'Mệnh lệnh từ trái tim': Quân đội huy động hơn 450.000 người, 10.000 phương tiện ứng phó bão

Trong đó, có hơn 400 xe đặc chủng, hàng nghìn ô tô, tàu thuyền và 6 máy bay trực thăng. Các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa và di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú an toàn, xử lý kịp thời tình huống có thể xảy ra.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã huy động 6.500 người, hơn 110 đội ứng cứu thông tin, trang bị thêm hàng nghìn máy phát điện để tránh bị đứt gãy thông tin, đường truyền, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền.

Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão; cấp bổ sung đủ vật tư, thiết bị phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp và lực lượng thường trực; rà soát phương án, vị trí trú đậu, tránh bão cho các tàu thuyền; phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu sự cố.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ hôm nay, các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định đã kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 51.430 tàu với hơn 220.800 người chủ động tránh trú bão số 3.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã sơ tán hơn 37.000 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thuỷ sản, trong các nhà yếu đến nơi an toàn. Trong đó, Quảng Ninh: 3.000 người; Hải Phòng: 9.260 người; Thái Bình: 21.510 người; Nam Định: 734 người; Ninh Bình: 2.685 người.

Sáng 7/9, ngay trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bão của Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đồng thời thăm, động viên người dân trên địa bàn.

Tại các nơi đến, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ân cần hỏi thăm, động viên ngư dân tiếp tục chằng buộc tàu thuyền và nhanh chóng sơ tán vào nơi an toàn để tránh trú bão, tuyệt đối không ở dưới tàu thuyền của mình khi bão đổ bộ.



Kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 của Lữ đoàn 170, đồng chí Chính ủy Hải quân biểu dương cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong những ngày qua đã tích cực, chủ động giúp dân chằng chống nhà cửa, củng cố tàu thuyền và cùng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác ứng phó với cơn bão.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh: Cứu giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong thời bình.

Đồng chí Chính uỷ Hải quân yêu cầu Lữ đoàn 170 bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, trang bị trong bão; tích cực, chủ động giúp đỡ nhân dân ứng phó với cơn bão góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.



Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đã tặng ngư dân phường Hà Phong, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 10 áo phao, 10 phần quà và 20 cờ Tổ quốc.

Các đơn vị Hải quân tại Hải Phòng, Quảng Ninh tăng cường ứng trực và giúp dân chống bão

Đêm qua (6/9), Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tại Hải Phòng, Quảng Ninh tăng cường ứng trực và giúp dân chống bão.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân đã đến thăm, động viên ngư dân cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và thăm, tặng quà người dân phường Đông Hải 2, quận Hải An đang tránh bão tập trung tại Trường Tiểu học Đông Hải 2.

Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân đến kiểm tra cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 giúp 350 hộ dân Phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chằng chống nhà cửa.

Trên biển, Lữ đoàn 170 tăng cường quan sát, kịp thời phát hiện các tàu, ghe cá của ngư dân gặp các sự cố trong quá trình vào bờ tránh, trú bão.

Lúc 23 giờ cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phát hiện tàu đánh cá của ngư dân Đỗ Văn Nam, phường Hà Phong bị hỏng máy, trôi dạt trên cửa Vịnh Hạ Long và có tín hiệu cấp cứu. Lực lượng cơ động của Lữ đoàn 170 nhanh chóng xuất phát tìm kiếm tàu cá.

Đến 23 giờ 30 phút, lực lượng cơ động đã tiếp cận tàu cá và tiến hành sửa chữa khắc phục sự cố máy. Tuy nhiên, do đêm tối, gió to, trang thiết bị sửa chữa ít nên lực lượng cơ động của đơn vị đã cứu kéo tàu cá của ngư dân vào cảng an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tại Hải Phòng, phân kho Vật tư khu vực Trần Phú thuộc Kho 700, Cục Hậu cần Hải quân đã phối hợp với UBND phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tiếp nhận 25 hộ dân (75 nhân khẩu) trên địa bàn của phường sinh sống trong khu tập thể kho ngoại thương Công ty Matexim đã xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ khi bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền. Đơn vị đã bố trí cho nhân dân nơi ăn nghỉ, bảo đảm an toàn.

