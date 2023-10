Buồng tắm bằng kính cường lực: 1 phần đẹp thì 10 phần lo lắng về vấn đề an toàn

Khi xây nhà mới, chắc chắn nhiều người sẽ có ý định lắp thêm khu vực tắm (buồng tắm) bằng kính cường lực. Hay ở những khu chung cư, các nhà đầu tư cũng sẽ lắp sẵn buồng tắm kính cường lực trước khi giao cho người dân, nên đây trở thành thứ đồ nội thất ''mặc định'' luôn đối với nhiều người.

Không thể phủ nhận khi lắp thêm buồng tắm bằng kính sẽ giúp cho phòng tắm trở nên ''sang'' hơn so với bình thường. Nó còn có công dụng thực tế khi ngăn cách khu vực tắm riêng ra so với khu vực bồn rửa mặt hay bồn cầu, khi có người tắm nước sẽ không bắn tung tóe, giữ vệ sinh được phần nào cho nhà tắm. Hơn nữa, buồng tắm dạng này cũng sẽ chiếm rất ít diện tích trong phòng tắm, chắc chắn sẽ tiết kiệm diện tích không gian hơn là một chiếc bồn tắm, bồn ngâm.

Nhưng đẹp, thiết thực là thế nhưng buồng tắm bằng kính cường lực quả là một ''quả bom nổ chậm'', đã xảy ra không hề ít những vụ việc mất an toàn xảy ra khiến người nhà bị thương, thậm chí là thương nặng!

Nguy hiểm tiềm tàng

Chỉ cần tìm từ khóa ''Kính nhà tắm vỡ'' trên Google, ta sẽ có tới 3.1 triệu kết quả trong chỉ 0.64 giây. Điểm chung trong tất cả những bài viết về việc buồng tắm bằng kính cường lực vỡ đó là mọi người đều rất bị động khi nó xảy ra, nên sẽ bị sốc và thường không phản ứng kịp.

Vào 2017, Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin về anh L.H khi đang tắm thì cửa kính buồng tắm bỗng vỡ tung. Anh sau đó đã phải tới bệnh viện để khâu gần chục mũi ở ngón tay cái nơi bị thương nhiều nhất, những chỗ khác cũng có mảnh kính vụn găm vào phải đi gắp ra, sau đó soi chụp X-quang để đảm bảo rằng không còn dị vật găm vào trong.

Anh H cho biết: ''Cuối tuần trước, khi mở cửa phòng tắm thì cửa đột nhiên vỡ vụn. Một lúc sau trấn tĩnh thì tôi mới thấy mình bị thương khắp người. Cũng may lúc đó không có trẻ con ở gần". Theo như anh H phán đoán thì cửa kính nhà mình đã được thi công không chuẩn, lại gặp nhiệt độ trong phòng tắm liên tục thay đổi dẫn đến co giãn thất thường rồi vỡ vụn ra.

Cửa kính buồng tắm vỡ vụn, khiến anh H phải khâu nhiều mũi ở ngón tay cái

Mặc dù kính cường lực khi vỡ ra sẽ tạo ra các viên kính tròn, ít sắc cạnh hơn so với thủy tinh bình thường nhưng… thủy tinh vẫn là thủy tinh, khi bị vỡ ra cả trăm, cả ngàn mảnh thì người đứng gần chắc chắn cũng sẽ bị rách da, chảy máu và phải đi khâu như anh H.

Tới 2021, chị N.L tại FLC Đại Mỗ cũng gặp phải tình trạng tương tự. Chị lắp kính cường lực đã được 2 năm và không gặp vấn đề gì nên cho rằng kính đã đạt chất lượng, được thi công tốt nên sử dụng sẽ không bị vỡ. Nhưng tới cuối tháng 3 năm đó, chị bật đèn sưởi và đưa 2 đứa con của mình vào tắm thì bỗng nhiên cửa kính vỡ toang. Rất thương tâm khi những người bị thương nặng nhất là 2 con của chị (1 bé 4 tuổi, 1 bé 1 tuổi).

Hiện trường vụ vỡ kính nhà tắm tại nhà chị N.L

"Đến giờ nghĩ lại mình vẫn còn hoảng loạn. Thật sự không dám chia sẻ hình ảnh ấy vì rất đau lòng, thương con" - chị L kể lại. Lúc này rất may khi hàng xóm đã sang hỗ trợ chị, băng bó và gọi 115 kịp thời để đưa 2 bé đi cấp cứu, khâu vết thương lại.

