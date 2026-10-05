Mẹ trẻ mới sinh bị cười cợt vì són tiểu trên tàu điện, ngay lập tức 1 người phụ nữ lớn tuổi đã lên tiếng bênh vực

Có những vấn đề sức khỏe sau sinh khiến người mẹ vừa khó chịu, vừa ngại ngùng đến mức không biết chia sẻ cùng ai. Són tiểu là một trong số đó: Chỉ một cái hắt hơi hay một tràng cười cũng có thể khiến họ rơi vào tình huống khó xử.

Ba tháng sau khi sinh con, Tiểu Lộc ra ngoài giải quyết công việc. Trên tàu điện, mùi nước hoa nồng từ một hành khách gần đó khiến cô liên tục hắt hơi. Bất ngờ, cô cảm thấy nước tiểu rò rỉ ngoài ý muốn.

Hôm ấy, Tiểu Lộc mặc một chiếc quần sáng màu và áo ngắn. Vệt ẩm trên quần khiến cô càng lúng túng, không biết phải che đi thế nào giữa toa tàu đông người.

Một thanh niên đứng gần đó dường như đã nhận ra. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh buột miệng chê trách:

“Lớn thế này rồi mà còn bất lịch sự trên tàu điện, thật thiếu ý thức”.

Câu nói ấy khiến tình huống vốn đã khó xử càng trở nên nặng nề.

Lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi gần đó lập tức cởi áo khoác, giúp Tiểu Lộc buộc quanh eo để che vết ẩm. Bà quay sang nói với chàng trai:

“Cháu không hiểu thì đừng nói như vậy. Đây là tình trạng són tiểu sau sinh, cô ấy đâu có cố ý. Mẹ cháu khi sinh cháu cũng có thể từng gặp chuyện này. Điều thiếu tế nhị ở đây là cách cháu đối xử với người khác”.

Nghe vậy, chàng trai ngượng ngùng và xuống tàu ở trạm tiếp theo.

Với Tiểu Lộc, chiếc áo khoác ấy giúp cô che đi một sự cố ngoài ý muốn. Còn lời bênh vực của người phụ nữ giúp cô không phải một mình chịu đựng sự phán xét trong lúc đang cần được cảm thông.

Vì sao phụ nữ có thể bị són tiểu sau sinh?

Một nguyên nhân thường gặp là các cơ và mô nâng đỡ sàn chậu bị suy yếu sau quá trình mang thai, sinh nở.

Có thể hình dung sàn chậu như một chiếc võng nâng đỡ bàng quang, tử cung và trực tràng. Nhóm cơ này cũng góp phần kiểm soát việc tiểu tiện. Khi khả năng nâng đỡ và kiểm soát suy giảm, nước tiểu có thể rò rỉ lúc ho, hắt hơi, cười hoặc vận động.

Trong thai kỳ, tử cung lớn dần tạo thêm áp lực lên sàn chậu. Vì vậy, một số phụ nữ đã xuất hiện triệu chứng từ khi còn mang thai. Sinh mổ cũng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, bởi sàn chậu đã chịu tác động trong suốt thai kỳ.

Khi sinh qua đường âm đạo, cơ và các mô vùng sàn chậu tiếp tục bị kéo giãn để em bé đi qua. Quá trình này có thể ảnh hưởng đến chức năng sàn chậu sau sinh.

Bởi vậy, són tiểu không phải biểu hiện của việc “thiếu ý thức” hay không giữ vệ sinh. Đó là một vấn đề sức khỏe mà người mẹ không chủ động lựa chọn, cũng không phải lúc nào có thể kiểm soát được.

Sàn chậu là một phần quan trọng nâng đỡ cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng sống của phụ nữ. Những khó chịu ở vùng này xứng đáng được quan tâm, thay vì bị xem là chuyện riêng phải âm thầm chịu đựng.

Làm gì để chăm sóc sàn chậu trong và sau thai kỳ?

1. Theo dõi mức tăng cân phù hợp khi mang thai

Mức tăng cân cần được cân nhắc dựa trên thể trạng trước khi mang thai, số thai và tình hình sức khỏe. Người nhẹ cân, người có cân nặng bình thường và người thừa cân không có cùng mục tiêu tăng cân.

Ăn uống cân bằng, vận động phù hợp và trao đổi với bác sĩ giúp mẹ theo dõi cân nặng mà vẫn bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng của thai kỳ. Không nên lấy mức tăng cân của một người khác làm chuẩn cho mình.

2. Tập cơ sàn chậu đúng cách

Bài tập cơ sàn chậu, thường được gọi là Kegel, có thể giúp cải thiện khả năng kiểm soát tiểu tiện. Điều quan trọng là xác định đúng nhóm cơ, co cơ rồi thả lỏng hoàn toàn, không nín thở hay gồng toàn bộ cơ thể.

Cường độ và thời gian giữ cơ nên phù hợp với khả năng của từng người. Nếu không chắc mình tập đúng, mẹ có thể nhờ nhân viên y tế hoặc chuyên viên vật lý trị liệu hướng dẫn. Với tình trạng tiểu không tự chủ, chương trình tập nên được xây dựng dựa trên đánh giá cụ thể.

3. Trao đổi về triệu chứng khi khám sau sinh

Buổi khám sau sinh khoảng 6–8 tuần là dịp để mẹ nói với bác sĩ về tình trạng són tiểu, cảm giác nặng vùng chậu hoặc những khó chịu khác. Nếu triệu chứng ảnh hưởng đến sinh hoạt, mẹ có thể tìm sự hỗ trợ sớm hơn, không cần âm thầm chờ đợi.

Tùy tình trạng, mẹ có thể được hướng dẫn tập luyện hoặc chuyển đến chuyên viên phục hồi chức năng sàn chậu. Són tiểu sau sinh có thể được cải thiện và điều trị; người mẹ không cần mặc định rằng mình phải sống với nó mãi.

Câu chuyện của Tiểu Lộc nhắc chúng ta rằng phía sau một tình huống dễ bị hiểu lầm có thể là vấn đề sức khỏe người khác đang cố gắng vượt qua. Trước khi buông một lời chê trách, hãy chậm lại một chút.

Một chiếc áo khoác, một lời nói tế nhị, một chút tôn trọng có thể giúp người mẹ đi qua khoảnh khắc khó xử mà không phải mang thêm tổn thương.

Nguồn: Sohu