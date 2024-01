Doãn Hải My xinh đẹp chuẩn nàng thơ của Đoàn Văn Hậu, diện đồ thế nào mà giấu nhẹm được vòng 2 nghi vấn có tin vui

Vốn nổi tiếng là nàng WAG xinh đẹp nhất nhì làng bóng đá Việt, mới đây, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu lại khiến dân tình trầm trồ khi tung ra bộ ảnh cực xinh chuẩn bị đón Tết. Trong bộ đồ nữ tính, thướt tha, Doãn Hải My chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt mang nét thanh xuân ngây thơ, mơ mộng. Bà xã Đoàn Văn Hậu tỏ ra cực hợp với concept nàng thơ đài các, xứng danh với hai chữ "em xinh" ở phần lời dẫn.

Bà xã Đoàn Văn Hậu xách theo túi hàng hiệu, nở nụ cười tươi tắn, hiền lành tạo dáng trên phố. Bộ ảnh thu hút sự chú ý và yêu thích của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận khen cho nhan sắc của Hải My, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với Đoàn Văn Hậu khi cưới được cô vợ khí chất. Sau đám cưới với Văn Hậu, nhan sắc Doãn Hải My ngày càng lên hương và nhận được nhiều thiện cảm.

Doãn Hải My khoe nhan sắc thanh thuần hậu kết hôn với Văn Hậu

Một điểm đặc biệt trong bộ ảnh nàng thơ của Doãn Hải My là việc cô nàng diện trang phục quá khéo, giấu nhẹm vòng hai giữa nghi vấn có tin vui cùng Đoàn Văn Hậu. Chỉ một ngày trước đó, Hải My lọt vào ống kính của team qua đường khi diện áo len kết hợp quần jean, để lộ vòng 2 lùm lùm. Nhưng khi làm mẫu ảnh, Doãn Hải My mang lại hình ảnh khác biệt hẳn.

Doãn Hải My khi làm mẫu ảnh khác biệt hẳn với khoảnh khắc đời thường

Doãn Hải My khoe visual cực phẩm ở bộ ảnh đón tết

Bộ đồ giúp Hải My giấu nhẹm vòng 2 giữa nghi vấn có tin vui

Nhan sắc của bà xã Văn Hậu sau khi kết hôn