Mẹ vợ trẻ đẹp tháp tùng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chụp ảnh bầu, hậu trường hé lộ tính cách của mẹ vợ hot nhất làng bóng đá

Gần đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã xinh đẹp Doãn Hải My đã tung ra bộ ảnh cực xịn ghi lại khoảnh khắc Doãn Hải My mang thai "bé Rồng". Cặp đôi chính thức công bố tin vui với người hâm mộ thông qua bộ ảnh được chụp chỉn chu, khoe được visual ấn tượng của cả Văn Hậu và Hải My. Ngoài ra, những khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cũng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo hình ảnh từ người tham dự buổi chụp hình chia sẻ, bà Mai Đoàn - mẹ ruột của Hải My đã cùng bố mẹ nuôi của cô xuất hiện tại studio để quan sát quá trình chụp ảnh bầu của Hải My và Văn Hậu. Ba "phụ huynh" vui vẻ tạo dáng nhí nhảnh, selfie với bối cảnh phía sau là Hải My đang ôm hoa tạo dáng khoe bụng bầu tròn lẳn. Nụ cười rạng rỡ của người lớn trong gia đình cho thấy niềm vui khi sắp đón con đầu lòng của Hải My và Văn Hậu.

Mẹ vợ tháp tùng Đoàn Văn hậu và Doãn Hải My đi chụp ảnh bầu

Hình ảnh hậu trường cũng hé lộ tâm thế của bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khi sắp được lên chức "bà ngoại tuổi 48". Dù đã là mẹ vợ, lại sắp thành bà ngoại nhưng bà Mai Đoàn vẫn khiến hội bạn bè ghen tị bởi nhan sắc trẻ trung không tuổi và tính cách vui vẻ, thoải mái, ít nghiêm túc. Khi bà Mai Đoàn chụp ảnh cùng con gái là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, người ta mới hiểu Doãn Hải My không hề nói sai, nhan sắc của cô nàng là được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp của mình.

Về phần Hải My và Văn Hậu, cả hai xuất hiện trong khung hình cùng mẹ với nụ cười hạnh phúc. Doãn Hải My khi mang thai con đầu lòng vẫn không có nhiều thay đổi về vẻ ngoài, ngoài phần bụng bầu đã lớn vượt mặt. Nàng WAG vẫn gây thương nhớ với nụ cười rạng rỡ, nhan sắc cuốn hút.