Mê style đời thường "khét lẹt" của quán quân The New Mentor, chị em muốn "copy" theo cực dễ

Chiến thắng của người mẫu Lê Thu Trang tại The New Mentor mùa đầu tiên đang là đề tài thu hút nhiều sự chú ý của đông đảo công chúng. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp cá tính, thân hình khỏe khoắn và kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Lê Thu Trang còn gây ấn tượng với gu thời trang phá cách và vô cùng quyến rũ. Cô thường diện những item thời trang basic nhưng lại có khả năng tôn vóc dáng triệt để như: áo croptop, quần jeans ống rộng hay váy body. Phong cách thời trang hàng ngày của quán quân The New Mentor tương đối đơn giản và dễ học hỏi. Ai muốn lên hương hay thử nghiệm style mới có thể tham khảo ngay.

Là một người mẫu chuyên nghiệp, Lê Thu Trang rất biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của bản thân. Cô thường diện những set đồ được phối khéo léo từ màu sắc đến kiểu dáng. Trong số đó phải kể đến công thức mix áo croptop với quần ống rộng, ống loe. Đặc biệt, cô còn chọn gam màu xanh rêu và nâu để tôn làn da bánh mật khỏe khoắn

Khi đi chơi, quán quân The New Mentor lên đồ tương đối đơn giản với áo 3 lỗ và quần cạp cao. Công thức này được học trò Lan Khuê vô cùng yêu thích bởi sự thoải mái, trẻ trung và cũng không kém phần sexy, cuốn hút

Quần jeans ống rộng là một trong những item thời trang yêu thích của Lê Thu Trang. Phom dáng của item này tuy không quá mới mẻ nhưng lại có thể ''hack dáng'' cực kỳ tốt. Minh chứng là mỗi khi diện lên người, đôi chân của nàng mẫu này lại trông dài hơn và giúp cô ghi điểm sành điệu

Ngoài quần jeans và áo croptop, khi xuống phố, Lê Thu Trang cũng chăm diện váy đầm điệu đà. Tuy nhiên, các mẫu váy lọt vào ''mắt xanh'' của cô nàng sinh năm 1997 này lại gây ấn tượng vì độ táo bạo vì không chỉ ôm sát mà còn được cắt xẻ để khoe trọn đường cong trên cơ thể

Không những vậy, điểm chung của những mẫu váy này là có tông màu lạ mắt, nổi bật và nhiều họa tiết cá tính. Nếu bạn là một cô nàng yêu thích style phóng khoáng, sexy và sở hữu làn da ngăm giống Lê Thu Trang, thì những item này sẽ là lựa chọn vô cùng lý tưởng, giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn

Với thân hình đầy đặn, Lê Thu Trang có thể diện lên mình mọi mẫu váy áo mà cô yêu thích. Thi thoảng, nàng mẫu cũng thử nghiệm phong cách nữ tính, điệu đà với các mẫu váy trắng dáng bèo. Cô còn mix thêm túi xách đeo chéo và giày thể thao để làm tăng tính trẻ trung và năng động cho outfit của bản thân

Nếu thích diện chân váy, bạn có thể học nàng mẫu này cách phối với những chiếc áo ống họa tiết để khoe dáng. Tuy đơn giản nhưng outfit này lại cực kỳ ''cháy'' và ấn tượng đó

Dưới đây là một vài gợi ý mua sắm cho những ai muốn học hỏi style của quán quân The New Mentor - Lê Thu Trang.

Gợi ý shopping:

