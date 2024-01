Mẹ vợ trẻ đẹp của Đoàn Văn Hậu xách túi trăm triệu du xuân, cùng Doãn Hải My đọ sắc đúng chuẩn "mười phân vẹn mười"

Tối 28/1, trên trang cá nhân, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - chia sẻ bộ ảnh diện áo dài chuẩn bị đón năm mới. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe nhan sắc tươi tắn, thần thái rạng rỡ và vóc dáng mảnh mai trong tà áo dài thướt tha khiến dân tình thi nhau thả tim.

Vốn nổi tiếng là nàng WAG sở hữu nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp tự nhiên lại là vợ của hậu vệ nổi tiếng nhất Việt Nam, Hải My từng nhiều lần khẳng định diện mạo yêu kiều của mình là nhờ thừa hưởng từ mẹ cô - bà Mai Đoàn. Không thua kém con gái, du xuân những ngày cuối năm, bà Mai Đoàn mới đây cũng khoe những bức ảnh xịn xò do chính Hải My bấm máy. Bộ ảnh khiến dân mạng phải thốt lên: Mẹ con mỗi người một vẻ, "mười phân vẹn mười".

Doãn Hải My diện áo dài thướt tha, nhan sắc khiến người ta khó rời mắt

Nếu Doãn Hải My chọn áo dài truyền thống vừa thanh lịch vừa điệu đà để đón xuân thì mẹ cô lại chọn phong cách thời trang trẻ trung, năng động bằng cách kết hợp áo lông và quần jean. Cách phối đồ giúp bà Mai Đoàn khoe chiều cao lý tưởng, cùng gương mặt trẻ trung, không tuổi. Mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu còn tạo điểm nhấn khi cầm trên tay chiếc túi xách của nhà mốt Dior có giá hàng trăm triệu. Ở độ tuổi U50, mỗi lần bà Mai Đoàn xuất hiện cùng Doãn Hải My đều được lời khen rằng cả hai giống hai chị em hơn là mối quan hệ mẹ con.

Mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu xách túi trăm triệu du xuân

Doãn Hải My xinh đẹp yêu kiều