Mê vẽ từ nhỏ, nữ sinh 16 tuổi xuất sắc giành học bổng chính phủ Anh vào ngành cực khó

Với những học sinh ấp ủ dự định du học, tìm kiếm học bổng trong khối ngành Nghệ thuật luôn là một thử thách, đặc biệt tại bậc đại học. Học bổng lớn thường ưu tiên cho các khối ngành Khoa học Kỹ thuật để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đóng góp cho đất nước. Chính vì vậy, để đạt được học bổng Nghệ thuật đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ mỗi bạn học sinh với thành tích nổi trội trong học tập cùng tiềm năng và đam mê lớn với nghệ thuật.

Tuy nhiên, không phải là không có những cá nhân xuất sắc giành được học bổng này. Nói đâu xa như bạn Trần Đàm Ngọc Phi (học sinh lớp 12, trường Phổ thông Dewey) đã xuất sắc giành được học bổng trị giá 8,000 GBP/năm (hơn 237 triệu đồng) của Vietnam Anniversary Scholarship 2023/2024. Cho những ai chưa biết, đây là học bổng dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngoại giao giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh.

Không lâu nữa, Ngọc Phi sẽ đến Đại học Dundee (Anh Quốc) để theo học chuyên ngành Nghệ thuật và Thiết kế. Được biết, Ngọc Phi là 1 trong 5 bạn học sinh xuất sắc giành được học bổng này và cũng là một trong những học bổng cao nhất của khối ngành nghệ thuật tại Anh.

Nữ sinh Trần Đàm Ngọc Phi

Bén duyên với hội họa từ năm 3 tuổi

Ngọc Phi biết đến học bổng thông qua sự gợi ý của văn phòng Hướng nghiệp - Đại học của trường. Với các học sinh ngành nghệ thuật, bên cạnh việc nộp hồ sơ hay viết các bài luận, "art portfolio" (tạm dịch: tuyển tập các sản phẩm liên quan đến nghệ thuật của ứng viên) là phần quan trọng nhất. Song, Ngọc Phi không gặp quá nhiều khó khăn trong việc xây dựng art portfolio của bản thân bởi cô bạn đã có cơ hội va vấp với việc vẽ tranh và nghệ thuật từ sớm.

Ngọc Phi kể lại: "Mình đã có định hướng theo đuổi nghệ thuật từ rất sớm vì ngay từ hồi 3 tuổi, mình đã bộc lộ đam mê với việc học vẽ. Mình biết rõ mình muốn gì và xác định rõ con đường tương lai".

Hoạt động vẽ tranh đường hầm của Ngọc Phi

Trong rất nhiều tác phẩm trong "art portfolio" của mình, hoạt động vẽ tranh đường hầm của Ngọc Phi là một trong những dự án được đánh giá cao nhất. Có thể nói, đây không phải một dự án đơn giản khi bức tường trong đường hầm có diện tích tới 40m2 và để hoàn thành tác phẩm cần mất đến hơn 5 tháng bao gồm các hoạt động, lập nhóm, phân chia nhiệm vụ, vẽ tranh và treo tranh... Dưới sự điều phối của Ngọc Phi và sự hướng dẫn chuyên môn của cô Mai Ngọc - Giáo viên Nghệ thuật Thị giác ở trường, nhóm cộng sự của nữ sinh đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Là một người theo sát và đồng hành với Ngọc Phi trong các hoạt động nghệ thuật tại trường, cô Mai Ngọc chia sẻ: "Ngọc Phi luôn mang lại cho tôi những bất ngờ với các tác phẩm của em. Ngoài sự sáng tạo và niềm đam mê hội hoạ, tác phẩm của Ngọc Phi luôn mang lại cảm xúc mới mẻ cho người xem. Ngọc Phi có sự trưởng thành nhất định trong lối thể hiện bố cục, màu sắc, hình ảnh".

Kiên định đi theo đam mê, không ngừng rèn luyện và phát triển tài năng của mình trong suốt nhiều năm qua là một sự nỗ lực tuyệt vời của cô bạn. Với tình yêu nghệ thuật lớn lao, Ngọc Phi đang đi những bước chắc chắn trên hành trình theo đuổi ước mơ trong tương lai.

