Meichan đối chất căng thẳng

Sau gần 1 ngày lên tiếng về tin đồn tình cảm nhưng chẳng thể làm “xoa dịu netizen” tối 4/6, Meichan (Nguyễn Hà Trang, SN 2000) tiếp tục lên tiếng.

Lần này, cô gọi thẳng tên người trong cuộc - Harry, với lý do cậu bạn đã đăng story với nội dung: “I think the apple’s rotten right to the core” (Tạm dịch: Tôi nghĩ quả táo bị thối rữa từ tận lõi), tuy đã gỡ nhưng khiến netizen bàn tán thêm.

“Trong bài đính chính hôm qua, mình đã chọn cách không đi vào chi tiết vì tôn trọng quyền riêng tư của những người liên quan. Nhưng sau khi Harry đăng story, mình quyết định chia sẻ rõ hơn”, cô mở đầu.

Meichan gọi thẳng tên Harry.

Meichan lên tiếng lần 2.

Theo đó, Meichan thừa nhận Harry có tâm sự với cô về chuyện tình cảm. Song, cô không về biết người đó là ai. “Harry từng nhắc với mình việc em thích một người nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ tiết lộ danh tính hay đi sâu vào chi tiết mối quan hệ.

Em chỉ chia sẻ những trăn trở về chuyện tình cảm chung chung nên mình lắng nghe và động viên. Chủ đề này cũng chỉ được nhắc đến rất ít trong những cuộc trò chuyện của chúng mình. Vì vậy, không hề có chuyện mình biết người đó là ai mà vẫn tư vấn về tình”, nữ vlogger nói.

Cô cũng cho biết thêm kể từ khi có nhiều lời đồn trên mạng xã hội về mình và Harry thì cô đã cố gắng liên lạc với Harry nhưng không nhận được phản hồi. “Trước đó, tụi mình vẫn trò chuyện rất vui vẻ và không hề có xích mích. Đến hôm qua, ngày 3/6/2025, sau khi Harry đăng story, mình tiếp tục nhắn tin nhưng Harry vẫn im lặng”, cô chia sẻ.

Cô công khai tin nhắn vào ngày 22/2/2025 và 3/6/2025.

Vào ngày 22/2 - đây thời điểm các “conan internet” phát hiện ra Harry không còn follow Hà Còi và Meichan trên Instagram và ngược lại.

Lúc này, cô nàng hỏi: Harry ơi, có vấn đề gì mà em lại remove follow (xóa theo dõi - PV) chị thế, tại bạn chị vừa hỏi chị sao unfl em xong chị kiểu ủa không có, rủi qua check mới thấy. Vì chị không có unfollow (hủy theo dõi) em nên chị đoán là em remove thui”. Meichan cũng cho biết đã nhắn tin rủ đi chơi, nhắn tin nhưng không được Harry phản hồi.

Tin nhắ Meichan nhắn cho Harry vào ngày 22/2/2025.

Tin nhắn vào tối ngày 3/6, Meichan tiếp tục nhắc về vấn đề chưa từng nhận được lời giải thích nào từ phía Harry về lý do hủy theo dõi, đăng bài nói “bóng gió”.

Meicha tiếp tục khẳng định: “Chị khẳng định rằng mình chưa bao giờ có ý định làm gì sai với em. Nếu có hiểu lầm hay khúc mắc gì thì em có thể chia sẻ với chị được không? Chị rất mong nhận được phản hồi từ em”.

Tin nhắn Meichan nhắn cho Harry vào ngày 3/6/2025.

Meichan cũng cho biết rất muốn đăng công khai toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai để làm rõ sự thật liên quan đến tin đồn “tư vấn tỏ tình”, nếu được Harry cho phép.

“Chị mong em có thể cùng làm rõ mọi chuyện. Em có thể liên hệ cá nhân hoặc công khai, miễn là trung thực, và có chứng cứ nếu có cáo buộc chị làm gì sai với em. Chị luôn sẵn sàng lắng nghe và cùng giải quyết mọi khúc mắc”, cô nói thêm.

Việc chờ Harry phản hồi mới tung tin nhắn riêng tư khiến Meichan tạo được thiện cảm với dân "hóng biến" lúc này. Nhiều người cho biết họ sẽ theo dõi vụ việc đến cùng vì có quá nhiều cú twist lật ngược tình thế.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội rầm rộ tin đồn về mối quan hệ giữa cô, H.C và H., cho rằng cả ba đang rạn nứt vì chuyện tình cảm. Cụ thể, người đăng bài tố Meichan nói rằng cô và H.C hẹn hò nhưng giấu kín, không kể với H. Trong khi đó, H. tâm sự với Meichan rằng có tình cảm với H.C và nhờ cô bạn tư vấn. Cũng trong bài đăng, người này kể Meichan nhiệt tình bày cho H. cách tỏ tình và cái kết là bị H.C từ chối. Sau khi biết Meichan và H.C đang hẹn hò, H. quyết định hủy theo dõi và xóa hết các bài đăng cũ liên quan đến nhóm bạn.

Bài đăng tố Meichan trên MXH Threads

Meichan (Nguyễn Hà Trang, SN 2000) được nhiều netizen ưu ái gọi với những danh xưng như “con nhà người ta”, “nữ thần thế hệ Gen Z”. Cô là một nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống, học tập, được yêu mến khi luôn lan tỏa năng lượng tích cực, vibe chữa lành.

Harry có tên thật là Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2005, Hà Nội), là thành viên của Schannel và hiện đang là du học sinh tại Hàn Quốc. Bén duyên với nghề Content Creator từ khi còn là học sinh trung học, hiện tại kênh YouTube của Harry có hơn 202 nghìn người đăng ký.

Trần Hà.