Meghan bị chỉ trích khi có động thái nhắc lại những chi tiết tranh cãi từng gây nên rạn nứt sâu sắc với gia đình hoàng gia

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình CBS's Sunday Morning, Meghan Markle cùng với Vương tử Harry đã công bố dự án mới của họ, có tên The Parents' Network (TPN). Dự án này nhằm nâng cao an toàn cho trẻ em trên mạng và kết nối những gia đình đã mất con do tự tử liên quan đến bạo lực mạng.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn, một số đoạn trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trước đó với Oprah Winfrey đã được phát lại. Meghan chia sẻ về những lo lắng của cô liên quan đến sức khỏe tâm thần và những suy nghĩ tự hại trong thời gian làm thành viên của Hoàng gia. Điều này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ phía công chúng và các chuyên gia.

Renae Smith, nhà sáng lập và giám đốc của The Atticism, đã chỉ trích động thái này của Meghan và cho rằng việc đưa trở lại các đoạn phỏng vấn trước đó là một quyết định "rủi ro". Bà nhấn mạnh rằng việc này có thể "khơi dậy sự quan tâm" đến dự án mới của cặp đôi, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ "mở lại những vết thương cũ" và "tái khởi động những tranh cãi". "Việc hồi tưởng lại cuộc phỏng vấn với Oprah có thể khiến sự chú ý chuyển hướng khỏi sáng kiến hiện tại của họ", bà Smith cho biết.

Bà cũng khuyên cặp đôi nên tìm kiếm những cách tiếp cận mới để tránh làm nổi bật các vấn đề liên quan đến Hoàng gia Anh. Theo bà, "Sẽ là khôn ngoan hơn nếu họ giới thiệu các nội dung mới, hướng về tương lai thay vì quay lại những tranh cãi trong quá khứ." Điều này sẽ giúp làm nổi bật những nỗ lực và thành tựu hiện tại mà họ đang thực hiện.

Trong khi đó, Meghan đã bày tỏ rằng cô hy vọng việc chia sẻ trải nghiệm của mình có thể "cứu giúp ai đó hoặc khuyến khích ai đó trong cuộc sống của họ để thực sự kiểm tra và không chỉ dựa vào bề ngoài". Tại thời điểm diễn ra cuộc phỏng vấn với Oprah, Meghan đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự cởi mở và chân thành của cô về những trải nghiệm khó khăn mà cô đã phải đối mặt.

Cuối cùng, tổ chức Archwell của Harry và Meghan đã tuyên bố rằng dự án TPN sẽ "cố gắng đoàn kết và nâng đỡ các bậc phụ huynh và người chăm sóc, đồng thời thay đổi hệ thống các nền tảng truyền thông xã hội và thiết bị gây ra môi trường nguy hiểm cho giới trẻ trên toàn thế giới".