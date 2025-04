Meghan Markle bị chê làm lố

Page Six đưa tin Meghan Markle được hộ tống đến xem nhạc kịch Broadway ở New York (Mỹ) vào tối 10/4 (giờ địa phương) bằng 3 chiếc SUV và một xe cảnh sát không có biển số.

Nguồn tin cho biết Nữ công tước xứ Sussex thuê các cựu mật vụ làm việc trong đội an ninh của riêng cô. Trong khi đó, chiếc xe không biển số thuộc về Sở Cảnh sát New York (NYPD) và có 2 thám tử tình báo bên trong.

Meghan được bảo vệ nghiêm ngặt trong chuyến đi đến thành phố New York vào tối 10/4. Ảnh: Page Six.

Meghan di chuyển trên một chiếc xe SUV, còn hai chiếc khác chỉ là xe mồi, không có người lái. Mục đích được cho là để đánh lừa đội ngũ săn ảnh ở thành phố New York.

Ban đầu, đoàn xe theo chân cựu diễn viên Suits đến bữa tối sớm tại nhà hàng Ralph Lauren's Polo Bar. Cô có khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè trước khi di chuyển đến nhà hát Majestic để xem lại vở kịch Gypsy . Hoàng tử Harry không đi cùng vợ vì đang thăm Ukraine.

Động thái này của Meghan khiến giới paparazzi chê cười. Họ cho rằng các biện pháp an ninh của nữ công tước là bất thường và thái quá vì đến cả những ngôi sao hạng A Hollywood cũng không làm đến mức như vậy.

“ Taylor Swift thường có hai chiếc xe. Một chiếc cô ấy đi và chiếc xe an ninh chở nhóm của cô ấy. Nếu cô ấy đi đâu đó, cô ấy có xe riêng chở nhóm của cô ấy, họ không đi cùng nhau”, người trong cuộc nói với Page Six .

Tương tự, các ngôi sao tỷ phú khác như Kim Kardashian, Jay-Z, Beyoncé và Rihanna đều chỉ có một chiếc xe, trừ khi đi cùng gia đình, và không ai được cảnh sát hộ tống.

“Meghan mất kiểm soát và thái quá. Thật nực cười nếu thành phố phải trả tiền cho việc này. Nếu NYPD không làm nhiệm vụ, họ không nên được phép bật đèn khẩn cấp. Phải có ai đó trả tiền cho việc này”, nguồn tin nói thêm.

Chuyến đi xem nhạc kịch của Meghan được hộ tống bởi đoàn xe hùng hậu. Ảnh: Page Six.

Tuy nhiên, nguồn tin thứ 2 cho biết việc hầu hết sao Hollywood không sử dụng dịch vụ của NYPD không có nghĩa là họ không thể. Bất kỳ người đứng đầu bộ phận an ninh của người nổi tiếng nào cũng có thể yêu cầu nhà chức trách bảo vệ nếu cần thiết.

Đại diện của Meghan Markle và Sở cảnh sát New York chưa có phát ngôn nào về ồn ào.

Trước đây, vợ chồng Sussex từng lên tiếng về việc cảm thấy không an toàn ở thành phố New York.

Vào tháng 5/2023, nguồn tin của Page Six khẳng định đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly cảm thấy buồn bã và bàng hoàng sau khi trải qua cuộc rượt đuổi ô tô kịch tính với các tay săn ảnh.

"Cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ này kéo dài hơn hai giờ, dẫn đến nhiều vụ va chạm liên quan đến những người lái xe khác trên đường, người đi bộ và hai cảnh sát NYPD”, người phát ngôn của gia đình Sussex tuyên bố vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ Harry và Meghan phóng đại tình hình. Nguồn tin cấp cao của Sở Cảnh sát New York nói với tờ The New York Post không có vụ va chạm hay cuộc gọi 911 (số điện thoại khẩn cấp ở Mỹ) và cuộc rượt đuổi chắc chắn không thể kéo dài đến hai giờ.

Người đại diện của nhà Sussex lập tức chỉ trích cáo buộc Harry và Meghan bịa đặt câu chuyện để thu hút sự chú ý. Người này còn đề cập đến vụ Công nương Diana qua đời sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc do bị paparazzi truy đuổi vào năm 1997.

Kể từ đó, Harry tăng cường an ninh khi đến thăm Manhattan (New York). Vào tháng 9/2024, tác giả Space được nhìn thấy đến tiệm xăm hình cùng với một số vệ sĩ và 2 chiếc xe của Sở Cảnh sát New York để quay video với ca sĩ Jelly Roll.

Cánh paparazzi cho rằng Meghan làm lố vì đến những ngôi sao tỷ phú như Taylor Swift còn không cần nhiều xe hộ tống đến vậy. Ảnh: Page Six.