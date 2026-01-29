Mẹ chồng càm ràm vì vợ chồng tôi mua máy này tận 10 triệu, nhưng qua mấy ngày ô nhiễm cực độ bà lại im bặt

Ngày chiếc máy lọc không khí được giao tới nhà, phản ứng của mẹ chồng tôi gần như đúng theo kịch bản mà nhiều gia đình gặp phải. Thấy hai vợ chồng bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua một cái máy mà theo bà "chẳng khác gì cái quạt cây, chỉ thổi ra gió", bà không giấu được sự khó chịu. Bà còn nhắc sang tới nhà hàng xóm, cũng mua máy lọc nhưng chỉ tầm 1 - 2 triệu thôi, nhỏ gọn, bật lên vẫn chạy, vẫn có đèn báo xanh đỏ đủ cả. Ý bà là cùng 1 loại máy như thế, mua rẻ thôi đủ rồi, làm gì phải tốn kém quá vậy.

Những ngày đầu, hai vợ chồng tôi cũng không cố tranh luận. Máy cứ đặt ở phòng khách, bật chế độ tự động, chạy gần như cả ngày. Những ngày không khí bên ngoài trong lành, mọi thứ yên ắng không có gì lạ. Máy chạy êm, quạt chỉ ở mức thấp, không ồn ào, đèn báo xanh lá, nhìn vào cũng không có gì để chứng minh là nó khác biệt so với mấy chiếc máy rẻ tiền, và liệu nó có hoạt động thật không.

Chỉ tới khi Hà Nội bước vào đợt ô nhiễm không khí nặng, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi. Có những ngày tôi muốn mở cửa ban công ra cho thoáng, chưa đầy nửa phút sau, chiếc máy lập tức phản ứng. Đèn chuyển sang cam rồi đỏ đậm, chỉ số bụi mịn nhảy vọt, quạt tăng tốc nghe thấy rõ. Âm thanh gió mạnh hơn, nhưng vẫn không bị kiểu ù ù khó chịu. Lúc này tôi mới bắt đầu thấy rằng, máy đang thực sự cảm nhận được bầu không khí đầy bụi bẩn thật chứ không phải đổi màu bừa bãi.

Chiếc máy lọc không khí Xiaomi Smart AirPurifier Max giá hơn 10 triệu, kích thước gấp rưỡi loại bình thường vì tích hợp 2 bộ lọc chạy cùng lúc thay vì chỉ 1.

Đóng cửa ban công lại, tôi để nguyên chế độ tự động và quan sát. Chỉ vài phút sau, đèn từ đỏ chuyển sang vàng cam, rồi dần về xanh lá. Rõ ràng, chiếc máy đã làm đúng yêu cầu: Lọc bớt khói bụi lơ lửng trong không khí. Lúc này mới khiến tôi bắt đầu thấy rõ giá trị của chiếc máy hơn 10 triệu này.

So sánh với máy lọc giá rẻ của hàng xóm mới thấy khác biệt càng rõ. Máy bên kia nhỏ hơn khá nhiều, cửa gió hẹp, quạt yếu hơn. Khi thử mở cửa nhà, máy của họ phải chạy rất lâu cảm biến mới đổi màu, trong khi chiếc máy của Xiaomi phản ứng gần như tức thì. Lưu lượng gió lớn giúp không khí trong phòng được xử lý nhanh hơn, đặc biệt là với phòng khách rộng như nhà tôi.

Mỗi lần mở cửa ra, chỉ số bụi mịn tăng vọt, nhưng đóng cửa lại để máy chạy 1 lúc, màu đỏ lại chuyển dần sang cam rồi xanh chỉ trong khoảng 5 - 10 phút.

Dùng thêm một thời gian, tôi nhận ra điểm khác nữa nằm ở câu chuyện lâu dài. Bộ lọc của các dòng cao cấp thường có kích thước lớn, nhiều lớp, khả năng giữ bụi tốt hơn và thời gian sử dụng dài hơn trước khi hiệu suất giảm rõ rệt. Máy rẻ tiền ban đầu có thể chạy ổn, nhưng sau vài tháng là thấy yếu đi vì lớp bụi bám vào các lớp lọc. Chưa kể, vợ chồng tôi cũng đã tham khảo các bộ lọc thay thế cho máy Xiaomi này bán rất phổ biến, dễ mua cả online lẫn ngoài cửa hàng mà giá ổn định. Có hỏng hóc gì cũng dễ tìm linh kiện, không phải kiểu mua xong rồi sợ 1 - 2 năm sau không còn đồ thay thế, sửa chữa.

Sau đợt ô nhiễm đó, tôi vẫn không thấy mẹ chồng khen chiếc máy, nhưng cũng không còn nghe bà càm ràm nữa. Trong mấy ngày chỉ số ô nhiễm ngoài trời lên cao, bà vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi, để máy chạy liên tục, thỉnh thoảng còn kéo máy theo vào dùng trong phòng ngủ và bếp. Bà không so sánh với nhà hàng xóm nữa, cũng không nhắc lại chuyện "phí tiền". Với vợ chồng tôi, chỉ cần vậy thôi là đủ hiểu ý của mẹ rồi.

Nhà rộng, hay đơn giản là muốn tối đa hiệu quả khử bụi mịn, nhất định nên đầu tư máy lọc không khí cỡ lớn.

Tất nhiên, khen là thế nhưng tôi vẫn thấy chiếc máy này không phải hoàn hảo. Phiên bản màu trắng nhìn sáng, sang và hợp với nội thất hiện đại, nhưng nhà có con nhỏ lại khá bất tiện. Chỉ dùng vài hôm là thân máy đã đầy dấu tay vì con bám vào nghịch. Muốn giữ máy sạch thì phải lau thường xuyên, hơi mất công chút xíu. Nhưng đổi lại, trong những ngày không khí ngoài kia ngộp trong bụi mịn, hai vợ chồng tôi vẫn thấy yên tâm vì cả nhà đã được bảo vệ kĩ càng.