của mình. Nếu hiểu cặn kẽ và tỉ mỉ, bạn sẽ thấy MET Gala 2023 chẳng hề nhạt như người ta vẫn nói.



Cuộc sống thường nhật hiện tại dường như chỉ có chỗ dung thân cho các thiết kế casualwear, succession core, normcore kín đáo và lịch thiệp. Thế nên, MET Gala cũng có thể coi là một nơi chốn thiêng liêng để thời trang cao cấp của thế giới vẫn còn được mơ mộng, được hoang đường và được lộng lẫy đúng như bản chất vốn có.