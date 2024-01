Doãn Hải My đáp trả tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc qua cam thường của team qua đường có còn xinh đẹp như ảnh tự đăng?

Với danh hiệu Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, nàng WAG Doãn Hải My - vợ mới cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu luôn thuộc top những nàng WAG xinh đẹp nhất làng bóng đá Việt. Nhan sắc của cô nàng luôn là chủ đề bàn luận của cư dân mạng. Mới đây, khi Doãn Hải My đăng tải video cover nhạc lên trang cá nhân, nàng WAG đã nhận về những bình luận nghi vấn vì nhan sắc có phần thay đổi.

Cụ thể, có dân mạng khẳng định Hải My mới tiêm môi nên dáng môi đã thay đổi, khẩu hình khi nói khi cười cũng khác trước kia. Tuy nhiên, bà xã Đoàn Văn Hậu đã lập tức đáp trả tin đồn: "Mình không tiêm hay làm gì đâu nha bạn ơi". Kèm theo đó là hai biểu tượng cười ra nước mắt và cười gượng bất lực.

Nhan sắc của Doãn Hải My qua camera thường của team qua đường

Trước đó, Doãn Hải My đã nhiều lần khẳng định việc cô không có can thiệp dao kéo mà vẻ ngoài hoàn toàn là tự nhiên và nhan sắc xinh đẹp có được nhờ thừa hưởng từ bố mẹ. Bố mẹ của Doãn Hải My đã gây sốt suốt thời gian đám cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My diễn ra nhờ diện mạo trẻ trung.

Gần đây, Doãn Hải My đã cùng Đoàn Văn Hậu tham dự một đám cưới nổi tiếng. Cặp đôi thu hút sự chú ý bởi sự xứng lứa vừa đôi khi sánh bước bên nhau. Qua camera của team qua đường, vợ Đoàn Văn Hậu nổi bật với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi tắn hết cỡ, so với ảnh đăng trên mạng không quá khác biệt.