Doãn Hải My lộ mặt mộc mà vẫn xinh đẹp, phản ứng ra sao trước thông tin bịt kín mít đi khám thai cùng Văn Hậu?

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - đã tự tin khoe gương mặt mộc để hướng dẫn fan trang điểm theo phong cách "sương sương" mà vẫn đẹp tự nhiên, tươi tắn. Có thể thấy, khi chưa có son phấn hỗ trợ, gương mặt Hải My vẫn khiến fan thích mê bởi làn da trắng trẻo, mịn màng, ngũ quan tươi sáng, chiếc mũi thẳng cùng bờ môi cong hồng hào, quyến rũ.

Dù hàng lông mày và phần mi mắt chưa được tạo kiểu nên có phần kém sắc nét nhưng tổng thể gương mặt mộc của bà xã Văn Hậu vẫn đủ xinh đẹp, xứng danh Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhan sắc của Doãn Hải My vẫn luôn là điểm cộng trong mắt người hâm mộ dù cô nàng có trang điểm theo phong cách nào.

Mặt mộc của bà xã Đoàn Văn Hậu

Bên dưới video của Hải My, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen cô nàng mặt mộc mà vẫn ưa nhìn, và giọng nói cũng nhẹ nhàng, dễ nghe. Ngoài ra, một cư dân mạng gây chú ý khi để lại bình luận về việc gặp Hải My ngoài đời. Người này nói: " Hôm qua em đưa chị gái đi đẻ thì nhìn thấy chị Doãn Hải My và anh Đoàn Văn Hậu cùng với mẹ vợ vào khám thai thì phải. Đeo khẩu trang kín mít lắm".

Bình luận này ngay lập tức nhận về những phản hồi trái chiều của dân mạng. Có người tò mò về độ xác thực của lời nói. Có người lại nhắc nhở nếu có bắt gặp Văn Hậu đưa Hải My đi khám thai thật thì cũng không cần nói ra làm gì. Về phía Doãn Hải My, cô nàng vẫn tích cực trả lời những bình luận khen ngợi mình hay nhờ tư vấn cách chọn mỹ phẩm, cách trang điểm. Với bình luận về việc đi khám thai, bà xã Văn Hậu không có phản hồi, cũng không xử lý bằng cách ẩn hay xoá comment.

Nghi vấn Doãn Hải My có tin vui đã rộ lên từ trước khi cô nàng kết hôn với Đoàn Văn Hậu. Nhưng cặp đôi chưa từng lên tiếng về vấn đề này.