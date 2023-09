Đi "săn Tây" để luyện tiếng Anh cần tránh hỏi những câu này, nếu không muốn bị đánh giá là "kém duyên"

- How tall are you? (Bạn cao bao nhiêu?)

- What’s your height? (Chiều cao của bạn là bao nhiêu?)

- How much do you weigh? (Bạn nặng bao nhiêu ký?)

- How much you earn a month? (Bạn kiếm được bao nhiêu tiền 1 tháng vậy?)

- How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi)

- Hey, did you gain some weight since we met? (Cậu lại tăng cân kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau đúng không?)

- You have put on some pounds, haven’t you? (Bạn tăng cân đúng không?)

- Why do you look so ___ (tired, older)? (Sao bạn trông mệt mỏi/ già hơn thế?)

- Didn’t you wear make-up? (Bạn không trang điểm à?)

- What’s wrong with your ___? (nose, eye, skin) (Có chuyện gì với mũi/mắt/da... của bạn vậy?)

- Is that your natural hair colour? (Đây có phải màu tóc tự nhiên của bạn không?)