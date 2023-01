Mẹ diễn viên nhí Happy chia sẻ cách nuôi dạy để con không mắc “bệnh ngôi sao”

Bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu phát sóng trên khung giờ vàng của VTV3 đang được đông đảo khán giả quan tâm nhờ những tình tiết lôi cuốn, thú vị. Đặc biệt, nhân vật bé Happy, 5 tuổi, con gái nuôi của nữ chính Hạnh (Quỳnh Kool đóng) chiếm được tình cảm yêu mến từ mọi người.

Ai cũng phải bật cười trước hàng loạt câu lý sự già đời của "bà cụ non" Happy như: "Con không tìm chồng cho mẹ, liệu mẹ có tự tìm được không?", "Ai bảo ngày xưa mẹ không học Đại học nên giờ mới không xin được việc?", "Mẹ cháu bị tiền mãn kinh đấy ạ". Nhiều khán giả còn cho biết, họ theo dõi bộ phim bởi quá "bồ kết" Happy.

Happy tên thật là Nguyễn Ngọc An Nhiên, 5 tuổi, tên gọi ở nhà là Chery. Sau khi bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu công chiếu, người hâm mộ quen miệng gọi Happy là An Nhiên, theo tên nhân vật nhí trong phim. Ngoài đời, An Nhiên được nhận xét là thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có phần… già hơn so với tuổi.

Cô bé sớm có được những thành công trong lĩnh vực nghệ thuật nhờ luôn được gia đình hậu thuẫn, đặc biệt là sự đồng hành từ mẹ. Mẹ của An Nhiên - chị Nguyễn Ly Ly (SN 1988), sinh sống tại Hà Nội có những phương pháp nuôi dạy khoa học, tinh tế giúp con gái phát triển toàn diện. Dù công việc kinh doanh bận rộn nhưng chị luôn dành thời gian chăm sóc con mỗi ngày, đảm bảo con đi theo đúng lộ trình.

Chị Ly cùng con gái An Nhiên.

Cho con tiếp xúc nghệ thuật từ sớm mang lại hiệu quả bất ngờ



Ngay từ khi con còn nhỏ, chị Ly đã để con tiếp xúc với nghệ thuật. An Nhiên được thử sức với vai trò là người mẫu nhí từ sớm. Ngay ở công việc đầu, cô bé đã thể hiện năng khiếu và hoàn thành xuất sắc.

Sau một thời gian, vì muốn giúp con nâng cao kỹ năng, mở rộng cơ hội phát triển bản thân nên chị Ly đăng ký cho An Nhiên đi casting một số bộ phim. Tuy nhiên, vai diễn con nhận được chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi như đóng làm nhân vật chính hồi nhỏ hoặc là con của nhân vật chính,… Vì không có nhiều "đất" diễn nên An Nhiên chưa thể hiện được tài năng. Nhưng chị Ly vẫn rất vui và hạnh phúc bởi con có cơ hội thử sức, bước đầu được làm quen với công việc đóng phim.

Chị Ly chia sẻ: "Việc để An Nhiên tham gia nghệ thuật là cách giúp con trau dồi kỹ năng sống. Với mỗi cảnh phim, con phải học thuộc lời thoại, diễn đi diễn lại nhiều lần. Điều này giúp con rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ. Ở trường, con được các thầy cô nhận xét có kỹ năng sống tốt hơn các bạn đồng trang lứa. Con được đánh giá là cô bé hoạt ngôn, tự tin, có cá tính, hiểu chuyện và biết yêu thương mọi người".

"Happy" An Nhiên bên Voi - bạn diễn trong phim Đừng Làm Mẹ Cáu.

Chị Ly cũng cho biết, hiện tại bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu đang có lịch quay sát với lịch chiếu phim nên An Nhiên chỉ tập trung đóng 1 vai diễn nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất. Hơn nữa việc này cũng đảm bảo sức khỏe và việc học tập của con. Hiện An Nhiên đang học mẫu giáo nên đi đóng phim không ảnh hưởng đến việc học của con nhiều. Tuy nhiên, chị Ly vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để con không phải nghỉ học ở trường.



Ngay sau khi bộ phim phát sóng, An Nhiên cũng vấp phải một số nhận xét trái chiều. Mọi người cho rằng lời thoại của con quá già dặn, không phù hợp với lứa tuổi. Trước vấn đề này, chị Ly không hề bất ngờ, sẵn sàng tiếp nhận thông tin đa chiều.

