Doãn Hải My nhờ chị dâu của Văn Hậu làm nail khi về quê chồng ăn tết, hé lộ quan hệ chị em dâu dưới một mái nhà

Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần là thời điểm hội chị em nô nức kéo nhau làm đẹp, tân trang chuẩn bị đón xuân mới. Những dịch vụ chăm sóc tóc, làm nail, chăm sóc da hay các cửa hàng mỹ phẩm, quần áo... đang có những ngày bận rộn nhất năm. Nàng WAG nổi tiếng Doãn Hải May - vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu - cũng có kế hoạch làm đẹp đón tết trong năm đầu tiên đi lấy chồng. Trong đó, cô nàng tin tưởng nhờ chị dâu của Văn Hậu làm nail giúp mình.

Lan Anh - vợ của Trọng Vũ (anh trai Văn Hậu) - hiện đang là chủ một spa nhỏ ở quê nhà Thái Bình. Cô nàng mới đây khoe những bộ nail xinh xắn làm cho khách chuẩn bị đón năm mới. Doãn Hải My đã vào bình luận tương tác với bài đăng của chị dâu với giọng điệu nũng nịu: "Em làm với". Đáp lại, chị dâu của Văn Hậu hẹn Hải My: "Về đi rồi làm nè".

Doãn Hải My về làm dâu nhà Văn Hậu trong sự yêu thương của mọi người

Trước đó, khi Hải My về quê thăm quê chồng, cô nàng đã cùng chị dâu hẹn hò, đi ăn, đi uống trà sữa và tâm sự gắn kết tình cảm. Lan Anh thường xuyên bình luận khen em dâu xinh đẹp, đáng yêu. Hải My lại biết cách lấy lòng chị dâu bằng những quan tâm đến công việc của chị. Khi cùng gia đình Văn Hậu đến sân cổ vũ anh thi đấu, Hải My không quên dành sự dịu dàng, chăm sóc cho bé Bảo Lâm - con trai đầu lòng của anh trai Văn Hậu.

Ở đám cưới Văn Hậu - Hải My vào tháng 11/2023, chị dâu của Văn Hậu cũng đã hết lòng hỗ trợ, tất bật cùng gia đình chuẩn bị đón nàng dâu mới Hải My. Những điều ấy chứng minh mối quan hệ chị em dâu thân thiết trong gia đình Văn Hậu. Hai cô gái cùng làm dâu dưới một mái nhà đã sớm gắn bó với nhau.