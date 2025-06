Hai doanh nghiệp đứng sau sản phẩm giảm cân được DJ Ngân 98 quảng cáo giờ ra sao?

Sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo bị yêu cầu kiểm tra

Ngày 5/6/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM liên quan đến việc kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo gồm: X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus.

Qua xác minh ban đầu, các công ty phân phối như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đã tạm ngưng hoạt động, không còn hiện diện thực tế tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được.

Do đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chưa thể xác minh rõ các sản phẩm của các đơn vị trên có còn đang lưu hành trên thị trường hay không.

Sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, các Chi cục Quản lý thị trường địa phương, các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương rà soát, lấy mẫu, xử lý vi phạm (nếu có) đối với các sản phẩm trên theo đúng quy định.

Cơ quan này cũng cảnh báo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm có tên X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus (sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla (Khu công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh các sản phẩm trên.

Tiềm lực Công ty ZUBU

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU (Công ty ZUBU) được thành lập từ năm 2021, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm bao gồm bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc,... và bán buôn thực phẩm chức năng.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 triệu đồng, thông tin về chủ sở hữu không được công bố. Tại thời điểm này, bà Trần Thị Thạnh (SN 1972) đang giữ vị trí Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đến tháng 9/2022, Công ty ZUBU thực hiện nâng vốn điều lệ lên gấp 15 lần, tăng từ 200 triệu đồng lên mức 3 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Công ty ZUBU xuất hiện trên bao bì sản phẩm giảm cân của DJ Ngân 98

Theo cập nhật ngày 8/8/2024, bà Trần Thị Thạnh- Giám đốc chính là chủ sở hữu của doanh nghiệp này.

Ngày 17/10/2024, vị trí Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ZUBU được chuyển giao cho ông Phạm Xuân Oai (SN 1992).

Được biết, ông Phạm Xuân Oai hiện đang là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Oai Thành Phát, doanh nghiệp mới được thành lập hồi tháng 7/2024. Trụ sở đặt tại số 431 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Quay trở lại với Công ty ZUBU, theo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 23/10/2024, ông Lê Trọng Khanh (SN 1994) trở thành chủ sở hữu của doanh nghiệp này.

Một tháng sau đó, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển lại cho bà Trần Thị Thạnh.

Theo cập nhật mới nhất ngày 26/5/2025, bà Thạnh cũng chính là chủ sở hữu của công ty Zubu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trên hệ thống tra cứu thông tin mã số thuế, Công ty ZUBU được cập nhật trong tình trạng “tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn”.

Công ty Ngân 98 hoạt động ra sao?

Về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 (Công ty Ngân 98), doanh nghiệp được thành lập từ năm 2023 với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Trụ sở chính đặt tại số 81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Khi mới thành lập doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, chủ sở hữu là bà Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98), ông Mã Tuấn Vũ (SN 1992) là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Mã Tuấn Vũ hiện đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 2/2024, ngành nghề kinh doanh chính về dịch vụ lưu trú ngắn ngày bao gồm khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch,.... Trụ sở chính đặt tại 15 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, TP.HCM.

Tại thời điểm mới thành lập Sugar Group có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm ông Mã Tuấn Vũ góp vốn 1,47 tỷ đồng (tỷ lệ 49%) và ông Lương Bằng Quang góp 1,53 tỷ đồng (tỷ lệ 51%).

Đến tháng 6/2024, doanh nghiệp này thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 20 tỷ đồng, trong đó Lương Bằng Quang góp vốn 10,2 tỷ đồng (tỷ lệ 51%) và ông Mã Tuấn Vũ góp vốn 9,8 tỷ đồng (tỷ lệ 49%).

Tháng 8/2024, Lương Bằng Quang không còn là cổ đông góp vốn, thay vào đó trở thành người được Công ty TNHH Lương Bằng Quang ủy quyền nắm giữ 51% vốn điều lệ (10,2 tỷ đồng) tại Sugar Group.

Sau đó, đến tháng 4/2025, Công ty TNHH Lương Bằng Quang giảm vốn góp tại Sugar Group xuống còn 4 tỷ đồng (tỷ lệ 20%), còn ông Mã Tuấn Vũ nâng vốn góp lên 16 tỷ đồng (tỷ lệ 80%).

Theo cập nhật mới nhất ngày 21/5/2025, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên mức 55 tỷ đồng. Trong đó, Lương Bằng Quang vẫn đại diện cho Công ty TNHH Lương Bằng Quang nắm giữ 7,273% vốn điều lệ (4 tỷ đồng).

Lương Bằng Quang được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, đồng thời còn là chồng của DJ Ngân 98. Hiện anh đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Lương Bằng Quang và Hộ kinh doanh Chiu Chiu.

Quay trở lại với Công ty Ngân 98, theo cập nhất mới nhất (tháng 3/2024) bà Trần Thị Nhật Lệ (SN 1998) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thay ông Mã Tuấn Vũ.

Cũng theo ghi nhận trên hệ thống tra cứu thông tin mã số thuế, Công Ngân 98 đang được cập nhật trong tình trạng “tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn”.

Còn về DJ Ngân 98, người đẹp này đang là Người đại diện theo pháp luật của Hộ kinh doanh Võ Thị Ngọc Ngân (Thửa 2247TBĐ 13 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).