Nữ sinh đam mê hội họa từ năm 3 tuổi

Giành học bổng nghệ thuật danh giá

Về hành trình chinh phục học bổng Vietnam Anniversary Scholarship 2023/2024, Ngọc Phi cho biết: "Art portfolio và esay (bài luận) là 2 phần khó nhất, vì hầu hết các trường đại học sẽ nhìn vào 2 phần đó để đánh giá năng lực, phong cách cá nhân của các thí sinh. Nếu không thể hiện được sự khác biệt, năng lực của bản thân, bày tỏ được niềm đam mê và sẵn sàng dấn thân với thử thách, bạn khó lòng gây được sự chú ý đến các nhà tuyển sinh".

Đặc biệt là bài luận, vì mỗi quốc gia sẽ có một phong cách viết luận khác nhau nên thí sinh phải hiểu rõ định hướng viết luận tại các trường đại học Anh Quốc. Các bài luận học bổng sẽ tập trung vào các câu hỏi như tại sao bạn lựa chọn trường đại học này, tại sao bạn muốn theo đuổi chuyên ngành này, và việc học tập tại đây sẽ hỗ trợ như thế nào với định hướng công việc tương lai của bạn.

Tuy nhiên, lưu ý là các ứng viên cũng cần phải làm nổi bật bài luận với câu chuyện cá nhân chân thật đầy cảm xúc được viết ra từ chính trải nghiệm của các bạn. Bởi mọi chương trình học bổng luôn muốn tìm những cá nhân khác biệt, những câu chuyện đặc biệt. Bạn sẽ không muốn câu chuyện của mình na ná những câu chuyện khác. Tính chân thật, nguyên bản cùng niềm đam mê mãnh liệt với ngành nghệ thuật sẽ là những điểm cộng trong bài luận học bổng của bạn.

Ngọc Phi cho biết art portfolio và esay là 2 phần khó nhất trong hồ sơ xin học bổng

Bên cạnh các yếu tố về hồ sơ nghệ thuật, bài luận, thành tích học tập cùng các hoạt động ngoại khoá cũng là điểm sáng trong hồ sơ của Ngọc Phi. Mới học lớp 11, Ngọc Phi đã giành được IELTS 8.0 và nhiều năm liên tiếp là học sinh giỏi tại trường cùng với những dự án cá nhân nổi bật hướng tới cộng đồng.

Chia sẻ về bí quyết “săn học bổng" dành cho các bạn cùng trang lứa, Ngọc Phi nhấn mạnh: "Chuẩn bị kỹ lưỡng là điều quan trọng nhất và các bạn nên chuẩn bị trong một thời gian dài, không phải đợi đến lúc có thông tin học bổng mới chuẩn bị hồ sơ cho bản thân.

Một hồ sơ mạnh không quan trọng bằng một hồ sơ phù hợp nên hãy tìm hiểu thật kỹ các học bổng. Ngoài ra, hãy luôn cố gắng mở rộng mạng lưới thông tin, tìm kiếm những người hỗ trợ tin cậy và uy tín, có thể ở trong khía cạnh chuyên môn (nghệ thuật) hoặc trong việc ứng tuyển học bổng".

Ngọc Phi sở hữu nhiều thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng

Tuy nhiên, một điều mà Phi không thể phủ nhận trong quá trình nhận được trong quá trình giành được học bổng danh giá của mình, đó chính là... sự may mắn. Tuy nhiên, chúng ta cần định nghĩa lại sự may mắn ở đây, không phải là không làm gì, chỉ "há miệng" rồi "chờ sung rụng" mà theo đúng ý tứ của nhà văn Dương Giáng: "Người càng chăm chỉ càng may mắn, càng biết ơn thì càng hạnh phúc".

Với Ngọc Phi, điều chúng ta cần làm là luôn tin vào năng lực của bản thân nhưng nếu vuột mất cơ hội cũng đừng tự trách chính mình. Đôi khi, chỉ là may mắn chưa mỉm cười với bạn mà thôi.