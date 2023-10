Đứng sau làn da xịn của Song Ji A là các món skincare này: Giá dưới 1 triệu, chất lượng cực "oke"

Song Ji A là cái tên có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp tại Hàn Quốc. Đặc biệt, làn da của Song Ji A khiến rất nhiều chị em ước ao bởi vừa trắng mịn lại căng bóng, mướt rượt. Nếu bạn muốn học hỏi bí quyết chăm da của Song Ji A, thì dưới đây là một vài sản phẩm được mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân sử dụng trong thời gian gần đây.

Trên kênh YouTube của mình, Song Ji A nhận được rất nhiều câu hỏi về cách bản thân chăm da. Mới đây, người đẹp sinh năm 1997 đã tiết lộ quy trình dưỡng da vào buổi tối và những item yêu thích của mình cho các chị em tham khảo. Các sản phẩm mà Ji A sử dụng phần lớn đến từ những thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc và có giá tương đối hợp lý, do đó hội chị em cũng có thể mua theo.

Sau khi làm sạch da, Song Ji A sẽ sử dụng chai toner dạng bọt có tên là TirTir Collagen Core Glow Toning Mask để cung cấp độ ẩm và cân bằng độ pH cho làn da trước khi chuyển sang các sản phẩm tiếp theo. Bên cạnh kết cấu dạng bọt độc đáo, sản phẩm còn hỗ trợ loại bỏ nhẹ nhàng các tế bào chết và làm dịu da hiệu quả. Giá bán của em toner này rơi vào khoảng 1 triệu đồng.

Nơi mua: COCOMO Giá khoảng: 1 triệu

Tiếp đến, cô nàng chuyển sang sử dụng chai serum The Real Vita C 20 Ampoule của thương hiệu BLIV:U. Với hàm lượng Vitamin C 20%, sản phẩm này sẽ hỗ trợ làm sáng da, cải thiện làn da xỉn và không đều màu. Ngoài ra, kết cấu da thô ráp cũng sẽ được ''xử lý'' một cách hiệu quả, giúp giao diện của chị em thêm tươi sáng và tràn đầy sức sống. Hiện giá bán của chai serum này chỉ rơi vào khoảng 400 - 500k mà thôi.

Nơi mua: Olive Young Giá khoảng: 450k

Hũ kem dưỡng da được Song Ji A lựa chọn cũng đến từ thương hiệu Hàn Quốc BLIV:U, có tên là Collagen Bouncing Firming Cream. Trong bảng thành phần của em này có chứa đến 56% Collagen Bounce Activator được phát triển để tạo ra độ đàn hồi cho làn da. Do đó, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho những làn da có dấu hiệu lão hóa như: nếp nhăn, chảy xệ, da xỉn màu thiếu sức sống.

Nơi mua: Olive Young Giá khoảng: 900k

Sau khi ''apply'' kem dưỡng, Ji A sử dụng đá Guasha để mát-xa cho da. Guasha là một trong những món đồ chăm da rất được yêu thích trong vài năm trở lại đây. Khi thực hiện đúng kỹ thuật, Guasha không chỉ có tác dụng giảm thiểu nếp nhăn và trẻ hóa làn da mà còn giúp giải tỏa những năng lượng độc, kích thích lưu thông bạch huyết, từ đó lấy lại sự cân bằng. Sản phẩm này đang được bán rộng rãi trên thị trường với nhiều mức giá đa dạng, phù hợp với túi tiền của nhiều chị em.