Có điểm thi tốt nghiệp THPT rồi, đừng vội làm 5 điều này

Biết điểm thi tốt nghiệp THPT là khoảnh khắc được chờ đợi nhất sau nhiều tuần ôn luyện. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, không ít thí sinh vì quá vui, quá lo hoặc quá nôn nóng mà mắc những sai lầm không đáng có, ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển đại học sau đó.

Sau nhiều ngày chờ đợi, sáng 1/7, hàng triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chỉ vài thao tác tra cứu, kết quả sẽ hiện lên màn hình, kéo theo đủ mọi cảm xúc: người vỡ òa vì đạt đúng kỳ vọng, người thở phào vì đủ điểm vào ngành yêu thích, cũng có người hụt hẫng khi điểm số thấp hơn dự đoán.

Thế nhưng, dù kết quả ra sao, đây mới chỉ là điểm khởi đầu của chặng đường xét tuyển đại học. Việc bình tĩnh kiểm tra thông tin, tính toán cơ hội và theo dõi các mốc tuyển sinh quan trọng còn cần thiết hơn việc vội vàng chia sẻ điểm số hay tự kết luận tương lai của mình.

Dưới đây là 5 sai lầm mà rất nhiều sĩ tử mắc phải ngay sau khi biết điểm thi.

1. Chỉ nhìn tổng điểm mà quên xem kỹ từng môn

Điều đầu tiên nhiều thí sinh làm là cộng điểm theo tổ hợp xét tuyển rồi lập tức chia sẻ với bạn bè. Tuy nhiên, việc cần làm trước tiên lại là kiểm tra kỹ điểm của từng môn thi, cùng các thông tin như họ tên, số báo danh.

Đừng chủ quan cho rằng chỉ cần tổng điểm đẹp là đủ. Điểm từng môn sẽ ảnh hưởng đến việc xét tuyển theo các tổ hợp khác nhau, đồng thời giúp thí sinh sớm phát hiện nếu có điều gì bất thường để cân nhắc quyền phúc khảo.

Việc chụp lại màn hình kết quả ngay sau khi tra cứu cũng là một thói quen nên có, nhất là trong thời điểm hệ thống thường có lượng truy cập rất lớn.

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2. Tự kết luận mình đỗ hoặc trượt đại học

Đây có lẽ là sai lầm phổ biến nhất mỗi mùa thi.

Có người vừa thấy điểm cao hơn năm trước đã nghĩ mình "chắc suất". Ngược lại, cũng có người mới xem điểm xong đã buồn bã vì cho rằng cơ hội vào đại học gần như không còn.

Thực tế, điểm thi chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định kết quả xét tuyển. Thí sinh còn cần tính điểm theo đúng tổ hợp của ngành mình đăng ký, cộng điểm ưu tiên (nếu có), đồng thời chờ quá trình đăng ký nguyện vọng và mức điểm của toàn bộ thí sinh trên cả nước.

Nói cách khác, đừng để vài con số trên màn hình khiến bản thân vui quá sớm hoặc thất vọng quá nhanh.

3. Nghĩ rằng điểm đã công bố thì không thể thay đổi

Nếu kết quả thấp hơn nhiều so với dự đoán, không ít thí sinh chọn cách chấp nhận ngay mà quên mất mình vẫn có quyền phúc khảo.

Tất nhiên, không phải trường hợp nào phúc khảo cũng làm thay đổi điểm số. Tuy nhiên, nếu có cơ sở cho rằng bài thi được chấm chưa đúng hoặc điểm số chênh lệch bất thường so với bài làm, thí sinh hoàn toàn có thể nộp đơn phúc khảo theo đúng thời gian quy định.

Đây là quyền lợi chính đáng và không nên bỏ qua chỉ vì suy nghĩ "chắc cũng không thay đổi được gì".

4. Mải khoe điểm, quên mất việc quan trọng hơn

Đăng một bức ảnh khoe điểm hay báo tin cho gia đình, bạn bè là điều rất dễ hiểu sau kỳ thi căng thẳng. Tuy nhiên, đừng để niềm vui hoặc nỗi buồn khiến bạn quên mất những việc cần làm tiếp theo.

Ngay sau khi công bố điểm thi, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai các mốc liên quan đến đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và xét tuyển đại học. Chỉ cần bỏ lỡ một mốc thời gian hoặc cập nhật thông tin quá muộn, thí sinh có thể tự đánh mất cơ hội của mình, dù điểm số hoàn toàn đủ để trúng tuyển.

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5. Để cảm xúc quyết định mọi lựa chọn

Điểm thi là một cột mốc quan trọng, nhưng không phải là dấu chấm hết hay tấm vé đảm bảo cho tương lai.

Nếu đạt kết quả như mong muốn, thí sinh vẫn cần cân nhắc kỹ khi sắp xếp nguyện vọng, thay vì chủ quan vì nghĩ mình chắc chắn đỗ. Ngược lại, nếu điểm chưa như kỳ vọng, cũng không nên vội từ bỏ ngành học yêu thích hay cho rằng cánh cửa đại học đã khép lại.

Mỗi mùa tuyển sinh đều có những trường hợp bất ngờ: người điểm không quá cao vẫn trúng tuyển nhờ lựa chọn nguyện vọng hợp lý, trong khi có người điểm tốt lại bỏ lỡ cơ hội vì chủ quan hoặc đăng ký chưa phù hợp.

Vì vậy, điều quan trọng nhất sau khi biết điểm không phải là vui hay buồn, mà là giữ bình tĩnh, theo dõi thông tin từ các kênh chính thức và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm xúc nhất thời.