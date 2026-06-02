Mẹ tôi rất thường xuyên nấu 6 món ăn này trong tuần, thơm ngon đến nỗi mỗi người ăn hết 2 bát cơm lớn

Là người phụ trách việc nấu ăn trong gia đình nên vào mùa nắng, mẹ tôi luôn lo lắng về việc nấu ăn cho những đứa con kén ăn của mình món gì để kích thích vị giác. Với kỹ năng nấu nướng giỏi không thua các đầu bếp nhà hàng, mẹ luôn tìm những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng và theo bà đó là cách dễ nhất để tiết kiệm thời gian. Dưới đây là 6 món ăn này nhanh chóng và dễ chế biến, thơm ngon, hấp dẫn. Chúng tỏa ra mùi thơm tuyệt vời mỗi khi được dọn ra, và tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều rất thích. Mỗi khi mẹ nấu các món ăn này chúng tôi đều dễ dàng ăn hết hai bát cơm lớn mặc cho thời tiết ngoài kia nắng nóng.

1. Cánh gà om nước tương

Với màu đỏ tươi và kết cấu mềm tan trong miệng, món ăn này có hương vị đậm đà, ngọt ngào. Lớp da bên ngoài dai nhưng vẫn giòn, trong khi bên trong mềm và mọng nước. Nước sốt bao bọc đậm đà nhưng không ngấy, khiến nó trở thành món ăn được cả nhà yêu thích, đặc biệt là trẻ em.

Nguyên liệu: Khoảng 20 phần giữa cánh gà, vài lát gừng, tỏi băm, nước tương, nước tương đen, dầu hào, một chút muối, 2 cây hành lá.

Cách làm món cánh om nước tương

Bước 1: Sơ chế sạch thịt gà sau đó cho vào nồi nước, thêm gừng thái lát, rượu nấu ăn vào rồi chần sơ. Sau khi nước sôi, hớt sạch bọt rồi vớt cánh gà ra, rửa lại nước ấm cho sạch, để ráo. Tiếp theo đặt chảo lên bếp đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng, cho cánh gà vào chiên đến khi vàng đều 2 mặt. Sau đó nêm nước tương, nước tương đen, dầu hào, đường và chút muối vào, xào đều cánh gà.

Bước 2: Sau khi cánh gà ngấm gia vị, đều màu thì thêm lượng nước sôi vừa đủ và hành lá (cuộn lại) vào. Đậy nắp nồi và đun trên lửa vừa trong khoảng 10 phút. Cuối cùng bạn tăng lửa lớn để cô đặc nước sốt trong khoảng 2 phút. Món ăn hoàn thành có màu đẹp mắt và hương vị ngon vô cùng.

2. Thịt bò xào nấm rơm

Thịt bò mềm ngọt, trong khi nấm rơm tươi giòn, hương vị hòa quyện hoàn hảo. Món ăn có kết cấu phong phú và nhiều lớp, vị mặn cân bằng, độ giòn và độ mềm bổ sung cho nhau một cách tuyệt vời, tạo nên một món ăn ngon khi ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu: 250g thịt thăn bò, 300g nấm rơm, tỏi băm, gừng băm, hành lá, nước tương, dầu hào, bột bắp, bột tiêu, 1 quả ớt ngọt đỏ, dầu ăn.

Cách làm món thịt bò xào nấm rơm

Bước 1: Rửa sạch thịt bò sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước rồi thái thịt bò thành các miếng mỏng. Cho thịt bò vào bát tô, thêm một chút nước tương, dầu hào, một chút đường, bột tiêu, bột bắp rồi trộn đều. Sau đó thêm một chút dầu ăn vào để khoá ẩm rồi ướp thịt bò trong khoảng 15 phút. Nấm rơm rửa sạch rồi cắt làm đôi. Cho nấm rơm vào nồi nước đã đun sôi (có thêm chút muối và dầu ăn), chần sơ trong khoảng 30 giây trên lửa lớn rồi vớt ra, để ráo.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào rồi cho thịt bò vào xào đến khi chín khoảng 70% thì lấy ra, để dùng sau. Phi thơm gừng tỏi trong chảo. Cho nấm rơm vào, thêm chút muối xào đều.

