Phát hiện dòng điện bất thường trong 1 công ty, thợ điện đến tận nơi điều tra: Kẻ trộm hơn 37.558 kWh điện bị công an bắt giữ

Đầu năm 2021, Phòng Công an huyện Trường Đài, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã giải quyết thành công 1 vụ án lớn về trộm cắp năng lượng điện. Nghi phạm là người đàn ông họ Dương, điều hành một khách sạn và quán trà ở trong khu vực.

Theo 163.com, từ năm 2016, sau khi nhận thấy hóa đơn tiền điện tháng nào cũng cao ngất ngưởng, anh Dương đã bí mật nối dây điện trong khách sạn và quán trà của mình vào đồng hồ điện của một công ty dịch vụ công cộng để tiết kiệm chi phí. Thực hiện hành vi này nhiều lần nhưng vẫn trót lọt, anh Dương cứ thế ung dung “ăn trộm điện” suốt 4 năm liền cho đến khi bị phát hiện.

Vào tháng 1/2021, một nhân viên trạm điện ở địa phương phát hiện dữ liệu điện đáng ngờ trong 1 công ty dịch vụ công cộng nên đã đến tận nơi để kiểm tra đồng hồ điện. Tại đây, họ phát hiện có người đã can thiệp nối dây điện vào đồng hồ điện của công ty này để ăn trộm điện. Phía công ty trên đã lập tức báo cáo vụ việc lên Phòng Công an huyện Trường Đài và yêu cầu cơ quan công an trấn áp hành vi trộm điện theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được manh mối, Phòng Công an huyện Trường Đài lập tức có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Các manh mối thu được đều đi tới một kết luận rằng 1 khách sạn và 1 quán trà ngay sát cạnh công ty nói trên là thủ phạm ăn cắp điện. Anh Dương, chủ của 2 khách sạn và quán trà nói trên sau đó cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ để tiếp tục điều tra.

Ảnh minh họa: Internet

Tính đến thời điểm hành vi này bị phát giác, bộ phận cung cấp điện tại địa phương cho biết anh Dương đã trộm khoảng 37.558 kWh điện, gây thiệt hại kinh tế lên tới 24.925 NDT (hơn 87 triệu đồng) . Sau đó, đối tượng này đã bị Viện kiểm sát huyện Trường Đài, tỉnh Phúc Kiến tiến hành truy tố hình sự. Tòa án địa phương đã kết án người đàn ông này 7 tháng tù vì tội trộm cắp và phạt anh ta 8.000 NDT (hơn 28 triệu đồng).

Trước đó vào năm 2014, hành vi trộm điện tương tự của một người đàn ông họ Ngô ở huyện Long Hải cũng bị Công an thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến phát giác. Theo đó, anh Ngô đã tự sửa đổi đồng hồ điện tại gia từ ngày 5/9/2014 đến ngày 7/7/2021, khiến số điện tiêu thụ hiển thị trên đồng hồ điện ít hơn so với thực tế.

Với hành vi sai phạm này, anh Ngô đã lấy trộm hơn 38.906 kWh với số tiền tương ứng là 24.721 NDT (hơn 86 triệu đồng). Đối tượng này sau đó cũng đã bị Viện kiểm sát Long Hải khởi tố vì hành vi trộm cắp điện.

Trộm cắp điện là hành vi lấy điện trái phép, có thể gây ra tai nạn chết người do sử dụng điện không an toàn và mức độ xử lý khắc phục hậu quả rất nặng.

Tại Trung Quốc, hành vi ăn trộm điện sẽ tùy theo từng trường hợp cụ thể để xét xử. Thông thường, những người ăn cắp năng lượng điện sẽ bị cơ quan quản lý điện lực ra lệnh chấm dứt các hoạt động trái pháp luật, thu hồi tiền điện và phạt tiền không quá 5 lần số tiền phải nộp theo đúng quy định.

Đối với các hành vi nghiêm trọng, người trộm điện sẽ bị xử phạt theo quy định có liên quan của Bộ luật Hình sự Trung Quốc như phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, bị giam giữ hoặc giám sát hình sự và bị phạt tiền. Trường hợp nặng hơn sẽ bị phạt tù tối đa là 10 năm hoặc tù chung thân, đồng thời bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

Trộm điện là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu phát hiện cá nhân hay tổ chức có hành vi trộm điện, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, đồng thời hạn chế tối đa thiệt hại về người và kinh tế.

Theo The Paper