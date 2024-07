Meghan bị nhận xét là "chỉ chạy theo danh lợi", cản trở Harry theo đuổi các lý tưởng cao đẹp

Mới đây, nhà viết tiểu sử hoàng gia Angela Levin đã đưa ra những nhận xét gây tranh cãi về vợ chồng Công tước xứ Sussex, sau khi bộ phim tài liệu mới của Thân vương William về người vô gia cư được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Bà Levin cho rằng Harry và Meghan chỉ quan tâm đến những dự án có thể mang lại lợi nhuận cho họ. Xuất hiện trên chương trình GB News cùng hai người dẫn chương trình Eamonn Holmes và Isabel Webster, bà Levin đã so sánh những dự án của vợ chồng William và Kate với các chương trình do Harry và Meghan thực hiện cho Netflix. Bà nhận xét: "Thật không may, Harry và Meghan chỉ làm những gì mang lại lợi ích và tiền bạc cho họ. Họ cực kỳ quan tâm đến tiền bạc chứ không phải con người".

Bà Levin cho rằng, trước đây Harry rất tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện nhưng Meghan thì không. Khi cùng Harry tiếp xúc với những người lính giải ngũ, bà nhận thấy Harry rất tuyệt vời nhưng Meghan thì tỏ ra lúng túng, cô ấy không quen và cũng không muốn trò chuyện với họ. Nữ nhà văn chia sẻ: "Khi tôi đồng hành cùng Harry để viết tiểu sử của anh ấy, tôi thấy anh ấy rất tuyệt vời khi ở bên cạnh những cựu quân nhân. Tuy nhiên, Meghan thì rất vụng về. Tôi không nghĩ cô ấy muốn làm điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ đó là điều rất khó". Bà Levin kết luận: "Mục đích của Harry và Meghan là thể hiện bản thân và trở nên tuyệt vời, còn mục tiêu của William và Catherine là giúp đỡ mọi người. Họ làm việc không phải vì bản thân mà là vì muốn giúp đỡ người khác".

Hiện tại, Harry và Meghan đang tham gia hai chương trình mới cho Netflix, một chương trình về polo và một chương trình về nấu ăn. Trong đó, chương trình về nấu ăn được cho là đã quay xong. Trước đó, cặp đôi đã cho ra mắt bộ phim tài liệu gây chấn động "Harry & Meghan", kể chi tiết về chuyện tình của họ và cuộc sống trong Hoàng gia cho đến khi rời đi vào năm 2020. Bên cạnh đó, Harry và Meghan còn thực hiện hai bộ phim tài liệu khác là "Heart Of Invictus" và "Live To Lead".

Ngoài ra, Harry cũng thành lập Invictus Games vào năm 2014, một sân chơi thể thao dành cho các quân nhân bị thương, bị bệnh để hỗ trợ họ phục hồi chức năng. Invictus Games được tổ chức hàng năm cho đến nay và Harry đã nhận được nhiều giải thưởng cũng như lời khen ngợi cho những đóng góp của mình. Harry cũng là người sáng lập và/hoặc là người bảo trợ của một số tổ chức từ thiện trên khắp thế giới bao gồm Travalyst, Sentebale, Wellchild và là thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức từ thiện bảo tồn African Parks. Tổ chức từ thiện của cặp đôi, Archewell Foundation, cũng đã hợp tác với nhiều tổ chức từ thiện khác trong những năm qua.

Theo Express