Bước 3: Tiếp đó cho thịt bò đã xào vào, đổ nước sốt vào (nước sốt được pha 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh nước, bột bắp khuấy đều). Sau đó thêm hành lá, ớt ngọt đỏ, bột nêm gà, bột tiêu, xào đều rồi múc ra đĩa là có thể thưởng thức.

3. Miến tỏi tôm

Thịt tôm chắc và ngọt, miến thấm nước sốt tỏi, trở nên mềm, dai và đậm đà hương vị. Mùi tỏi thơm nồng nàn, vị umami đậm đà, kết cấu mềm mại và thơm phức, tạo nên một món ăn nhẹ nhàng và thanh mát.

Nguyên liệu: 12 con tôm, 1 nắm miến dong, nước tương, nước tương đen, 5 tép tỏi băm, 1 quả ớt băm (tuỳ thích), hành lá thái nhỏ.

Cách làm món miến tỏi tôm

Bước 1: Miến ngâm mềm, sau đó vớt ra để ráo nước. Tiếp theo cho miến vào âu lớn, thêm một chút nước tương đen (hắc xì dầu) vào, trộn đều để tạo màu. Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ sau đó áp chảo cho đến khi vàng đều, để riêng.

Bước 2: Để lại một chút dầu trong chảo sau đó cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đó bạn cho miến vào xào đều.

Bước 3: Thêm nước sốt đã pha (gồm có 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, bột nêm gà, nửa bát con nước), đảo đều cho thấm. Sau đó thêm tôm đã áp chảo, xào một lát rồi rắc hành lá vào, đảo đều là được.

4. Gà rán chanh

Món ăn có lớp da giòn tan và thơm phức, trong khi thịt gà mềm và chắc, thoang thoảng hương chanh. Vị chua ngọt tươi mát và độc đáo, thịt không bị khô; càng ăn càng thấy ngon.

Nguyên liệu: 2 phần má đùi gà, 1/2 quả chanh vàng thái lát, 1 quả ớt ngọt xanh thái miếng nhỏ (tuỳ thích), 2 thìa canh nước tương, một chút muối, bột bắp, một ít gừng thái lát, 2 củ hành tím thái miếng nhỏ, 3 tép tỏi thái nhỏ, 1 mớ rau mùi thái khúc.

Cách làm món gà rán chanh

Bước 1: Thịt gà sơ chế sạch sau đó thái miếng vừa ăn. Cho thịt gà vào thố, thêm 1 thìa canh nước tương, một chút muối, 1 thìa canh bột bắp, một chút bột tiêu, đường rồi trộn đều và thêm một chút dầu ăn phủ đều lên, ướp trong khoảng 15 phút. Đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn rồi đun nóng sau đó cho thịt gà vào.

Bước 2: Áp chảo thịt gà cho đến khi vàng đều 2 mặt. Sau đó cho một lượng rượu gạo vừa đủ vào, đậy nắp và đun trong khoảng 3 phút. Thêm gừng, hành tím, tỏi rồi đảo đều cho dậy mùi thơm.

Bước 3: Chuẩn bị một chiếc bát, cho 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh tinh bột bắp, một chút nước rồi khuấy đều thành nước sốt. Sau đó cho phần nước sốt vào thịt gà, đảo đều. Tiếp đó cho chanh thái lát, rau mùi, ớt xanh vào, bật lửa lớn rồi đảo đều một lúc là có thể lấy món ăn ra đĩa.

5. Đậu phụ nhồi thịt chiên

Lớp vỏ ngoài vàng giòn, trong khi bên trong là đậu phụ mềm mại, mọng nước với phần nhân thịt đậm đà hương vị. Mỗi miếng cắn đều bùng nổ vị ngon ngọt, cân bằng hoàn hảo giữa vị mặn và vị đậm đà, với độ mềm nhưng vẫn dai.