Phải nói rằng, đây chỉ là những trường hợp đơn cử cho việc kính cường lực trong nhà tắm bị vỡ, gây thương tích cho người nhà. Trên thực tế thì trường hợp này diễn ra rất thường xuyên, ở cả những khu chung cư bình dân cho tới cao cấp nhất. Những người chưa gặp tình trạng này chắc chắn khi đọc tới những vụ việc kể trên cũng sẽ phải rùng mình, gọi kính cường lực trong nhà tắm là ''bom nổ chậm'' cũng không hề sai!

Có cách nào để giải quyết hay không?

Chắc chắn rồi, cách giải quyết đơn giản nhất vẫn sẽ là… không sử dụng buồng tắm bằng kính nữa. Nhưng như đã đề cập, buồng tắm bằng kính đem lại rất nhiều lợi ích từ tính thẩm mỹ, khả năng chắn nước không cho văng lung tung trong phòng tắm. Để có hướng giải quyết, ta sẽ phải tham khảo các chuyên gia để biết được chính xác kính phòng tắm vì sao mà vỡ.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Lê Văn Nam - Nhân viên kỹ thuật Công ty thi công kính Quang Nam Phát cho biết kính cường lực có khả năng chịu lực và sự thay đổi về nhiệt tốt, nên được sử dụng trong phòng tắm hay các vị trí khác trong nhà. ''Tuy nhiên, kính cường lực ở bất cứ một vị trí nào (không riêng gì phòng tắm) vẫn có thể bị vỡ sau một thời gian sử dụng do các nguyên nhân tự nhiên như tạp chất có trong kính, chất lượng kính, kỹ thuật lắp đặt và do va đập, hoặc kính bị rạn, nứt...''.

Một nguyên nhân rất lớn gây vỡ kính cường lực đó là những va chạm ở góc: "Kính cường lực có độ nén bề mặt cao, lúc va đập trực tiếp lên bề mặt sẽ không vỡ. Thế nhưng, nếu làm nứt một góc kính, sau đó do va chạm và di chuyển sẽ khiến vết nứt lan rộng ra và sẽ gây vỡ. Thực tế nhiều khi nhân viên đi lắp kính vẫn bị vỡ".

Việc xảy ra những va đập ở góc đến từ việc thi công không đúng chuẩn. Các thành phần như tay nắm, bản lề mà lắp sai lệch sẽ gây hiện tượng kính bị lún xuống, lệch với quy chuẩn ban đầu khiến chúng va đập ở những góc, cạnh rồi gây ra hiện tượng vỡ ra. Các tấm kính trong buồng tắm khi lắp đặt phải có khoảng cách với nhau, nếu đặt sát qua thì sẽ gây ra chèn ép, rồi xảy ra rạn nứt và cuối cùng là nổ.

Lắp đặt kính cường lực nhà tắm phải có những miếng gioăng cao su để giảm lực tác động

Nếu như vẫn muốn sử dụng kính cường lực trong nhà tắm và giảm thiểu rủi ro, có một vài cách mà các hộ gia đình có thể thử:

Lựa chọn kính cường lực chất lượng tốt, theo các chuyên gia thì nên có độ dày 10 ly, từ các thương hiệu đã có tên tuổi như Hải Long, Việt Nhật, Hồng Phúc… Dù sao đây cũng là một khoản đầu tư lâu dài, có ảnh hưởng đến sự an toàn nên chọn những loại chất lượng cao ngay từ đầu chắc chắn sẽ là tốt hơn. Để ý tới quy trình lắp đặt xem có đúng chuẩn hay không: kính phải được đặt thẳng thớm; các tấm kính phải có 1 khoảng cách để không bị chèn ép khi mở cửa, giãn nở do nhiệt độ; các phần mép, cạnh phải có đệm cao su đèn hồi để giảm một cách tối đa lực tác động. Sử dụng thêm miếng dán film với giá khoảng 150.000/m2, có tác dụng ''bắt'' lại những mảnh vỡ nếu không may kính bị nổ.

Dán thêm các tấm film vừa để tăng tính riêng tư vừa để giữ lại các mảnh vỡ nếu kính có nổ

Và tất nhiên rồi ''của bền tại người'', nếu đang sử dụng buồng tắm bằng kính mọi người cũng nên nhẹ tay mỗi khi đóng mở cửa, không nên dựa những món đồ khác trong phòng tắm như chổi, bồn tắm trẻ em hay ghế lên thành kính. Nếu như kính có hiện tượng vứt, vỡ ở góc thì nhanh chóng báo với quản lý tòa nhà hoặc các đơn vị thi công để thay thế ngay tấm kính đó trước khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng hơn.