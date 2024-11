Mẹo nhận biết trứng vịt lộn già và non

Trứng vịt lộn là một trong những món ăn bổ dưỡng và hấp dẫn trong ẩm thực Việt Nam. Có người thích ăn trứng vịt lộn già, có người thích trứng còn non, vậy làm sao để phân biệt?

Mẹo nhận biết trứng vịt lộn già và trứng vịt lộn non

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn lựa chọn được loại trứng vịt lộn có độ già như ý.

Quan sát vỏ trứng

Một trong những cách đơn giản nhất để nhận biết tuổi của trứng vịt lộn là quan sát màu sắc và bề mặt của vỏ trứng. Trứng vịt lộn non thường có vỏ màu sáng, mịn màng và không nhiều vết nứt. Trong khi đó, trứng già hơn thường có vỏ màu sậm, cảm giác khá sần sùi và có thể có vài vết nứt nhỏ.

Quan sát màu sắc vỏ là một cách nhận biết trứng vịt lộn già và trứng vịt lộn non. (Ảnh: Pinterest)

Thử độ nổi của trứng

Bạn có thể nhận biết trứng vịt lộn già và trứng vịt lộn non là thả nó vào nước. Trứng vịt lộn non sẽ chìm hoàn toàn xuống đáy vì túi khí bên trong trứng còn nhỏ. Ngược lại, trứng già thường nổi lên hoặc dập dềnh do túi khí bên trong lớn hơn khiến trứng nhẹ hơn.

Soi trứng dưới ánh sáng

Soi trứng dưới ánh sáng mạnh cũng là một phương pháp hiệu quả để nhận biết trứng vịt lộn già và trứng vịt lộn non. Bạn có thể dùng một chiếc đèn pin để soi. Trứng vịt lộn non thường cho thấy cấu trúc bên trong rõ ràng hơn với lòng đỏ và lòng trắng tách biệt. Ngược lại, trứng già sẽ có hình ảnh mờ, kém rõ ràng hơn vì phôi vịt đã phát triển lớn.

Lắc nhẹ để kiểm tra

Bạn cầm trứng lên và lắc nhẹ gần tai để nghe. Trứng vịt lộn non thường không phát ra tiếng hoặc chỉ có tiếng động rất nhỏ do nước bên trong đầy. Trứng già có thể phát ra tiếng động vì có sự di chuyển của lòng đỏ hoặc phôi bên trong.

Cầm trứng lên và lắc nhẹ gần tai để nghe - mẹo nhận biết trứng vịt lộn già và trứng vịt lộn non . (Ảnh: Ẩm thực ngon)

Cuối cùng, nếu bạn không tự tin về khả năng nhận biết trứng vịt lộn già và trứng vịt lộn non, hãy hỏi người bán. Họ thường có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn trứng vịt lộn và có thể tư vấn cho bạn chọn theo sở thích cá nhân.

Các món ngon với trứng vịt lộn

Không chỉ là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, trứng vịt lộn còn là nguyên liệu chính cho rất nhiều món ngon hấp dẫn.

Trứng vịt lộn luộc

Món ăn này đơn giản nhưng lại gây khiến nhiều người "nghiện". Trứng vịt lộn luộc thường được ăn kèm với một chút muối tiêu chanh, rau răm và vài lát gừng tươi. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp tôn lên vị ngọt, bùi bùi của trứng, cùng mùi thơm nồng của rau răm và vị ấm nóng của gừng. Nhiều người thích ăn kèm trứng vịt lộn luộc với canh ngải cứu.

Trứng vịt lộn xào me

Đây là món ăn mà bất kỳ tín đồ ẩm thực nào cũng không thể bỏ qua. Trứng vịt lộn được bóc vỏ, xào chung với sốt me chua ngọt có thêm chút đường, nước mắm và ớt. Kương vị chua chua, ngọt ngọt kết hợp với vị béo của trứng tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn.

Trứng vịt lộn xào me chua ngọt, béo ngậy. (Ảnh: Ăn gì đây)

Cháo trứng vịt lộn

Đối với những ngày mưa lạnh, còn gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức một bát cháo nóng hổi thơm phức. Trứng vịt lộn được nấu cùng cháo trắng, thêm chút hành lá, rau răm và tiêu xay. Món cháo không chỉ ấm bụng mà còn vô cùng bổ dưỡng.

Trứng vịt lộn chiên giòn

Trứng được luộc chín, sau đó lăn qua bột chiên giòn và đem chiên ngập dầu. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ giòn tan bên ngoài, hòa quyện với vị ngọt và béo ngậy của lòng trứng bên trong.

Trứng vịt lộn chiên giòn rất sáng tạo và độc đáo. (Ảnh: Bách hóa xanh)

Lẩu trứng vịt lộn

Trứng vịt lộn được cho vào nồi lẩu cùng với các nguyên liệu khác như tôm, thịt, các loại rau và nấm. Nước lẩu ngọt thanh, hòa quyện với vị béo của trứng tạo nên một món ăn khó quên.