Meghan Markle tự hào khi lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Meghan Markle quyết định ngừng diễn xuất sau khi kết hôn với hoàng tử Harry vào năm 2018 và trở thành Nữ công tước xứ Sussex. Bộ phim cuối cùng của cô chính là Suits, kéo dài từ năm 2011 đến 2019. Trong đó, Meghan vào vai Rachel Zane - một cô gái bắt đầu với nghề trợ lý tại công ty luật và sau đó trở thành luật sư. Nhân vật góp mặt trong tổng cộng 108 tập, từ mùa đầu cho đến mùa thứ 7 của series.

Vai diễn thành công bậc nhất sự nghiệp của Meghan Markle chính là Rachel Zane trong Suits.

Mới đây, khi được phát sóng lại trên các nền tảng trực tuyến, Suits lập tức thu hút đông đảo người xem, trở thành series được xem nhiều nhất lịch sử phim trực tuyến tại Mỹ với tổng số giờ xem là 3,14 tỷ phút chỉ trong vòng một tuần, phá kỷ lục trước đó của Manifest (2,49 tỷ phút). Tuy nhiên, con số này thực tế còn lớn hơn rất nhiều khi đơn vị đo lường Nielsen chỉ tính riêng thời lượng các khán giả ở Mỹ xem qua TV, không tính các thiết bị khác như điện thoại hay máy tính bảng.



Ngày 17/11, trả lời tờ Variety, Meghan Markle cho biết cũng không rõ lý do gì giúp bộ phim được đón nhận nồng nhiệt đến thế. "Thật là điên rồ phải không? Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi tham gia dự án đó. Suits có một ekip cùng dàn diễn viên tuyệt vời. Tất cả đã trải qua một quãng thời gian cực kỳ vui vẻ. Tôi góp mặt trong 7 phần, nên cũng khá gắn bó. Bây giờ, thật khó để tìm kiếm những bộ phim mà khán giả có thể xem một cách ngấu nghiến như thế. Phim hay thì sẽ trường tồn thôi".

Sau khi rời Hoàng gia Anh, Meghan Markle đang nuôi hy vọng làm lại sự nghiệp ở Hollywood.

Theo US Weekly, Meghan đang nuôi hi vọng tìm lại hào quang ở làng giải trí sau khi ký hợp đồng với công ty WME. Đây cũng là lí do hai vợ chồng muốn chuyển nhà tới Malibu để thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp. Cũng theo nguồn tin, Công nương xứ Sussex đã thuê một đội ngũ mới nhằm giúp cô lên chiến lược kĩ lưỡng cho việc tái xuất tại Hollywood.