Nguyên liệu: 1 hộp đậu phụ, 200g thịt heo băm, hành lá thái nhỏ, nước tương, dầu hào, bột tiêu, muối, bột bắp, dầu ăn.

Cách làm món đậu phụ nhồi thịt chiên

Bước 1: Trộn thịt băm với hành lá thái nhỏ, thêm chút nước tương, dầu hào, muối, bột tiêu và bột bắp. Đậu phụ cắt thành những miếng vuông, sau đó khoét lỗ nhỏ trên từng miếng rồi nhồi thịt vào.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng, cho từng miếng đậu phụ nhồi thịt vào - mặt có thịt áp xuống chảo và chiên cho đến khi cả hai mặt có màu vàng nâu.

Bước 3: Trong lúc chờ chiên đậu, bạn chuẩn bị 1 chiếc bát nhỏ, cho nước tương, dầu hào, bột bắt và lượng nước vừa đủ vào, khuấy đều để được nước sốt. Sau khi đã chiên đậu nhồi thịt vàng đều thì cho phần nước sốt vào. Đậy nắp và đun nhỏ lửa ở nhiệt độ trung bình trong 5 phút, sau đó đun lớn lửa cho đến khi nước sốt sánh lại rồi dọn ra ăn.

Mẹo: Khi nhồi đậu phụ với thịt, bạn có thể khía những đường nhỏ trên bề mặt đậu phụ để giúp phần nhân thịt giữ chặt hơn; khi chiên, dùng lửa vừa nhỏ để tránh đậu phụ và nhân thịt bị rơi ra ngoài.

6. Thịt lợn chua ngọt

Lớp vỏ ngoài giòn tan và có vị chua ngọt, trong khi phần thịt bên trong mềm mại, với sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và chua. Nước sốt đậm đà, thơm ngon, kết cấu giòn tan bên ngoài và mềm mại bên trong, tạo nên một món ăn ngon miệng và thỏa mãn vị giác.

Nguyên liệu: 300g thịt thăn lợn, lượng tinh bột khoai tây vừa phải, sốt cà chua, giấm gạo, đường, muối, tiêu, dầu ăn.

Cách làm món thịt lợn chua ngọt

Bước 1: Rửa sạch rồi thấm thịt lợn bằng khăn bếp cho ráo nước. Sau đó thái thịt lợn thành những dải dài, cho vào bát tô, ướp với chút muối và bột tiêu trong 15 phút. Sau đó lăn thịt lợn qua tinh bột khoai tây và rũ bớt bột thừa. Đun nóng dầu trong chảo.

Bước 2: Khi dầu nóng đến 80% thì cho thịt lợn vào chiên ở nhiệt độ trung bình cao cho đến khi chúng nổi lên trên bề mặt. Sau đó vớt thịt ra, để nghỉ một chút. Sau đó chiên lại lần nữa để thịt giòn hơn.

Bước 3: Để làm nước sốt bạn cho sốt cà chua, giấm gạo, đường, muối và lượng nước vừa phải vào nồi và đun sôi. Sau đó cho thịt đã chiên vào, đảo nhanh để thịt được phủ đều nước sốt. Món ăn hoàn thành, bạn lấy ra đĩa và rắc thêm chút vừng trắng lên nếu thích.

Mẹo: Tinh bột khoai tây giúp thịt giòn hơn các loại tinh bột khác; chiên 2 lần giúp loại bỏ dầu thừa, tạo nên kết cấu giòn hơn và ít ngấy hơn; cho thịt vào nước sốt sau khi sôi, khuấy nhanh và tắt bếp để tránh thịt bị nhão.

Những món ăn này đều sử dụng các nguyên liệu thông dụng và không đòi hỏi kỹ năng nấu nướng phức tạp. Hương vị đậm chất gia đình hấp dẫn khẩu vị, và sự kết hợp cân bằng giữa thịt và rau củ đảm bảo một bữa ăn bổ dưỡng. Việc đa dạng hóa các món ăn không chỉ kích thích vị giác mà còn đảm bảo cả gia đình cùng thưởng thức một bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng.