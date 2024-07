Nước mắt Vương phi Kate và những lời nói gây tổn thương của Meghan về Công chúa Charlotte

Chỉ vài tuần trước đám cưới hoàng gia, những căng thẳng đã leo thang giữa Meghan Markle và Kate Middleton, bắt nguồn từ những bất đồng trong việc lựa chọn trang phục phù hợp cho phù dâu nhí - Công chúa Charlotte.

Mối quan hệ giữa Meghan Markle và Kate Middleton luôn là đề tài nóng hổi trên các mặt báo. Dù Meghan từng ở vị trí tương tự Kate - một người ngoài gia tộc hoàng gia - khi kết hôn với Hoàng tử Harry, cả hai dường như đã không thể xây dựng một tình bạn tốt đẹp. Tác giả Tom Bower, trong cuốn sách "Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors", đã tiết lộ thêm về những mâu thuẫn giữa hai nàng dâu hoàng gia. Nguồn tin giấu tên được ông Bower trích dẫn cho biết Meghan đã có những so sánh "thiếu thiện chí" giữa Công chúa Charlotte và Ivy, con gái của Jessica Mulroney - bạn thân của Meghan.

Vào thời điểm diễn ra đám cưới vào tháng 5/2018, báo chí đưa tin Meghan đã khiến Kate bật khóc vì bất đồng liên quan đến trang phục phù dâu. Tuy nhiên, sau đó, Thân vương Harry đã lên tiếng đính chính, cho biết chính Meghan mới là người rơi nước mắt và Kate đã gửi hoa để xin lỗi. Theo cuốn sách của Tom Bower, Vương phi Kate khi đó đang cảm thấy "mệt mỏi" sau khi sinh Hoàng tử Louis vào tháng 4/2018. Nguồn tin cho biết thêm, tâm lý của Kate lúc bấy giờ là "quá kiệt sức" để tranh cãi với Meghan về việc liệu các phù dâu có nên mặc quần tất hay không. Theo nghi thức hoàng gia, câu trả lời là có.

Tuy nhiên, Meghan - người được cho là khá cứng rắn - khẳng định các phù dâu nhí không cần phải mặc quần tất. Quyết định này của Meghan nhận được sự ủng hộ từ Jessica Mulroney. Cuốn sách cũng đề cập đến việc hai nàng dâu bất đồng quan điểm về độ dài của chiếc váy dành cho Công chúa Charlotte. Kate cho rằng nó "quá ngắn và không vừa vặn".

Việc Meghan không sẵn sàng "thỏa hiệp" đã khiến Kate buồn lòng. Ba năm sau, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Meghan đã có cơ hội chia sẻ về sự việc theo góc nhìn của mình. Nữ Công tước xứ Sussex giải thích: "Cô ấy (Kate) đã buồn vì một chuyện gì đó, nhưng cô ấy thừa nhận điều đó và đã xin lỗi. Cô ấy còn mua hoa cho tôi nữa. Vài ngày trước đám cưới, cô ấy đã phiền lòng về một vấn đề - đúng vậy, vấn đề đó liên quan đến trang phục phù dâu, và nó khiến tôi bật khóc. Điều đó thực sự khiến tôi tổn thương. Và tôi đã nghĩ, trong bối cảnh mọi thứ đang diễn ra vào những ngày trước đám cưới, việc không làm những gì mà mọi người khác đang làm là điều vô nghĩa. Mọi người đều đang cố gắng hỗ trợ tôi, họ biết chuyện gì đã xảy ra với bố tôi, và nhiều chuyện khác nữa. Đó không phải là một cuộc đối đầu, và tôi thực sự nghĩ... Tôi không nghĩ sẽ công bằng cho cô ấy khi đi sâu vào chi tiết của sự việc, bởi vì cô ấy đã xin lỗi rồi."

Theo Express