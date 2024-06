Meghan và những hiểu lầm về địa vị xã hội với Victoria Beckham khiến 2 cặp đôi nổi tiếng "từ bạn hóa thù"

Trong cuốn sách "The House of Beckham: Money, Sex and Power" của tác giả Tom Bower, mối quan hệ giữa hai cặp đôi nổi tiếng Harry - Meghan và David - Victoria Beckham được cho là đã rạn nứt do những hiểu lầm về địa vị xã hội. Theo Bower, Meghan, với tư cách là một người California, ban đầu đã "ra vẻ" với Victoria vì "cảm thấy không có nhiều điểm chung" với cựu thành viên nhóm Spice Girls. Hơn nữa, địa vị trong Hoàng gia Anh khiến Meghan "tự huyễn hoặc" bản thân rằng cô ấy có vị thế xã hội cao hơn Victoria.

Nhà viết tiểu sử này cho biết thêm, Meghan đã "bực bội" khi phát hiện ra khối tài sản khổng lồ của nhà Beckham, bao gồm năm ngôi nhà, chuyên cơ riêng, du thuyền hạng sang và nhiều hơn thế. Bower viết: "Trong thế giới của Meghan, thứ hạng phụ thuộc vào sự giàu có và danh tiếng. Cô ấy đã nhầm tưởng rằng địa vị trong Hoàng gia khiến cô ấy vượt trội hơn Victoria".

Mặc dù được cho là có tư tưởng như vậy, Meghan vẫn nhờ Victoria tư vấn về dịch vụ làm tóc và chăm sóc da mặt tốt nhất ở London khi cô chuyển đến Cung điện Kensington. Thậm chí, Meghan còn được cho là yêu cầu Victoria tặng miễn phí quần áo và túi xách, nhưng điều này đã bị "Cung điện phủ quyết vì trái với quy định".

Bower tiết lộ, trong một chuyến đi riêng đến Los Angeles, Meghan đã ở tại dinh thự của nhà Beckham ở Beverly Hills với lý do "tránh paparazzi". Ông viết: "Tất cả nhu cầu của cô ấy đều được nhân viên của nhà Beckham đáp ứng một cách bí mật và miễn phí. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Meghan đang lợi dụng địa vị mới của mình, nhà Beckham đều bỏ qua".

Mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp này đã rạn nứt sau khi tờ The Sun đăng tải thông tin Victoria đã tư vấn trang điểm cho Meghan. Nguồn tin giấu tên tiết lộ với The Mail on Sunday rằng David đã "giận tím mặt" trước cáo buộc nhà Beckham tiết lộ thông tin về nhà Sussex cho báo chí. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa hai cặp đôi trở nên "lạnh nhạt" và khó có khả năng hàn gắn.

Trước đó, Bower cũng từng gây xôn xao dư luận với cuốn sách "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors" khi tiết lộ Meghan đã không trả lại một đôi giày Aquazzura sau buổi chụp hình thời trang. Cuốn sách cũng cho rằng Meghan đã phàn nàn về kích thước phòng khách sạn 4 sao Place d'Armes của mình và yêu cầu được đăng ký dưới bí danh để tránh bị chụp ảnh trước khi mối quan hệ của cô với Hoàng tử Harry được công khai.

Sự việc trở nên phức tạp hơn khi Thân vương William, anh trai của Harry, lại có mối quan hệ thân thiết với nhà Beckham. Điều này khiến nhà Sussex, vốn đã bất mãn về địa vị và tài sản thua kém so với nhà Cambridge (hiện là nhà Wales), càng thêm khó chịu. Bower cho biết, để "trừng phạt" nhà Beckham, nhà Sussex đã không mời họ đến dự tiệc tối sau đám cưới, mặc dù họ đã mời những tên tuổi lớn khác như George Clooney, người mà Meghan thậm chí còn không quen biết cá nhân.

