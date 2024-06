Vắng mặt tại đám cưới thượng lưu danh giá nhất nước Anh, vợ chồng Harry - Meghan lại khiến dư luận xôn xao

Mới đây, Công tước Hugh Grosvenor, người đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Anh dưới 30 tuổi, đã chính thức kết hôn cùng vị hôn thê Olivia Henson. Buổi lễ được tổ chức long trọng tại nhà thờ Chester (Anh), với sự góp mặt của nhiều thành viên hoàng gia Anh, trong đó có Thân vương William. Đáng chú ý, Thân vương William đã nhận trọng trách phù rể cho Hugh Grosvenor, minh chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Được biết, Công tước Hugh Grosvenor và hai vương tử William - Harry vốn là bạn bè thân thiết. Hugh Grosvenor thậm chí còn trở thành cha đỡ đầu của Vương tôn George và Vương tôn Archie, con trai của Thân vương William và Vương tử Harry.

Tuy nhiên, vợ chồng Harry - Meghan lại không góp mặt trong ngày vui của bạn thân. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ rạn nứt giữa hai hoàng tử sau những lùm xùm trong thời gian qua. Việc Harry - Meghan vắng mặt có thể là cách để tránh gây ra những bất tiện hay lời ra tiếng vào cho chú rể.

Bên cạnh đó, an ninh cũng là vấn đề khiến Meghan Markle không thể cùng chồng trở về Anh tham dự lễ cưới. Chia sẻ trên A Right Royal Podcast của tờ Hello!, biên tập viên Hannah Furness của tờ The Telegraph cho biết: "Meghan và các con sẽ không quay lại Anh cho đến khi vấn đề an ninh được giải quyết theo ý muốn của họ. Trong khi đó, Harry vẫn sẽ tiếp tục di chuyển giữa hai quốc gia". Trước đó, Meghan Markle cũng vắng mặt tại lễ tưởng niệm Vương tế Philip hồi tháng 3/2022 và sự kiện Invictus Games được tổ chức tại London vào tháng trước vì lý do tương tự.

Được biết, vào tháng 2/2020, Vương tử Harry đã đệ đơn kiện Bộ Nội vụ Anh sau khi Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật Công chúng (Ravec) quyết định cắt giảm đội ngũ an ninh cho gia đình anh khi họ có mặt tại Anh. Trong đơn kiện gửi lên Tòa án Tối cao vào tháng 12/2022, Vương tử Harry cho biết anh và vợ buộc phải chuyển đến Mỹ sinh sống vào năm 2020 vì lý do an toàn. Theo đó, anh không muốn vợ con gặp nguy hiểm khi đặt chân đến Anh, đồng thời cũng không muốn bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm.

Mối quan hệ giữa Vương tử Harry và các thành viên Hoàng gia Anh ngày càng trở nên căng thẳng sau loạt phỏng vấn "bóc phốt" của hai vợ chồng với Oprah Winfrey hay trong bộ phim tài liệu trên Netflix và cuốn hồi ký Spare.

Theo Hello!