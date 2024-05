Melodrama mới của tài tử ‘Squid Game’ gây sốt vì mối tình lệch tuổi

Càng gần ngày trình chiếu trên FPT Play, bộ phim The Midnight Romance in Hagwon (Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon) càng "nóng" lên vì nội dung đặc biệt và tương tác ngọt ngào của hai diễn viên chính Wi Ha Joon - Jung Ryeo Won. Serie mới của đài tvN còn gây chú ý vì được tạo nên bởi đạo diễn Ahn Pan Seok - người đứng sau thành công của Chị Đẹp Mua Cơm Cho Tôi 6 năm trước.

Sức hút của "Noona Romance"

Trong tiếng Hàn, Noona có nghĩa là chị gái. Đây là từ mà cánh nam giới có thể sử dụng để gọi một cô gái lớn tuổi hơn. Yêu chị đẹp - hay còn được gọi là "Noona Romance" - trở thành xu hướng cả trong đời thật và trên màn ảnh.

Số lượng các series truyền hình khai thác chủ đề này ngày càng nhiều hơn, kể từ khi Chị Đẹp Mua Cơm Cho Tôi bùng nổ trên khắp châu Á. Trong số đó có thể kể đến như Encounter (Gặp Gỡ), Romance Is a Bonus Book (Phụ Lục Tình Yêu) hay A Witch’s Romance (Phù Thủy Tình Yêu)...

Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon là tác phẩm mới nhất nói về một cặp đôi lệch tuổi. Phim lấy bối cảnh tại phường Daechi, nơi được mệnh danh là "thiên đường của giáo dục tư thục" ở Seoul. 2 nhân vật chính là Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won thủ vai) và Lee Joon Ho (Wi Ha Joon thủ vai).

Joon Ho từng là học trò của Hye Jin trong thời gian luyện thi đại học. Không chỉ thi đỗ vào trường danh tiếng, cậu còn là sinh viên đầu tiên được trao học bổng. Thành tích đáng ngưỡng mộ của Joon Ho được gọi là "Phép màu Daechi-dong", giúp Hye Jin trở thành giáo viên nổi tiếng trong ngành.

Sau 10 năm, Joon Ho bất ngờ trở về học viện cũ để gặp lại mối tình đầu đời và bắt đầu sự nghiệp giảng dạy. Sự xuất hiện của cậu học trò cũ trong một vai trò mới khiến trái tim cô loạn nhịp.

Tương tự như Melancholia, bộ phim của đạo diễn Ahn Pan Seok cũng khắc họa một mối quan hệ phi truyền thống. Tuy nhiên, ông không đi theo hướng thanh xuân vườn trường như người đồng nghiệp Kim Sang Hyeob. Ông khẳng định "Đây là bộ phim hòa quyện giữa công việc và tình yêu".

Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon tập trung vào giai đoạn trưởng thành của hai nhân vật. Lúc cảm xúc của Lee Joon Ho đã chín chắn và cuộc sống của Seo Hye Jin dần ổn định, tình yêu sẽ buộc họ đưa ra lựa chọn. Đây là điểm làm nên sự hấp dẫn và khác biệt của bộ phim.

Wi Ha Joon trở lại melodrama

Góp phần tạo nên sức nóng cho bộ phim này, không thể không nhắc đến vai trò của Wi Ha Joon. Xuất thân là một người mẫu và lấn sân sang nghiệp diễn viên từ năm 2012, Wi Ha Joon được biết đến là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn với các vai ấn tượng trong các tác phẩm hành động, kinh dị và chính kịch.

Sau cơn sốt Trò Chơi Con Mực (2021), anh không ngủ quên trên thành công mà lao vào thử sức nhiều vai diễn có màu sắc khác. Lý giải với tạp chí Dazed, Wi Ha Joon cho biết bản thân đã hiểu được bản chất của sự nổi tiếng: "Một diễn viên có thể mất đi sức hút và nhanh chóng bị lãng quên nếu không liên tục làm mới mình".

Sự nỗ lực của Wi Ha Joon đã mang lại kết quả xứng đáng. Ngoài Squid Game, anh còn được nhớ đến qua loạt bom tấn truyền hình Bad and Crazy, Little Women, The Worst Of Evil hay Gyeongseong Creature… Sự trở lại của Wi Ha Joon trong một serie tâm lý, lãng mạn (melodrama) mang đến nhiều sự tò mò cho người hâm mộ. Lần cuối anh tham gia thể loại này là vai tình địch của Lee Do Hyun trong 18 Again (2020).

Người nên duyên với Wi Ha Joon trong Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon cũng không phải gương mặt xa lạ. Người đẹp Jung Ryeo Won từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Chakra. Cô được nhớ đến với biệt danh "tình đầu Hyun Bin" khi diễn xuất cùng nam tài tử trong bộ phim hot một thời Tôi là Kim Sam Soon.

Lệch tuổi trên phim, tuổi đời thật của Wi Ha Joon và Jung Ryeo Won cũng hơn kém nhau 10 tuổi. Tuy nhiên, tương tác của cặp đôi vẫn được đánh giá là bùng nổ và đáng trông đợi. Trong buổi họp báo mới đây, Wi Ha Joon cho biết rất tự tin vào sự khác biệt của vai diễn này. Anh cho biết không áp lực khi Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon là bộ phim nối sóng kỷ lục rating Nữ Hoàng Nước Mắt.

Bên cạnh bộ đôi chính, serie mới của đạo diễn Ahn Pan Seok có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực của Hàn Quốc như So Ju Yeon, Kim Jong Tae, Kim Jung Young và Kil Hae Yeon…