"Chúng ta cần nhìn vào thực tế. Ngày nay, trẻ em già dặn hơn xưa rất nhiều. Bởi các con tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng từ sớm nên hình thành lời nói, cử chỉ, hành động chững chạc, có phần ‘cụ non’. Đây là điều bình thường, không có gì trái ngược với cuộc sống. Hơn nữa, kịch bản phim được lấy từ hiện thực và An Nhiên chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thú thật thời gian đầu, tôi khá lo lắng bởi con còn quá nhỏ, chưa đọc thạo sẽ ảnh hưởng đến việc học kịch bản. Nhưng may mắn con đã vượt qua được trở ngại, diễn xuất tốt, nhận được nhiều lời khen. Mọi người trong đoàn làm phim còn nói rằng vai Happy sinh ra là để dành cho con", chị Ly bày tỏ.

Dạy con không được mắc "bệnh ngôi sao"

Dù con nổi tiếng từ sớm nhưng chị Ly không lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học hay cuộc sống thường ngày của con. Chị cho rằng vấn đề gì cũng có 2 mặt tích cực và tiêu cực, quan trọng là cách giáo dục con của cha mẹ.

Chị Ly luôn dạy con khi ra ngoài gặp mọi người, con cần chào hỏi lễ phép, có thái độ khiêm tốn. Con càng nổi tiếng, càng được mọi người quý mến thì càng phải ngoan ngoãn, không được kiêu căng, tự mãn.

Chị Ly cho biết: "Thực tế, có những bạn nhỏ không nổi tiếng cũng mắc ’bệnh ngôi sao"’. Nguyên nhân là do quan điểm, môi trường, cách giáo dục của cha mẹ khiến con nghĩ mình là cái ‘rốn’ của vũ trụ, muốn mọi người phải đáp ứng mọi yêu cầu. Còn với An Nhiên, tôi luôn dạy con phải hòa đồng, vui vẻ mới được mọi người quý mến. Ngược lại, nếu con tự tách biệt bản thân sẽ bị cô lập, không ai chơi cùng".

Nuôi dạy con khôn lớn là cả một hành trình gian nan, đòi hỏi sự yêu thương, nhẫn nại, bền bỉ. Và chẳng có công thức chung nào được áp dụng trong việc giáo dục bởi mỗi đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Với chị Ly, chị không áp dụng nguyên tắc cứng nhắc, giáo điều với con mà luôn linh hoạt, mềm dẻo.

Chị Ly luôn nhìn từ cuộc sống thực tế, từ những việc trước mắt để răn dạy con. Chẳng hạn như khi đưa An Nhiên đi đóng phim, chị thấy có nhiều bạn nhỏ được cha mẹ nuông chiều. Trẻ nói chuyện với bố mẹ thiếu lễ phép hay không nghe lời người lớn. Từ thực trạng đó, chị Ly tự rút ra những phương pháp giáo dục giúp con trở nên ngoan ngoãn, biết tôn trọng mọi người. Chị không bao giờ nuông chiều con quá mức bởi có thể sẽ làm hư con.

"Tôi khá nghiêm khắc trong việc dạy con. Tôi không thỏa hiệp với con, luôn cho con 2 sự lựa chọn và yêu cầu con chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Hơn nữa, tôi chú trọng dạy con tự lập từ bé, không mè nheo, ăn vạ. Chẳng hạn như khi con bị ngã, tôi không dỗ dành mà nhắc con đứng lên, không được khóc lóc", bà mẹ chia sẻ.

Ngoài những lúc nghiêm khắc, chị Ly cũng linh hoạt và mềm mỏng. Chị không dùng đòn roi để dạy con hay áp dụng những nguyên tắc cứng nhắc mà luôn nhẹ nhàng giảng giải để con hiểu vấn đề. Như vậy, con mới "tâm phục, khẩu phục".

Một điều nữa mà chị Ly áp dụng trong việc dạy con là khen thưởng và xử phạt rõ ràng. Nếu như con hư, con sẽ bị xử phạt. Chị Ly không đánh con mà có cách xử lý khiến con nhớ và không bao giờ dám tái phạm. Ngược lại, khi con ngoan, làm được việc tốt hay đạt thành tích cao, con sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Cũng như bao bà mẹ khác, chị Ly dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất, cố gắng giúp cuộc đời con được thuận lợi, tránh sóng gió. Nhiều người khuyên chị không nên để con gái tham gia nghệ thuật, đặc biệt là đi đóng phim bởi đây là công việc vất vả, nhiều cám dỗ. Nhưng chị Ly cho rằng, nghề nào cũng có những khó khăn riêng. Điều quan trọng là cha mẹ cần đồng hành, chia sẻ để con tự nhìn nhận những mặt tiêu cực và tích cực, giúp con trưởng thành hơn.

"Dạy con thành người trước khi thành tài" là quan điểm của chị Ly trong việc nuôi dạy con. Với chị, việc trau dồi phẩm chất luôn phải đặt lên hàng đầu để con nhận được sự quý mến, yêu thương. Còn về năng lực, mọi người sẽ tự nhìn nhận và đánh giá sau.