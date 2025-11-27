"Mẹ ơi cứu con"... Nhận được cuộc gọi này, hãy làm một điều ngay lập tức

Theo cảnh báo mới nhất từ các chuyên gia an ninh mạng WhiteHat, chiêu trò "giả giọng người thân" không mới nhưng đang biến tướng khôn lường. Nếu như trước đây kẻ gian phải cắt ghép thủ công, thì nay với sự phát triển vượt bậc của công nghệ AI Deepfake, chúng chỉ cần vài giây âm thanh từ các video cha mẹ đăng trên Facebook, TikTok hay trong các nhóm lớp học là có thể sao chép giọng nói giống thật đến 100%. Kịch bản chung thường là một cuộc gọi với âm thanh nền hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng còi xe, kèm theo giọng đứa trẻ đang hoảng loạn: "Mẹ ơi cứu con", "Bố ơi con bị bắt"... nhằm đánh sập lý trí của phụ huynh ngay lập tức.

Sự tinh vi của thủ đoạn này nằm ở khâu thu thập dữ liệu và chọn thời điểm. Kẻ xấu thường nhắm vào các số điện thoại bị rò rỉ từ các nguồn dữ liệu đen, bất chấp việc đó là số nội bộ gia đình. Chúng canh đúng khung giờ cha mẹ đang bận rộn công việc hoặc giờ con đang ở trường nhưng khó liên lạc với giáo viên, tạo ra tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Dưới áp lực tâm lý khủng khiếp rằng con mình đang gặp tai nạn, bị bắt cóc hoặc vướng vào rắc rối pháp lý, nhiều phụ huynh đã mất kiểm soát và chuyển tiền ngay lập tức theo yêu cầu của kẻ gian mà không kịp suy nghĩ.

Trước làn sóng lừa đảo nguy hiểm này, các chuyên gia WhiteHat nhấn mạnh nguyên tắc "Bình tĩnh - Xác minh - Mật khẩu". Khi nhận cuộc gọi đáng ngờ, việc đầu tiên phụ huynh cần làm là hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền. Hãy tìm cách xác minh chéo ít nhất 2 lần: gọi vào số chính của con, gọi cho giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ nhà trường hoặc người thân đang ở gần con. Đặc biệt, mỗi gia đình nên thiết lập một "mật khẩu bí mật" (code word) mà chỉ người nhà mới biết. Nếu đầu dây bên kia không nói đúng mật khẩu, hãy cúp máy ngay lập tức.

Bên cạnh đó, việc giáo dục con trẻ trong kỷ nguyên số cũng quan trọng không kém. Cha mẹ cần dặn dò con tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, trường lớp cho người lạ; không để người lạ tự ý quay phim, ghi âm giọng nói. Việc hạn chế chia sẻ video có giọng nói rõ ràng của con lên mạng xã hội ở chế độ công khai cũng là một cách hữu hiệu để chặn đứng nguồn nguyên liệu cho AI của kẻ xấu.