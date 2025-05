Mẹ tôi trending

Chào mừng đến với thế giới của những người mẹ trending.

Mẹ tôi là trùm "còn ten" mạng xã hội

Để tôi bắt đầu trước vì nhìn đi nhìn lại, tôi nghĩ mẹ có đủ mọi tiêu chí để trở thành một KOL/KOC trên MXH…

Mẹ mê chụp hình, đăng story, check-in từ Nam ra Bắc, quẩy Facebook nhiệt tình hơn cả Gen Z bọn tôi. Clip hot trend, story 24h, hay bất kỳ chiêu trò gì mới toe trên mạng, mẹ tôi đều "bắt trend" nhanh như chớp, trong khi tôi còn đang ngơ ngác: "Ủa, cái gì vậy trời?".

Đi du lịch á? Mẹ tôi chuẩn bị nguyên 10 bộ outfit, không sót màu nào! Một góc chụp thôi mà mẹ đã "lên đồ" tới hai bộ để phục vụ content Facebook.

Mẹ còn tính toán như stylist chính hiệu: "Bộ này mẹ diện lúc bình minh cho lung linh, xong thay đồ bơi quẩy biển. Còn cái váy kia để chiều thả dáng dạo bờ cát, chụp hình chất như nước cất".

Và đương nhiên, mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác: Thích chụp ảnh với hoa lá cành số 1.

Hễ cứ thấy vườn hoa nào đẹp, cây cối đang mùa nở rộ, hay chỉ là bình loa kèn trong nhà thôi, mẹ tôi lập tức hóa "người mẫu" đòi chụp ngay 7749 kiểu!

Một lần chụp chưa bao giờ là đủ với mẹ.

Với mẹ, hoa nở thêm một tí là đã thành một vibe khác rồi. Và tất nhiên, trong những khoảnh khắc ấy, tôi chính là "phó nháy" bất đắc dĩ, hì hụi căn góc, chỉnh sáng để cho ra loạt ảnh nét căng, chuẩn xịn mịn và... chân mẹ ắt phải dài.

Mẹ tôi còn đạo diễn luôn: "Chụp mẹ đi từ xa lại nè, cho tự nhiên! Góc này, mẹ nhìn xuống bó hoa, diễn sâu vào! Xong chưa? Đẹp lắm! Giờ nghĩ caption cho mẹ đi con, đang trend gì hot hot? À, làm luôn mấy câu thơ cho mẹ..."

Nghe quen không? Nếu mẹ bạn cũng thế này thì xin chúc mừng, mẹ bạn và mẹ tôi chắc là "chị em song sinh" trong làng sống hết mình vì mạng xã hội.

Huệ Anh (28 tuổi, Hà Nội) - bạn tân của của tôi cũng rất thấu hiểu điều này.

Cô Minh Phương - mẹ của Huệ Anh mới đúng là "trùm cuối". Không chỉ chăm chỉ lên đồ chụp ảnh đăng ảnh của mình lên mạng, cô Phương còn sở hữu biệt tài "săn ảnh" nhưng khiến bất cứ ai xem kết quả cũng... khóc thét.

Mọi khoảnh khắc các con cố tình giấu nhẹm - từ lúc ngáp ngủ trên xe, ăn uống lem luốc, hay pose dáng "fail" toàn tập - đều không thoát nổi ống kính của cô. Cô như paparazzi chính hiệu, luôn sẵn sàng chộp những tấm ảnh "để đời". Thiệt tình, cô Phương không chỉ là "content creator" mà còn là "meme generator" cho cả gia đình.

“Chụp ảnh và đăng ảnh phải nói là đam mê. Mình hay đùa rằng nếu mẹ ở thời tụi mình mà đi xin việc, có thể ghi điều này vào CV như một kỹ năng tuyệt đỉnh mất. Mà mẹ mình còn không chỉ đăng ảnh bản thân đâu, đôi khi còn đăng ảnh con trai, con gái nữa hoặc nếu không cũng sẽ gửi cho hội bạn thân những khoảnh khắc khó đỡ của chúng mình.

Một điều nữa mình thấy mẹ rất khác mình chính là thích check-in các địa điểm rõ ràng và luôn tag mọi người. Có nhiều khi mẹ đi chơi với bạn bè, dù không có mình xuất hiện nhưng mẹ vẫn tag tên như một thói quen. Lâu dần mình thấy cũng quen và vui vẻ vì biết mẹ luôn nhớ tới mình và mình cũng có thể biết mẹ đang đi đâu, làm gì”, Huệ Anh bày tỏ.

Mê xem livestream, 30-40 đơn hàng ship tới nhà mỗi tháng, lúc nào cũng tất bật như đang kinh doanh bỏ sỉ

Vẫn là về cô Phương, Huệ Anh kể: “Không biết mọi người sao chứ mẹ mình là nghiện xem livestream nha, xem bất kể đêm ngày. Thậm chí nhiều khi đang đi du lịch, ngồi nghỉ chân xíu quay ra cũng thấy mẹ đang lạc vào một livestream nào đó rồi”.

