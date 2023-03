Mê mẩn ngắm hàng vạn cánh hồng trên “đệ nhất thiên sơn”

Núi Bà Đen còn là ngọn núi cao nhất miền Nam, được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Nơi đây có truyền thuyết nhiệm màu về Linh Sơn Thánh Mẫu, thu hút rất nhiều du khách đến cầu mong may mắn và bình an.

10.000 chậu hoa hồng được đưa từ Đà Lạt phủ khắp đỉnh núi Bà Đen, biến nơi đây thành thiên đường hoa hồng với đủ sắc màu như: đỏ, hồng, vàng, cam… Rất nhiều giống hoa quý như hồng Juliet, hồng Claude Monet, hồng Lafon, hồng Shell, hồng terra cam cá hồi… với lớp lớp cánh hoa bung nở rực rỡ khiến du khách vô cùng thích thú.

Theo bà Đào Thị Việt – PGĐ Công ty CP Mặt Trời Tây Ninh: "Cảnh quan, tiểu cảnh, hoa lá… liên tục được chúng tôi bổ sung, đổi mới theo từng mùa. Ví như, suốt từ Tết đến hết tháng 2, hàng trăm ngàn bông hoa tulip được chúng tôi liên tục trưng bày thành nhiều đợt trên đỉnh núi. Hiện, đang là cuối vụ của hoa tulip, chúng tôi tiếp tục mang về hàng vạn chậu hoa hồng với rất nhiều chủng loại quý và màu sắc khác nhau, với mong muốn mang đến một tháng 3 rực rỡ cho phái đẹp".

Bên cạnh những thảm hoa hồng, rất nhiều loài hoa mới lạ tiếp tục phủ đầy trên núi Bà Đen như phi yến trắng, thu hải đường Viking, xác pháo đỏ, xác pháo xanh, kỷ đỏ, hoa mười giờ Úc, cúc nhám, cúc họa mi, sống đời… Chị Phạm Ngọc Lan (Tp.HCM) cho biết: "Đón ngày 8/3 sớm năm nay, ông xã đưa mình lên núi Bà Đen ngắm hoa hồng. Đây đúng là món quà quá bất ngờ. Khung cảnh trên núi khiến mình nghĩ đến Đà Lạt, quá thơ mộng với bạt ngàn loài hoa trải khắp đỉnh núi. Chỉ mất hơn tiếng đồng hồ chạy xe từ TP.HCM về Tây Ninh là đã được ngắm thiên đường hoa trên đỉnh núi mát lạnh rồi. Mình nghĩ sẽ rất nhiều người tranh thủ những ngày cuối tuần về đây để ngắm núi, thưởng hoa và thư giãn trong mùa nóng năm nay".

Với nhiều người dân Nam bộ, đặc biệt là người dân TP.HCM, núi Bà Đen là điểm "trốn nóng" tuyệt vời khi mức nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn dưới thành phố 6-10 độ. Theo thông tin dự báo, tháng 3 năm nay có mức nhiệt độ trung bình khu vực Nam bộ phổ biến cao hơn mọi năm, khả năng xuất hiện một vài đợt nắng nóng diện rộng ở khu vực Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam, với nhiệt độ cao nhất 35 - 38oC. Trong khi đó, trên đỉnh núi Bà Đen, nhiệt độ trung bình thường rơi vào khoảng 23-25 độ. Vì vậy, đây được xem là địa chỉ "giải nhiệt" hoàn hảo cho những ngày nắng nóng khốc liệt.

Không chỉ là điểm phải đến của người dân Nam bộ, núi Bà Đen còn hút khách thập phương trên cả nước, và là điểm đến đặc biệt hấp dẫn với người dân Campuchia sát đường biên giới qua cửa khẩu Mộc Bài.

Anh Thon đến từ tỉnh Memot của Campuchia cho biết: "Núi Bà Đen nổi tiếng lắm, ở Campuchia ai cũng biết. Phong cảnh thì đẹp, cảnh quan liên tục thay đổi. Năm nào tôi cũng đi xe máy qua đường biên giới Kà Tum đến đây. Hai năm Covid vừa rồi không qua được, năm nay quay trở lại thấy khác hẳn, hoa lá rực rỡ, không khí tươi vui rộn ràng. Đến đây còn gặp rất nhiều người Khmer nữa, vui lắm".

Không chỉ được người dân yêu thích, núi Bà Đen còn là điểm đến tâm linh được rất nhiều sư thầy trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Campuchia lựa chọn đến để hành hương hàng năm. Hiện nay, Phật giáo là hệ tư tưởng có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất tại Campuchia, với hơn 97% dân số theo đạo Phật Theravada và những vị sư thầy vô cùng được kính trọng. Không chỉ đi chùa tại các công trình Phật giáo nổi tiếng tại Campuchia, việc "xuất ngoại" hành hương tại núi Bà Đen cũng cho thấy ngọn núi cao nhất Nam bộ này có một ý nghĩa đặc biệt với các Phật tử tại Campuchia.

Theo báo cáo của Google, số lần tìm kiếm về núi Bà Đen trung bình hàng tháng từ đầu năm đến nay lên đến hàng triệu lượt, tăng 900% so với cùng kỳ năm trước, và vượt hơn hẳn so với nhiều điểm đến tâm linh nổi tiếng trên cả nước. Lý giải cho sức hấp dẫn của núi Bà Đen, nhiều du khách khẳng định đã đến đây và quay trở lại nhiều lần không chỉ bởi đây là điểm đến linh thiêng, nơi có thể gửi gắm niềm hi vọng về sức khỏe hay tài lộc, mà còn bởi đây là không gian thư giãn, ngắm cảnh gần như là độc nhất vô nhị tại Nam bộ.

Gắn với huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu, chùa Bà tại núi Bà Đen hơn 300 năm qua luôn là điểm tựa tâm linh vững chắc của người dân Nam Bộ. Trên đỉnh núi, quần thể tâm linh kỳ vĩ với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng uy nghiêm sừng sững giữa mây trời và khu triển lãm Phật giáo quy mô lần tiên phong có tại Việt Nam đưa núi Bà Đen trở thành miền đất Phật an yên. Không gian cảnh quan thơ mộng của ngọn núi mây phủ cùng bạt ngàn loài hoa rực rỡ phủ khắp đỉnh khiến núi Bà Đen ngày nay không chỉ là điểm đến hành hương, mà còn trở thành điểm đến thư giãn, vui chơi ngoạn cảnh hút khách suốt quanh năm.

Theo ghi nhận của Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, hơn 2 triệu lượt khách đã đi cáp treo lên đỉnh núi trong hai tháng đầu năm. Đây là con số du khách kỷ lục và đưa Tây Ninh trở thành một hiện tượng của du lịch Việt Nam đầu năm 2023. Vượt qua rất nhiều điểm đến tâm linh nổi tiếng trên cả nước, núi Bà Đen trở thành điểm đến hot bậc nhất khu vực Nam bộ bởi khung cảnh xứng danh "đệ nhất thiên sơn".