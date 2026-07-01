Mẹ nữ sinh có thành tích "siêu cấp" tiết lộ: Cô bé là thủ khoa khối A01, á khoa khối D01, giành điểm SAT tuyệt đối 1600 rất "mê chơi game"

Nữ sinh vừa là thủ khoa tổ hợp A01 đã đạt điểm SAT top 1% thế giới, IELTS 8.0 và giành học bổng toàn phần ở KAIST - đại học top đầu Hàn Quốc được ví von "có thành tích học tập siêu cấp".

Ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Bảng điểm được công bố, nhiều gương mặt thủ khoa, á khoa với thành tích học tập khủng lộ diện. Trong đó, Học sinh Hoàng Hương Giang, lớp 12 Toán 1 - K57 CSP khiến nhiều người ngưỡng mộ với thành tích xuất sắc:

- Thủ khoa khối A01 toàn quốc trong kì thi Tốt nghiệp với 29,75 điểm. Á khoa khối D01 toàn quốc với 28,25 điểm. Á khoa toàn quốc theo tổng điểm 4 môn, thủ khoa TP Hà Nội theo tổng điểm 4 môn là 38,25/40.

- Điểm tuyệt đối 1600 SAT.

- Học bổng toàn phần ĐH KAIST/SNU - Computer Science (Hàn Quốc)

- Thành viên của chương trình học bổng Samsung với chương trình đào tạo chuyên sâu tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung (SRV) và nhận được học bổng của tập đoàn Samsung học tập tại trường tốt nhất Hàn Quốc.

Đằng sau bảng thành tích nể này là câu chuyện thú vị của một gia đình chọn cách không gây áp lực cho con. Chị Thu Hương, mẹ của Hương Giang, đã chia sẻ về hành trình này.

Nữ sinh thi tốt nghiệp xong đã biết trước điểm nhưng thấp thỏm vì một sơ suất nhỏ

Theo chị Thu Hương, ngay sau khi rời phòng thi tốt nghiệp THPT, Hương Giang đã tự so đáp án và gần như biết trước điểm số của mình. Dù vậy, cả gia đình vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng, bởi một sơ suất nhỏ khi làm bài cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung. Sau kỳ thi, Giang có chia sẻ với mẹ về một sơ suất nhỏ trong bài thi Toán, khiến chị Hương không khỏi tiếc nuối, lo lắng.

Đến khi điểm chính thức được công bố, chính Hương Giang là người tự tra cứu điểm thi và thông báo cho gia đình. Chị Hương kể, khoảnh khắc nghe tin con trở thành thủ khoa toàn quốc, cả nhà vô cùng hạnh phúc và tự hào.

Ít ai biết trước khi trở thành thủ khoa toàn quốc, Hương Giang từng học tiểu học và THCS tại khu vực Lương Yên gần nhà, hay còn được gia đình gọi vui là "trường làng". Chị Thu Hương ví môi trường Trường CSP như một "biển lớn" so với quãng thời gian học ở trường gần nhà trước đó.

Theo chị, chính môi trường chuyên với đội ngũ thầy cô tạo điều kiện tối đa đã giúp Hương Giang có nền tảng vững chắc, phát huy được tiềm năng và thế mạnh của bản thân. Nhờ đó, nữ sinh có nền tảng học đều các môn, đặc biệt là tiếng Anh, cùng sự tự tin khi bước vào các kỳ thi lớn - yếu tố góp phần giúp Giang chinh phục điểm SAT tuyệt đối 1600 và thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thủ khoa toàn quốc vẫn mê chơi game, vẽ tranh mỗi ngày

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ trong câu chuyện của nữ thủ khoa: ngoài giờ học, Hương Giang giải trí bằng cách chơi game và vẽ tranh, không khác gì nhiều bạn trẻ cùng lứa tuổi. Theo chị Thu Hương, điều làm nên khác biệt không phải là việc Giang từ bỏ những sở thích này, mà là khả năng tự giác, luôn phân định rõ ràng giờ nào để học, giờ nào để chơi.

Chị Hương cho biết gia đình đề cao tính tự giác của con hơn là ép buộc. Bản thân chị thường xuyên làm công tác tư tưởng, nhắc con học vì tương lai của chính mình, để tự lo cho cuộc sống sau này, thay vì học vì áp lực từ bố mẹ.

Chị gái của Hương Giang cũng từng học tại Trường Chuyên Sư phạm, nên trong nhà đã có sẵn nền tảng và thói quen tự học từ nhỏ. Cả hai chị em đều có ý thức học tập mà không cần bố mẹ giám sát sát sao. Thậm chí, theo lời chị Hương, gia đình còn lo con áp lực quá mức, hơn là lo con lơ là việc học.

Với bảng thành tích hiện có, Hương Giang có khả năng trúng tuyển cao vào nhiều lựa chọn. Nữ sinh hiện đang cân nhắc giữa việc đi du học và theo học tại hai trường đại học trong nước là Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Quyết định cuối cùng vẫn chưa được chốt, nhưng theo chia sẻ của gia đình, dù chọn hướng đi nào cũng sẽ tùy thuộc vào nguyện vọng của Hương Giang để quyết định tương lai của bản thân.

Câu chuyện của Hương Giang, qua lời kể của mẹ, cho thấy một góc nhìn khác về những học sinh đạt thành tích "siêu cấp": không phải lúc nào cũng là hình ảnh học sinh chỉ biết vùi đầu vào sách vở, mà có thể là một cô gái trẻ vẫn dành thời gian chơi game, vẽ tranh, và lớn lên trong một gia đình chọn cách đồng hành thay vì gây áp lực.

Ảnh: Gia đình cung cấp