Huệ Anh phải giơ cờ trắng trước độ chất chơi của mẹ mình. Cô Phương không chỉ là bậc thầy sống ảo, mà còn "vô địch" cả khoản lướt sàn mua sắm online thần tốc. Về độ bắt trend thì Huệ Anh chỉ biết ngậm ngùi thừa nhận: "Mẹ mình là số 1, mình xin thua xa". Đến các điệu nhảy TikTok, cô Phương luôn đi trước cả một bước, khiến Huệ Anh chỉ biết chạy theo hít khói.

“Nếu để chấm điểm độ bắt trend của mẹ chắc cũng phải 9,5 trên 10 đó. Bài hát nào đang on top mẹ mình cũng biết, từ ngữ của Gen Z mẹ cũng hay luôn và khoản mua sắm trên mạng chắc chắn còn sành điệu hơn mình. Nhiều khi tụi mình rất lười xem livestream, nhưng các mẹ lại thấy nó rất thú vị và xem rồi mua hàng liên tục”, Huệ Anh chia sẻ.

Mẹ của Khánh An (26 tuổi, Hải Phòng) thậm chí còn online 24/7, chẳng bỏ lỡ bất kỳ drama nào, từ chuyện tình tay ba tay tư cho đến những tiếng lóng hài hước đang hot rần rần của giới trẻ. Chẳng cần Khánh An cập nhật, mẹ đã nắm hết "tinh hoa" mạng xã hội. Có khi mẹ còn kể lại drama cho Khánh An nghe với thần thái "chuyên gia phân tích tâm lý đời sống xã hội".

Khánh Anh nói: “Ban đầu lúc mới dùng MXH, mẹ còn hỏi mình từng chút một. Nhưng không biết sau này được các cô bạn mẹ khai sáng thế nào, ngoài Facebook mẹ mình cũng biết lướt TikTok rồi. Thi thoảng thấy gửi cho mình vài clip hỏi ý nghĩa trend nhưng giờ thì… đọc status của mẹ mình còn giật mình vì độ theo trend nhanh ngỡ ngàng”.

Khánh An cũng bó tay với độ mê livestream bán hàng của mẹ! Từ đồ gia dụng, quần áo, đến mỹ phẩm, hễ livestream nào bật lên là mẹ đã "canh me" sẵn, mắt sáng rực như radar. Khánh An chỉ biết tóm gọn trong một câu đỉnh cao: “Ở đâu có livestream bán hàng, ở đó có mắt xem của mẹ mình!”.

Mỗi tháng về quê Khánh An đều thấy mẹ nhận phải 30 - 40 đơn ship về. Lúc nào không ở nhà, mẹ sẽ nhắn tin khoe với cô bạn như một “thành tích”. Mẹ Khánh An hay nói, do thấy rẻ nên mua thử xem sao và dần dần tích tụ khiến cô bạn nghĩ có thể mẹ cũng đã phải đạt hạng mức kim cương trên các sàn thương mại.

“Mẹ không chỉ mua đồ cho mẹ mà còn mua đồ cho mình nữa cơ. Những món đồ mà có khi không hợp gu mình hoặc quá trẻ con nhưng mẹ vẫn mua và hí hửng nhắn tin khen rồi muốn mình mặc thử. Điều này làm mình nghĩ chắc các mẹ đều đúc một khuôn ra như nhau vậy nhỉ.

Mà hài hơn nữa là mua đồ về không xài được nhưng vẫn ham. Nhà ít người, mẹ đặt hẳn 2 nồi lẩu rồi gửi ra Hà Nội cho mình nhưng vì giá quá rẻ nên chất lượng không ổn lắm.

Một lần khác, mẹ mua cái treo bàn chải đánh răng nhưng dán hoài không dính. Tiếc tiền, mẹ kiên trì thử 3 - 4 lần trước khi thở dài cho vào thùng rác. Đợt nghỉ lễ vừa rồi, mẹ còn bị shipper gọi cháy máy vì đặt địa chỉ trên công ty, mẹ phải hẹn đi hẹn lại, nhìn bận rộn như đang kinh doanh bỏ sỉ vậy đó”, Khánh An hài hước kể.

Lạnh lùng quẳng 1 đường link 5 mẹo dọn bếp, cảnh báo lừa đảo và... "tự hiểu đi con"

Ngồi với đám bạn, tụi tôi cứ hay đùa: Muốn biết mẹ "chất" hơn con cỡ nào? Cứ nhìn cách các mẹ lướt mạng, đọc tin tức, rồi "spam" link cho con cái mà không thèm nói một lời.

