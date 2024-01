Doãn Hải My ưa chuộng diện áo dài, xách túi trăm triệu đi ăn cưới cùng Văn Hậu: Đẹp, sang, khéo che vòng 2 giữa nghi vấn có tin vui

Thời gian gần đây, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp hậu vệ Đoàn Văn Hậu và vợ mới cưới Doãn Hải My sánh vai nhau xuất hiện ở nhiều đám cưới. Phong cách thời trang đi ăn cưới của nàng WAG Doãn Hải My lập tức gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và thời thượng, vừa đẹp vừa sang.

Cụ thể, bà xã Đoàn Văn Hậu ưa chuộng những thiết kế áo dài cách tân để đi dự đám cưới, đám hỏi của cả người nổi tiếng lẫn bà con họ hàng ở quê chồng. Cô nàng yêu thích trang phục áo dài để tôn lên vẻ dịu dàng, duyên dáng đầy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, Top 10 Hoa hậu 2020 cũng biết cách tạo điểm nhấn khi luôn mang theo chiếc túi hàng hiệu của nhà mốt Dior có giá gần một trăm triệu đồng với mục đích thể hiện sự năng động, thời thượng và quý phái.

Khi dự lễ ăn hỏi của Quang Hải - Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My chọn chiếc áo dài màu hồng nữ tính. Đến lúc dự đám cưới ở quê nhà Văn Hậu, Hải My mặc áo dài xanh nước biển nhẹ nhàng. Mới đây nhất, cô nàng xuất hiện với áo dài trắng ở đám cưới của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường và ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên.

Bà xã Đoàn Văn Hậu ưa chuộng diện áo dài đi ăn cưới

Ngoài việc tôn lên nhan sắc, khí chất, những bộ áo dài còn giúp Doãn Hải My khéo léo che đi vòng 2 giữa nghi vấn có tin vui. Đây cũng là điểm khác biệt trong phong cách diện áo dài của Hải My trước và sau khi cưới Văn Hậu. Nếu trước khi kết hôn, nàng WAG yêu thích mẫu áo dài có thiết kế ôm vừa vặn cơ thể, khoe được vòng eo con kiến cùng thân hình đồng hồ cát quyến rũ, thì hiện tại, Hải My lại thường xuyên chọn dáng áo dài suông, không để lộ vòng 2.