Box chat giữa tôi và mẹ? Phải lướt cả kilomet mới thấy vài tin nhắn kiểu "Nhớ ăn sáng nhé" hay "Về sớm nha con". Còn lại toàn là... link! Từ video "5 bài học cuộc sống sâu sắc", mẹo "làm sạch bếp trong 3 phút", công thức "nấu món ngon hơn nhà hàng", đến cảnh báo "chiêu lừa đảo mới nhất" hay "bài tập giảm eo thần tốc" - mẹ tôi gửi đủ thể loại, cứ thấy là... gửi.

Nhưng đỉnh nhất là mẹ chỉ "thả link" khô khốc, không một lời giải thích, như kiểu: Tự hiểu đi con.

Khi tôi hỏi thì mẹ nói: “Gửi vậy là hiểu nội dung rồi chat thêm làm gì nữa lại mất công sai chính tả. Mà mẹ cứ lưu vào đấy, bao giờ cần mẹ mở ra xem”.

Nhưng tôi cũng không chắc mẹ có “lội lại” tin nhắn để xem được không vì thực sự… rất nhiều đó!

Còn với Thanh Tâm (26 tuổi, Hà Nội), “chị mẹ” của cô cũng rất trẻ trung và xi-tin trong việc nhắn tin với con cái. Và những gì mà tôi kể bên trên về mẹ của mình, thì “chị mẹ” của Thanh Tâm cũng có y chang.

“Chuẩn rồi, trên mạng thì mẹ hướng ngoại lắm. Đi comment nhiệt tình nào là: Xinh đẹp quá bạn iu ơi; Chúc gia đình chị hạnh phúc; Quá tuyệt vời chị yêu của em,... Mà còn gửi kèm bình luận ảnh hoa rồi sticker nữa nhé. Nhưng khi chat với con gái thì lại rất kiệm lời, lúc nào cũng chỉ “Ok” như được cài đặt sẵn vậy.

Nhiều khi mẹ cũng gửi ảnh hoa, rồi ảnh đi thử quần áo vào hỏi ý kiến. Mình mà có góp ý gì đó mẹ sẽ bảo là: “Thôi bố mày thấy đẹp là được”. Vậy đó, giấy khai sinh cũng xếp sau giấy kết hôn thôi. Nhìn chung mẹ mình đôi khi lạ lắm nhưng mà thấy cũng dễ huông”, Thanh Tâm bày tỏ.

Tuy nhiên, cô bạn cũng cho rằng có thể “ngôn ngữ yêu” của thời các mẹ khác với giới trẻ hiện tại. Họ có thể rất kiệm lời trong tin nhắn, lạnh lùng thả một đường link nhưng lúc nào cũng có cơm ngon, canh ngọt đợi các “gái yêu” về.

“Mình lớn đùng rồi, mẹ vẫn cứ gọi là ‘công chúa của mẹ ơi’, ‘gái iu ơi’,... đọc thấy mắc cỡ nhưng mà cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ”, Thanh Tâm nói.

“Mom iu” ơi, hãy cứ trending như thế mãi nhé!

"Kể xấu" các mẹ một chút cho vui vậy thôi, chứ sâu thẳm trong lòng, tôi, Huệ Anh, Khánh An, Thanh Tâm và chắc chắn cả triệu đứa con ngoài kia, đều chỉ mong các mẹ mãi vui vẻ, trẻ trung, và "bắt trend" đỉnh cao như thế này.

Dù đôi khi thấy mẹ "khác bọt" tới mức khó hiểu, nhưng chính cái sự "xì tin" đó lại kéo mẹ và tụi tôi gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, và yêu thương nhau nhiều hơn. Mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là "bestie" chính hiệu, lúc nào cũng tâm lý và đầy bất ngờ/

Cũng nhân dịp Ngày Của Mẹ năm nay, chúng tôi có những chia sẻ gửi đến các "mom iu" của mình.

Huệ Anh: “Mong mẹ mãi vui vẻ, “bắt trend” như vậy để tâm hồn trẻ trung, đồng hành thật lâu với mình. Chúc mẹ mãi xinh đẹp, khỏe mạnh và cùng con đi du lịch thêm nhiều chuyến nữa nha”.

Khánh An: “Dù ở độ tuổi nào thì mẹ cũng xứng đáng có những niềm vui độc lập: đi du lịch với bạn bè, ăn lẩu buffet tới bến, cày TikTok tới khuya, hay đơn giản là tự thưởng cho mình một ngày thảnh thơi không vướng bận. Vậy thôi, là đủ rồi”.

Thanh Tâm: “Mẹ dùng MXH như mình, cũng cập nhật xu hướng mới nên giống như những người bạn, có thể bàn luận, bày tỏ quan điểm cùng nhau rất vui vẻ. Mong mẹ sẽ bớt bận hơn để có dịp cùng con đi tập yoga nha”.

Còn mẹ bạn thì thế nào? Kể cho chúng tôi nghe đi!